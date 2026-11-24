Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, FSE: DBK) erlebt eine Woche der Gegensätze: Am Montag legte sie um rund 4,8 Prozent auf 30,53 Euro zu, nachdem die Berichte über mehr als 15 Millionen interne Dokumente den Kurs in der Vorwoche kräftig gedrückt hatten. Auf der einen Seite stehen drei Rekordquartale in Folge, auf der anderen Seite Vorwürfe aus der Vergangenheit, die Anleger verunsichern.
Deutsche Bank-Aktie: Rekordquartal, Datenleck und 30-Euro-Schwelle – wer gewinnt das Tauziehen?
Deutsche Bank-Aktie springt am Montag um 4,8 Prozent auf 30,53 Euro: Rekordquartal mit 1,9 Mrd. Euro Gewinn trifft auf Datenleck mit 15 Millionen Dokumenten – was Analysten sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- Handelssymbol
- DBK (Xetra)
- ISIN
- DE0005140008
- 52-Wochen-Hoch
- 35,85 € (8.9.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 23,82 € (23.3.2026)
- Nächste Zahlen
- 28.1.2027
Stand: 23.11.2026, Xetra-Schlusskurs
Die Erholung vom Montag kommt nach schwachen Tagen. Am 17. November war die Aktie nach den Berichten über „Inside Deutsche Bank" zeitweise etwa sechs Prozent gefallen und größter DAX-Verlierer des Tages. Zum Wochenschluss am 20. November lag sie unter der 200-Tage-Linie bei rund 30 Euro. Am Montag schloss sie laut aktiencheck.de-Auswertung bei 30,53 Euro, getragen von einer breiten Marktberuhigung, einem starken deutschen Einkaufsmanagerindex und einer Rotation in defensivere Werte wie Banken. Unternehmensnachrichten gab es nicht.
Das Leck
Was steht hinter dem Datenleck bei der Deutsche Bank-Aktie?
Seit dem 17. November berichten unter anderem Spiegel, ZDF, New York Times und Financial Times über mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter über neun Millionen E-Mails. Die Vorwürfe: schwache Kontrollen gegen Geldwäsche über rund zwanzig Jahre und Geschäfte mit problematischen Kunden. Hinzu kommt laut aktiencheck.de-Auswertung der Vorwurf, die italienische Einheit habe Hypothekenverluste von bis zu 800 Millionen Euro verschleiert.
Die Bank weist darauf hin, dass die Vorgänge 10 bis 20 Jahre zurückliegen, mit den Aufsehern behandelt wurden und keine wesentlichen finanziellen Folgen erwartet werden. Rund 7 Milliarden Euro habe sie zwischen 2019 und 2025 in Kontrollen investiert; IT- oder Kontodaten seien nicht abgeflossen. Die hessische Datenschutzbehörde prüft seit dem 18. November. Konzernchef Christian Sewing bekräftigte die Ziele für 2026.
Das Fundament
Wie stark ist das operative Geschäft der Deutsche-Bank-Aktie?
Am 28. Oktober legte die Bank das beste Quartal ihrer jüngeren Geschichte vor. Der Nettogewinn betrug 1,9 Milliarden Euro, den dritten Rekord in Folge. Der Vorsteuergewinn lag bei 2,6 Milliarden Euro (plus 8 Prozent), die Erträge bei 8,3 Milliarden Euro (plus 4 Prozent). Die Eigenkapitalrendite (RoTE) erreichte 10,6 Prozent, nach neun Monaten 11,5 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Nettogewinn
|1,9 Mrd. €
|Vorsteuergewinn
|2,6 Mrd. € (+8 %)
|Erträge
|8,3 Mrd. € (+4 %)
|Gewinn je Aktie
|0,94 €
|Eigenkapitalrendite
|10,6 %
|Kosten-Ertrags-Quote
|62,4 %
|Risikovorsorge
|501 Mio. €
Kosten-Ertrags-Quote laut zwei Quellen mit 62,4 % bzw. 61,4 % angegeben; hier die Angabe aus der aktuelleren Auswertung.
Quelle: Deutsche Bank, laut Auswertung von aktiencheck.de und investieren24.de
Für 2026 peilt die Bank Erträge von mehr als rund 33 Milliarden Euro an. Bis 2028 soll die Eigenkapitalrendite über 13 Prozent steigen, die Kosten-Ertrags-Quote unter 60 Prozent fallen und der Ertrag auf rund 37 Milliarden Euro wachsen. Aktionäre erhielten für 2025 eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie; künftig sollen rund 60 Prozent der relevanten Gewinne ausgeschüttet werden.
Die Analysten
Was sagen Analysten zum Kursziel der Deutsche Bank-Aktie?
Nach Auswertung von aktiencheck.de sehen 9 von 18 Analysten die Aktie mit „Kaufen", 9 mit „Halten", keiner mit „Verkaufen". Der Durchschnitt der Kursziele liegt je nach Anbieter zwischen 35 und 38 Euro – deutlich über dem Montagsschluss.
|Bank
|Urteil
|Kursziel
|Goldman Sachs
|Buy
|47,75 € (zuvor 44,25 €)
|JPMorgan
|Overweight
|41 €
|Morgan Stanley
|Overweight
|40 € (zuvor 39 €)
|RBC
|Outperform
|40 €
|Barclays
|Equal Weight
|38 € (zuvor 32 €)
|Citi
|Neutral
|32,80 €
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Morgan Stanley (23.11.) und Barclays (20.11.) nur in einer Quelle belegt.
Quelle: Auswertung aktiencheck.de; dpa-AFX
Die Risiken
Was spricht gegen die Deutsche Bank-Aktie?
Die Termine
Was kommt als Nächstes für die Deutsche Bank-Aktie?
Am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank über die Zinsen, am 17. Dezember die EZB – beide Termine betreffen die Zinsmarge der Banken. Am 28. Januar 2027 legt die Deutsche Bank ihre Jahreszahlen samt Dividendenvorschlag vor und aktualisiert dabei ihre Ziele für 2028. Die Hauptversammlung ist für den 20. Mai 2027 angesetzt.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank-Aktie
Warum stieg die Deutsche-Bank-Aktie am Montag? Laut Auswertung gab es keine Unternehmensnachricht; Marktberuhigung, ein starker Einkaufsmanagerindex und die Rotation in Banken trieben den Kurs um rund 4,8 Prozent auf 30,53 Euro.
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal? Der Nettogewinn lag bei 1,9 Milliarden Euro, ein Rekord; der Vorsteuergewinn bei 2,6 Milliarden Euro.
Was sagen Analysten zum Kursziel? Goldman Sachs nennt 47,75 Euro, JPMorgan 41 Euro, Barclays 38 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die Deutsche Bank eine Dividende? Für 2025 flossen 1,00 Euro je Aktie; Analysten erwarten laut Auswertung für 2026 rund 1,13 bis 1,16 Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Am 28. Januar 2027.
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