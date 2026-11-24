Seit dem 17. November berichten unter anderem Spiegel, ZDF, New York Times und Financial Times über mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter über neun Millionen E-Mails. Die Vorwürfe: schwache Kontrollen gegen Geldwäsche über rund zwanzig Jahre und Geschäfte mit problematischen Kunden. Hinzu kommt laut aktiencheck.de-Auswertung der Vorwurf, die italienische Einheit habe Hypothekenverluste von bis zu 800 Millionen Euro verschleiert.

Die Bank weist darauf hin, dass die Vorgänge 10 bis 20 Jahre zurückliegen, mit den Aufsehern behandelt wurden und keine wesentlichen finanziellen Folgen erwartet werden. Rund 7 Milliarden Euro habe sie zwischen 2019 und 2025 in Kontrollen investiert; IT- oder Kontodaten seien nicht abgeflossen. Die hessische Datenschutzbehörde prüft seit dem 18. November. Konzernchef Christian Sewing bekräftigte die Ziele für 2026.