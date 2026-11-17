Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) erlebt einen turbulenten Handelstag. Während neue kritische Medienberichte über frühere Geschäftsvorgänge den größten deutschen Geldkonzern unter Druck setzen, sorgt ausgerechnet die kanadische Investmentbank RBC für ein bemerkenswert optimistisches Signal. Analystin Anke Reingen bestätigt in ihrer aktuellen Aktienanalyse vom 17. November 2026 das Kursziel 40 Euro und das Rating "outperform". Dabei verliert die Deutsche Bank-Aktie auf Xetra rund 3,6 Prozent und notiert bei 31,73 Euro. Bis zum unveränderten Kursziel 40 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 26,1 Prozent. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein: Auf der einen Seite stehen Rekordgewinne und eine deutlich verbesserte Profitabilität, auf der anderen Seite drohen neue Reputationsrisiken das Vertrauen der Anleger zu erschüttern. Die entscheidende Frage lautet: Ist der aktuelle Kursrutsch eine übertriebene Marktreaktion oder der Beginn einer neuen Belastungsprobe für die Deutsche Bank?
Deutsche Bank Aktie: Rekordgewinne, Kursrutsch und ein überraschend optimistisches Analystenurteil!
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RBC-Aktienanalyse: Anke Reingen bleibt trotz kritischer Medienberichte optimistisch
Die aktuelle Deutsche Bank-Aktienanalyse von RBC konzentriert sich auf die jüngsten Medienberichte über frühere Geschäftsvorgänge des Instituts. Analystin Anke Reingen weist in ihrer ersten Stellungnahme vom 17. November 2026 darauf hin, dass die Mehrheit der thematisierten Vorfälle aus den Jahren 2007 bis 2025 stamme. Damit betreffen die Berichte überwiegend Vorgänge aus der Vergangenheit. Nach Einschätzung von Anke Reingen dürfte ein erheblicher Teil dieser Sachverhalte bereits bekannt sein. Entscheidend sei nun, wie sich die Deutsche Bank zu den geschilderten Vorgängen positioniere und in welchem Umfang das Management deren Entwicklung beeinflusst habe. Diese Fragen könnten kurzfristig erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des Unternehmens haben. RBC hält dennoch an der positiven Einstufung fest. Das Rating "outperform" bleibt unverändert, ebenso das Kursziel 40 Euro. Damit signalisiert die kanadische Investmentbank, dass sie trotz der aktuellen Unsicherheiten weiterhin eine überdurchschnittliche Entwicklung der Deutsche Bank-Aktie erwartet.
Neue Vorwürfe: Warum die Vergangenheit die Deutsche Bank erneut einholt
Die jüngsten Medienberichte treffen die Deutsche Bank in einer Phase, in der das Institut operativ so erfolgreich ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Gerade deshalb reagieren Anleger empfindlich auf mögliche neue Reputations- und Rechtsrisiken. Banken sind in besonderem Maße auf das Vertrauen ihrer Kunden, Geschäftspartner und Investoren angewiesen. Berichte über problematische Geschäftspraktiken können dieses Vertrauen beeinträchtigen, selbst wenn die zugrunde liegenden Vorgänge viele Jahre zurückliegen. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen öffentlich erhobenen Vorwürfen, bereits bekannten Sachverhalten und tatsächlich festgestelltem Fehlverhalten. Aus der RBC-Aktienanalyse allein lässt sich weder eine neue rechtliche Verantwortlichkeit noch ein konkreter zusätzlicher finanzieller Schaden ableiten. Analystin Anke Reingen konzentriert sich deshalb auf die Frage, wie sich die Bank zu den Vorwürfen positioniert und welche Rolle das Management gespielt hat. Für die weitere Entwicklung der Deutsche Bank-Aktie dürfte entscheidend sein, ob das Institut die offenen Fragen nachvollziehbar beantworten kann.
Kursziel 40 Euro: RBC sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Die Zahlen der aktuellen Deutsche Bank-Aktienanalyse sind bemerkenswert. Bei einem Xetra-Kurs von 31,73 Euro liegt das unveränderte RBC-Kursziel 40 Euro um 8,27 Euro höher. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 26,1 Prozent. Für Anleger ist dies eine attraktive Größenordnung, allerdings keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Analystenkursziele beruhen auf Annahmen über die weitere Geschäftsentwicklung, Profitabilität und Bewertung eines Unternehmens. Sollten sich die Rahmenbedingungen verändern oder zusätzliche finanzielle Belastungen entstehen, könnten sich auch diese Annahmen verschieben. Dass RBC das Kursziel 40 Euro trotz der kritischen Medienberichte bestätigt, ist dennoch ein wichtiges Signal. Analystin Anke Reingen sieht offenbar derzeit keinen Anlass, ihre grundsätzliche Bewertung zu ändern. Das Rating "outperform" bleibt bestehen. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob die Börse kurzfristige Unsicherheiten stärker gewichtet als die operative Ertragskraft der Deutschen Bank.
Rekordgewinn von 1,9 Milliarden Euro: Die fundamentale Stärke bleibt beeindruckend
Ein Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen zeigt, weshalb die Deutsche Bank trotz der aktuellen Turbulenzen für Analysten interessant bleibt. Im dritten Quartal 2026 erzielte das Institut einen Nachsteuergewinn von rund 1,9 Milliarden Euro. Damit meldete die Bank bereits das dritte Quartal in Folge einen Rekordgewinn. Das Vorsteuerergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig stiegen die Erträge um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Der verwässerte Gewinn je Aktie erreichte 0,94 Euro und lag damit 6 Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders bemerkenswert ist, dass alle vier Geschäftsbereiche zum Gewinnwachstum beitrugen. Die Zahlen verdeutlichen, wie stark sich die Ertragskraft der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren verbessert hat. Die aktuelle RBC-Aktienanalyse von Anke Reingen steht damit vor einem ungewöhnlichen Hintergrund: Während die operative Entwicklung solide erscheint, wird die kurzfristige Börsenstimmung von kritischen Berichten über frühere Vorgänge belastet.
Neunmonatsgewinn erreicht 5,9 Milliarden Euro
Auch die Entwicklung über die ersten neun Monate 2026 unterstreicht die wirtschaftliche Stärke des Instituts. Die Deutsche Bank erzielte einen Nachsteuergewinn von 5,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 8 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Damit bewegt sich das Institut auf einem deutlich höheren Profitabilitätsniveau als in früheren Jahren. Besonders wichtig ist, dass das Gewinnwachstum nicht ausschließlich auf einzelne Sonderfaktoren zurückzuführen ist, sondern von mehreren Geschäftsbereichen getragen wird. Eine breitere Ertragsbasis kann dazu beitragen, Schwankungen in einzelnen Segmenten besser auszugleichen. Allerdings bleibt das Bankgeschäft grundsätzlich von der Konjunktur, den Kapitalmärkten und der Entwicklung der Kreditausfälle abhängig. Das Rating "outperform" von RBC zeigt, dass Anke Reingen die Aktie weiterhin positiv beurteilt. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dafür einen fundamentalen Hintergrund, auch wenn die aktuelle Analystenmeldung selbst vor allem die Medienberichte thematisiert.
Kostenquote sinkt: Die Deutsche Bank wird effizienter
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die verbesserte Kostendisziplin. Im dritten Quartal 2026 beliefen sich die zinsunabhängigen Aufwendungen auf rund 5,2 Milliarden Euro und blieben damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum weitgehend stabil. Gleichzeitig stiegen die Erträge. Dadurch verbesserte sich die Aufwand-Ertrag-Relation auf 62,4 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte die Kennzahl noch rund zwei Prozentpunkte höher gelegen. Für Banken ist diese Entwicklung besonders wichtig. Je niedriger die Kostenquote ausfällt, desto größer ist grundsätzlich der Anteil der Erträge, der vor Risikovorsorge und Steuern als Gewinn verbleiben kann. Die Deutsche Bank profitiert damit von einer verbesserten operativen Effizienz. Allerdings können zusätzliche regulatorische Anforderungen, Investitionen in Technologie oder mögliche Rechtskosten die Aufwendungen künftig wieder erhöhen. Gerade deshalb sind die aktuellen Medienberichte für Anleger relevant. Das unveränderte Kursziel 40 Euro von RBC deutet darauf hin, dass Analystin Anke Reingen ihre positive Bewertung bislang nicht aufgegeben hat.
Kapitalausstattung: Eine wichtige Sicherheitsreserve
Neben der Profitabilität spielt die Kapitalausstattung eine zentrale Rolle. Zum Ende des dritten Quartals 2026 verfügte die Deutsche Bank über eine harte Kernkapitalquote von 14,0 Prozent. Die sogenannte CET1-Quote ist eine wichtige Kennzahl für die Widerstandsfähigkeit eines Kreditinstituts. Sie zeigt, in welchem Verhältnis das harte Kernkapital zu den risikogewichteten Aktiva steht. Eine solide Kapitalbasis kann Banken helfen, wirtschaftliche Belastungen und unerwartete Verluste besser aufzufangen. Allerdings ist auch eine Kapitalquote von 14,0 Prozent kein Schutz vor sämtlichen Risiken. Höhere Kreditausfälle, zusätzliche regulatorische Anforderungen oder außergewöhnliche Rechtskosten könnten die finanzielle Flexibilität beeinträchtigen. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, dass die Deutsche Bank ihre Profitabilität und Kapitalstärke auch in einem schwierigeren Umfeld behauptet. Die aktuelle Aktienanalyse von RBC bestätigt das Rating "outperform" und das Kursziel 40 Euro trotz der jüngsten Unsicherheiten.
Kreditrisiken steigen: Die Risikovorsorge verdient Aufmerksamkeit
Nicht alle Kennzahlen der Deutschen Bank entwickeln sich ausschließlich positiv. Im dritten Quartal 2026 erhöhte sich die Risikovorsorge im Kreditgeschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf rund 500 Millionen Euro. Die Kennzahl verdeutlicht, dass das Institut weiterhin mit möglichen Kreditausfällen rechnen muss. Besonders in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld können Unternehmen und private Kreditnehmer Schwierigkeiten bekommen, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Für Banken entstehen daraus zusätzliche Belastungen. Auch Risiken im gewerblichen Immobiliengeschäft oder bei wirtschaftlich schwächeren Unternehmenskunden können eine Rolle spielen. Die Deutsche Bank muss deshalb ihre Kreditportfolios sorgfältig überwachen und ausreichend Vorsorge treffen. Für die langfristige Bewertung der Aktie ist entscheidend, ob das Institut seine hohen Gewinne auch bei steigenden Kreditrisiken verteidigen kann. Die RBC-Aktienanalyse von Anke Reingen bestätigt zwar das Rating "outperform", doch die Entwicklung der Risikovorsorge bleibt ein wichtiger Risikofaktor.
Investmentbanking und Vermögensverwaltung als Wachstumstreiber
Die Deutsche Bank verfügt über mehrere Geschäftsbereiche, die von unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen profitieren können. Im Investmentbanking spielen insbesondere das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen, Unternehmensfinanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen eine wichtige Rolle. Steigende Handelsaktivitäten und eine lebhafte Nachfrage nach Finanzierungsdienstleistungen können zusätzliche Erträge ermöglichen. Gleichzeitig profitiert die Vermögensverwaltung grundsätzlich von höheren verwalteten Vermögen und positiven Kapitalmarktentwicklungen. Auch die Privatkundenbank und die Unternehmensbank tragen zur Ertragsbasis bei. Die breite Aufstellung kann helfen, Schwankungen einzelner Geschäftsfelder auszugleichen. Allerdings bleiben die Erträge in verschiedenen Segmenten von Zinsen, Marktbewegungen und wirtschaftlicher Aktivität abhängig. Für Anleger ist deshalb wichtig, ob die Deutsche Bank ihre Geschäftsbereiche langfristig profitabel weiterentwickeln kann. RBC bleibt mit dem Kursziel 40 Euro und dem Rating "outperform" optimistisch, obwohl die aktuelle Nachrichtenlage zusätzliche Unsicherheit schafft.
Die große Vertrauensfrage: Was Anleger jetzt wissen wollen
Die aktuelle Deutsche Bank-Aktienanalyse von RBC macht deutlich, dass kurzfristig nicht allein die Geschäftszahlen im Mittelpunkt stehen. Analystin Anke Reingen verweist auf die Bedeutung der weiteren Entwicklung der in den Medien geschilderten Vorgänge. Entscheidend sei insbesondere, welche Rolle das Management gespielt habe und wie sich das Institut zu den Vorwürfen positioniere. Für Anleger ergeben sich daraus mehrere wichtige Fragen. Handelt es sich überwiegend um bereits bekannte Sachverhalte? Können zusätzliche Untersuchungen oder rechtliche Verfahren entstehen? Besteht ein Risiko weiterer finanzieller Belastungen? Und gelingt es dem Management, das Vertrauen der Investoren durch transparente Kommunikation zu stabilisieren? Solange diese Fragen nicht abschließend geklärt sind, könnte die Deutsche Bank-Aktie erhöhten Kursschwankungen ausgesetzt bleiben. Das Rating "outperform" von RBC signalisiert jedoch, dass Anke Reingen ihre positive Grundhaltung bislang beibehält.
Die Chancen: Rekordgewinne und mögliche Neubewertung
Für eine langfristig positive Entwicklung der Deutsche Bank-Aktie sprechen mehrere Faktoren. Erstens hat das Institut seine Profitabilität deutlich verbessert und zuletzt Rekordgewinne erzielt. Zweitens zeigt die gesunkene Aufwand-Ertrag-Relation, dass die Kostendisziplin Wirkung entfaltet. Drittens verfügt die Bank über eine solide Kapitalausstattung. Viertens könnten zusätzliche Erträge aus dem Investmentbanking, der Vermögensverwaltung und dem Unternehmenskundengeschäft die Geschäftsentwicklung unterstützen. Fünftens könnte eine überzeugende Aufklärung der aktuellen Medienberichte helfen, das Vertrauen der Investoren zu stabilisieren. Sollten sich die operativen Fortschritte fortsetzen und größere zusätzliche Belastungen ausbleiben, könnte dies eine höhere Bewertung rechtfertigen. Das von RBC bestätigte Kursziel 40 Euro verdeutlicht das rechnerische Aufwärtspotenzial, das Anke Reingen weiterhin sieht. Allerdings hängt die tatsächliche Kursentwicklung von zahlreichen wirtschaftlichen und unternehmensspezifischen Faktoren ab.
Die Risiken: Rechtsfragen, Kreditausfälle und schwächere Konjunktur
Auf der Risikoseite stehen vor allem mögliche Reputationsschäden und rechtliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen Medienberichten. Selbst wenn viele der thematisierten Vorgänge aus früheren Jahren stammen, könnten neue Erkenntnisse oder zusätzliche Untersuchungen die Wahrnehmung des Instituts belasten. Hinzu kommen klassische Bankrisiken. Eine schwächere Konjunktur könnte zu höheren Kreditausfällen führen. Sinkende Zinsmargen könnten die Ertragskraft bestimmter Geschäftsbereiche beeinträchtigen. Schwankende Kapitalmärkte könnten die Einnahmen im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung belasten. Auch steigende regulatorische Kosten oder zusätzliche Investitionen in Kontrollsysteme könnten die Profitabilität beeinflussen. Die RBC-Aktienanalyse von Anke Reingen berücksichtigt in ihrer veröffentlichten Stellungnahme insbesondere die Unsicherheiten rund um die Medienberichte. Das unveränderte Rating "outperform" bedeutet jedoch nicht, dass diese Risiken ausgeschlossen werden können.
Fazit: Deutsche Bank-Aktie zwischen Rekordgewinnen und Vertrauenskrise
Die Deutsche Bank-Aktie steht vor einer schwierigen, aber spannenden Ausgangslage. Auf der einen Seite präsentiert das Institut Rekordgewinne, eine verbesserte Kostenquote und eine solide Kapitalausstattung. Auf der anderen Seite sorgen kritische Medienberichte über frühere Geschäftsvorgänge für erhebliche Verunsicherung. Die aktuelle RBC-Aktienanalyse vom 17. November 2026 bestätigt dennoch das Kursziel 40 Euro und das Rating "outperform". Analystin Anke Reingen verweist darauf, dass die meisten thematisierten Vorfälle aus den Jahren 2007 bis 2025 stammen und deshalb weitgehend bekannt sein dürften. Kurzfristig komme es nun vor allem darauf an, wie sich die Bank zu den Vorwürfen positioniere und welche Rolle das Management gespielt habe. Bei einem Xetra-Kurs von 31,73 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 40 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 26,1 Prozent. Für eine nachhaltige Kurserholung dürfte entscheidend sein, dass die Deutsche Bank ihre starke operative Entwicklung fortsetzt und gleichzeitig die offenen Fragen glaubwürdig beantwortet. RBC bleibt mit dem Rating "outperform" optimistisch. Ob die Börse dieser Einschätzung folgt, hängt jedoch nicht nur von den Gewinnen ab, sondern auch vom Vertrauen in das Management und die Kontrollsysteme des Instituts.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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