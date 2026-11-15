Die Banken sind zurück – und die Deutsche Bank marschiert vorneweg. Mit einem Plus von 6,28 Prozent ist die Deutsche Bank-Aktie einer der DAX Gewinner der Woche, am Freitag schloss sie auf Xetra bei 33,19 Euro. Gleich drei Kräfte trieben den Kurs: der Rekordgewinn der UniCredit, steigende Zinserwartungen nach heißen US-Inflationsdaten und die Nachwirkung von drei Rekordquartalen in Folge. Bis zum Jahreshoch knapp unter 36 Euro fehlen nur noch rund 7 Prozent. Unsere Deutsche Bank-Aktie Prognose zeigt, ob die Bullen jetzt den Ausbruch schaffen.
Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinne und Zinsrückenwind, plus 6,3 Prozent – Prognose: Fällt jetzt das Jahreshoch?
Die Deutsche Bank-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Plus 6,28 Prozent dank Bankenfantasie aus Italien, steigender Zinserwartungen und drei Rekordquartalen in Folge. Bis zum Jahreshoch fehlen nur noch rund 7 Prozent. Unsere Deutsche Bank-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Deutsche Bank Chartanalyse kurzfristig entscheiden, was die Analysten zutrauen und warum die Bewertung mittel- bis langfristig noch Luft lässt.
Die Woche
Bankenfantasie und Zinsangst: warum die Deutsche Bank-Aktie zulegte
Am Montag meldete die UniCredit einen Rekordgewinn von 3,26 Milliarden Euro und einen konkreten Zeitplan für die Kontrolle über die Commerzbank. Der europäische Bankenindex stieg um 2,4 Prozent, die Deutsche Bank-Aktie gewann 3,26 Prozent. Am Dienstag fielen die US-Verbraucherpreise heißer aus als erwartet. Während Technologie- und Immobilienwerte litten, legte die Deutsche Bank um 1,93 Prozent zu – höhere Zinsen stützen die Zinserträge der Banken. Am Mittwoch folgten weitere 1,42 Prozent. Erst am Freitag gab die Aktie leicht nach.
Die Zahlen
Drei Rekordquartale in Folge: das Fundament der Rally
Im dritten Quartal stieg der Gewinn vor Steuern um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,9 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite erreichte nach neun Monaten 11,5 Prozent, alle vier Geschäftsbereiche kamen jeweils auf mehr als 12 Prozent. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 61,4 Prozent.
Unternehmensbank mit Rekorderträgen
Die Erträge stiegen um 9 Prozent auf 2 Milliarden Euro, der Gewinn um 11 Prozent auf 743 Millionen Euro.
Investmentbank über den Erwartungen
Der Vorsteuergewinn legte um 12 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro zu, erwartet waren rund 991 Millionen Euro.
Höheres Ertragsziel 2026
Die Erträge sollen die bisher angepeilte Marke von 33 Milliarden Euro übertreffen.
Mehr als 13 Prozent Rendite bis 2028
Konzernchef Christian Sewing traut der Bank zu, das Renditeziel für 2028 zu übertreffen.
Damit sind wir auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2026 zu erreichen.
Kurzfristige Prognose
Deutsche Bank Chartanalyse: die 36-Euro-Mauer im Visier
Die Deutsche Bank Chartanalyse zeigt ein freundliches Bild. In nur drei Handelstagen hat die Aktie den Bereich um 31 Euro hinter sich gelassen und notiert nun über der Marke von 33 Euro. Die nächste Hürde ist die runde Marke von 34 Euro, danach folgt die entscheidende Zone um das Jahreshoch zwischen 35,65 und 35,85 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein neues Kaufsignal. Nach unten bildet der Bereich um 32 Euro die erste Unterstützung, darunter die Zone um 31 Euro, von der aus die Rally startete.
Szenario 1: Angriff auf das Jahreshoch
Bleiben die Zinserwartungen hoch und sorgt die EU-Entscheidung zu UniCredit und Commerzbank am 16. November für weitere Bankenfantasie, könnte die Aktie die Zone um 36 Euro testen.
Szenario 2: Verschnaufpause über 32 Euro
Nach dem schnellen Anstieg wäre eine Konsolidierung zwischen 32 und 34 Euro ein gesundes Zeichen für den Aufwärtstrend.
Szenario 3: Rückfall unter 31 Euro
Eine Konjunkturabkühlung oder eine schwächere Stimmung im Bankensektor könnte die Wochengewinne wieder kosten.
Die Analysten
Goldman sieht 47,75 Euro: das höchste Ziel am Markt
Goldman Sachs hob das Kursziel Anfang November von 44,25 auf 47,75 Euro an und bestätigte „Buy“. RBC sieht die Aktie bei 40 Euro, die Bank of America bei 39 Euro, UBS bei 37 Euro. Zurückhaltender sind Jefferies mit 33 Euro und die Citigroup mit 32,80 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Deutsche Bank Aktienprognose: Rendite rauf, Bewertung moderat
Mittel- bis langfristig ist die Deutsche Bank Aktienprognose eine Wette auf steigende Profitabilität. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8 bis 9 ist die Aktie trotz des Laufs moderat bewertet, die Dividendenrendite liegt bei gut 3 Prozent. Bemerkenswert: Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie nur knapp 2 Prozent im Plus, auf Sicht von fünf Jahren hat sie sich fast verdreifacht. Gelingt es Sewing, die Eigenkapitalrendite in Richtung 13 Prozent und darüber zu heben, spricht vieles für eine höhere Bewertung. Dazu kommt die Konsolidierung im europäischen Bankensektor, die auch die Deutsche Bank in den Fokus rückt. Für die langfristige Deutsche Bank-Aktie Prognose bleiben Konjunktur, Kreditausfälle und Regulierung die wichtigsten Risiken.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Deutsche Bank-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist das Jahreshoch zwischen 35,65 und 35,85 Euro das Ziel der Bullen. Unterstützungen liegen um 32 und 31 Euro.
Warum ist die Deutsche Bank-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Bankenfantasie nach dem Rekordgewinn der UniCredit, steigende Zinserwartungen und drei Rekordquartale. Die Aktie stieg um 6,28 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 32,80 Euro (Citigroup) über 37 Euro (UBS) und 40 Euro (RBC) bis 47,75 Euro (Goldman Sachs).
Ist die Deutsche Bank-Aktie günstig bewertet?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8 bis 9 ist sie im Branchenvergleich moderat bewertet.
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