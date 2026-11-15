Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinne und Zinsrückenwind, plus 6,3 Prozent – Prognose: Fällt jetzt das Jahreshoch?

Mittel- bis langfristig ist die Deutsche Bank Aktienprognose eine Wette auf steigende Profitabilität. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8 bis 9 ist die Aktie trotz des Laufs moderat bewertet, die Dividendenrendite liegt bei gut 3 Prozent. Bemerkenswert: Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie nur knapp 2 Prozent im Plus, auf Sicht von fünf Jahren hat sie sich fast verdreifacht. Gelingt es Sewing, die Eigenkapitalrendite in Richtung 13 Prozent und darüber zu heben, spricht vieles für eine höhere Bewertung. Dazu kommt die Konsolidierung im europäischen Bankensektor, die auch die Deutsche Bank in den Fokus rückt. Für die langfristige Deutsche Bank-Aktie Prognose bleiben Konjunktur, Kreditausfälle und Regulierung die wichtigsten Risiken.