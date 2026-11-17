Die Deutsche Bank-Aktie steht vor einer schwierigen, aber spannenden Ausgangslage. Auf der einen Seite präsentiert das Institut Rekordgewinne, eine verbesserte Kostenquote und eine solide Kapitalausstattung. Auf der anderen Seite sorgen kritische Medienberichte über frühere Geschäftsvorgänge für erhebliche Verunsicherung. Die aktuelle RBC-Aktienanalyse vom 17. November 2026 bestätigt dennoch das Kursziel 40 Euro und das Rating "outperform". Analystin Anke Reingen verweist darauf, dass die meisten thematisierten Vorfälle aus den Jahren 2007 bis 2025 stammen und deshalb weitgehend bekannt sein dürften. Kurzfristig komme es nun vor allem darauf an, wie sich die Bank zu den Vorwürfen positioniere und welche Rolle das Management gespielt habe. Bei einem Xetra-Kurs von 31,73 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 40 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 26,1 Prozent. Für eine nachhaltige Kurserholung dürfte entscheidend sein, dass die Deutsche Bank ihre starke operative Entwicklung fortsetzt und gleichzeitig die offenen Fragen glaubwürdig beantwortet. RBC bleibt mit dem Rating "outperform" optimistisch. Ob die Börse dieser Einschätzung folgt, hängt jedoch nicht nur von den Gewinnen ab, sondern auch vom Vertrauen in das Management und die Kontrollsysteme des Instituts.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.