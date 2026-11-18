Die Deutsche-Bank-Aktie (Xetra: DBK, ISIN DE0005140008) erlebt einen Börsentag, den kaum ein Anleger auf dem Zettel hatte: Ein internationales Medienkonsortium wertet seit dem 17. November ein Datenleck mit über 15 Millionen Dateien aus, und die Aktie verlor binnen Stunden rund sechs Prozent. Die Bank hält dagegen mit dem besten Quartal ihrer Geschichte. Die Frage lautet nun: Wer behält recht, die Bilanz oder die Schlagzeile?
Deutsche-Bank-Aktie: Rekordgewinn gegen 15 Millionen Dokumente – wer gewinnt das Tauziehen?
Nach minus 6 Prozent am Leak-Tag steht die Deutsche-Bank-Aktie bei 30,94 Euro. Rekordgewinn, Ziele der Analysten und offene Risiken: die Lage vor den Jahreszahlen im Januar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- Handelssymbol
- DBK (Xetra)
- Schlusskurs
- 30,94 EUR
- Vortagesschluss
- 32,92 EUR
- Jahreshoch
- 35,84 EUR
- Jahreszahlen 2026
- 28.01.2027
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schlusskurs vom 17.11.2026
Nach Angaben von aktiencheck.de und Der Aktionär (17.11.2026) wertet ein Konsortium aus über 50 Medien mehr als 15 Millionen Dateien aus, darunter über 10 Millionen E-Mails aus rund zwei Jahrzehnten; Der Aktionär spricht von über 200 Journalisten und zwei Whistleblowern. Die Berichte erheben laut diesen Quellen Vorwürfe zu Geschäften mit Hochrisikokunden, Ausnahmen für einflussreiche Kunden und Beziehungen zu umstrittenen Persönlichkeiten. Es handelt sich um Vorwürfe aus Medienberichten; die bloße Nennung eines Namens ist kein Beleg für Fehlverhalten.
Was bedeutet der Leak für die Deutsche-Bank-Aktie?
Der Kurs reagierte deutlich: Der Xetra-Schluss lag am 17. November bei 30,94 Euro, ein Minus von 6,0 Prozent nach 32,92 Euro am Vortag, der Börsenwert sank um rund 3,7 Milliarden Euro (aktiencheck.de). Damit gehörte die Deutsche-Bank-Aktie zu den schwächsten Werten in einem DAX, der insgesamt rund 2,1 Prozent auf 26.045 Punkte verlor. Das Jahreshoch liegt laut aktiencheck.de bei 35,84 Euro, dem höchsten Stand seit 2014.
Die Bank wies die Vorwürfe in der Sache zurück: Die Vorgänge lägen Jahre zurück, seien geprüft und mit den Aufsehern aufgearbeitet worden; zwischen 2019 und 2025 habe man rund 7 Milliarden Euro in das Kontrollumfeld investiert. Laut Reuters, wiedergegeben von aktiencheck.de, erwartet sie keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Eine Prüfung durch BaFin, EZB oder US-Behörden ist in den geprüften Quellen nicht belegt, die Höhe möglicher Strafen ebenfalls nicht.
Die Charttechnik ist angespannt: Der Schlusskurs liegt unter der 50-Tage-Linie von 31,48 Euro und unter der 100-Tage-Linie von 31,87 Euro, die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 29,90 Euro (aktiencheck.de, 17.11.2026).
Wie stark ist das Geschäft hinter der Aktie?
Der Leak trifft eine Bank in Bestform. Im dritten Quartal 2026 erzielte sie laut aktiencheck.de mit 1,9 Milliarden Euro den höchsten Nachsteuergewinn ihrer Geschichte, bei Erträgen von 8,3 Milliarden Euro (plus 4 Prozent) und einem Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro (plus 8 Prozent). Die Kosten-Ertrag-Quote lag bei 62,4 Prozent, die harte Kernkapitalquote bei 14,0 Prozent. Nach neun Monaten stehen 5,9 Milliarden Euro Gewinn zu Buche, plus 7 Prozent. Das Renditeziel für das Eigenkapital abzüglich immaterieller Werte (RoTE) von über 13 Prozent bis 2028 steht einem aktuellen Wert von 10,6 Prozent gegenüber.
|Kennzahl
|Wert
|Erträge
|8,3 Mrd. EUR (+4 %)
|Vorsteuergewinn
|2,6 Mrd. EUR (+8 %)
|Nachsteuergewinn
|1,9 Mrd. EUR (Rekord)
|Kosten-Ertrag-Quote
|62,4 %
|CET1-Quote
|14,0 %
|RoTE
|10,6 % (Ziel: über 13 % bis 2028)
Quelle: aktiencheck.de (17.11.2026)
Was sagen Analysten zum Deutsche-Bank-Aktie Kursziel?
Die Kursziele der Analysten stammen größtenteils aus der Zeit vor dem Leak. Laut aktiencheck.de (17.11.2026) liegt das durchschnittliche Ziel von 21 Analysten bei 36,85 Euro, die Spanne reicht von 31,00 bis 47,75 Euro; andere Datenanbieter kommen mit anderen Analystenzahlen auf 35,25 Euro (MarketScreener) und 40,21 Euro (finanzen.net). JPMorgan bestätigte laut aktiencheck.de nach dem Leak die Einstufung Overweight mit Ziel 41 Euro; die zugrunde liegende Studie von Analyst Kian Abouhossein stammt vom 7. September 2026 (boerse.de). Goldman Sachs hob am 4. November das Ziel von 44,25 auf 47,75 Euro an und bewertet die Aktie mit Buy, RBC bestätigte Outperform mit 40 Euro.
Das sind ausschließlich Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt weder ein Kursziel noch eine Empfehlung ab.
Zur Bewertung nennt aktiencheck.de ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2027 von rund 8 und eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie für 2025 bei einer Ausschüttungsquote von 60 Prozent; 2026 flossen bislang 1,5 Milliarden Euro in Aktienrückkäufe.
Wann gibt es die nächsten Deutsche-Bank-Zahlen?
Der wichtigste Termin ist der 28. Januar 2027, wenn die Bank die Jahreszahlen 2026 samt Ausschüttungsplänen vorlegt (aktiencheck.de/MarketScreener). Bis dahin entscheidet der Nachrichtenfluss: Der EZB-Zinsentscheid am 17. Dezember bewegt die Zinsmargen der Banken, die Folgeberichte zum Leak bestimmen das Sentiment. Ein Dividendentermin für 2027 ist in den geprüften Quellen nicht belegt.
FAQ: Deutsche-Bank-Aktie nach dem Datenleck
Warum ist die Deutsche-Bank-Aktie am 17. November gefallen? Ein Medienkonsortium wertet über 15 Millionen interne Dateien aus; der Kurs fiel laut aktiencheck.de um 6,0 Prozent auf 30,94 Euro.
Wie hoch ist das Deutsche-Bank-Aktie Kursziel der Analysten? Im Durchschnitt 36,85 Euro bei 21 Analysten (aktiencheck.de, 17.11.2026); JPMorgan nennt 41 Euro, Goldman Sachs 47,75 Euro, RBC 40 Euro.
Wie profitabel ist die Bank? Der Nachsteuergewinn lag im dritten Quartal bei 1,9 Milliarden Euro, ein Rekord.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
Zahlt die Deutsche Bank eine Dividende? Für 2025 waren es 1,00 Euro je Aktie bei einer Ausschüttungsquote von 60 Prozent (aktiencheck.de).
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