Der Kurs reagierte deutlich: Der Xetra-Schluss lag am 17. November bei 30,94 Euro, ein Minus von 6,0 Prozent nach 32,92 Euro am Vortag, der Börsenwert sank um rund 3,7 Milliarden Euro (aktiencheck.de). Damit gehörte die Deutsche-Bank-Aktie zu den schwächsten Werten in einem DAX, der insgesamt rund 2,1 Prozent auf 26.045 Punkte verlor. Das Jahreshoch liegt laut aktiencheck.de bei 35,84 Euro, dem höchsten Stand seit 2014.

Die Bank wies die Vorwürfe in der Sache zurück: Die Vorgänge lägen Jahre zurück, seien geprüft und mit den Aufsehern aufgearbeitet worden; zwischen 2019 und 2025 habe man rund 7 Milliarden Euro in das Kontrollumfeld investiert. Laut Reuters, wiedergegeben von aktiencheck.de, erwartet sie keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Eine Prüfung durch BaFin, EZB oder US-Behörden ist in den geprüften Quellen nicht belegt, die Höhe möglicher Strafen ebenfalls nicht.