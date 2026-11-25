Die Deutsche Bank Aktie erzählt gerade zwei Geschichten gleichzeitig. Die erste ist eine Erfolgsgeschichte: Im dritten Quartal 2026 verdiente das Frankfurter Geldhaus nach Steuern 1,9 Milliarden Euro – ein Rekord. Der Vorsteuergewinn stieg um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, die Erträge um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Nach neun Monaten steht ein Rekord-Nachsteuergewinn von 5,9 Milliarden Euro in den Büchern. Die zweite Geschichte handelt von einem Datenleck, das die Bank seit dem 17. November einholt.
Deutsche Bank Aktie: Drei Rekordquartale, dann das größte Datenleck der Bankenwelt – was kostet der Vertrauensschaden?
Operativ verdient die Deutsche Bank so viel wie seit Jahren nicht. Doch seit Medien aus mehr als 15 Millionen internen Dokumenten berichten, steht die Deutsche Bank Aktie unter Druck. Eine Einordnung.
Das Datenleck
15 Millionen Dokumente und alte Vorwürfe
Ein internationales Rechercheteam aus mehr als 50 Medienhäusern, darunter Spiegel, Financial Times und New York Times, hat nach eigenen Angaben Zugang zu über 15 Millionen internen Dokumenten der Deutschen Bank erhalten, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Es gilt als das bislang größte bekannte Datenleck der Bankenwelt. Die Berichte beleuchten vor allem Vorgänge aus der Vergangenheit, darunter erneut Vorwürfe, die Bank habe bei der Geldwäschebekämpfung über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt. Die Deutsche Bank Aktie fiel am 17. November zeitweise um mehr als 6 Prozent und schloss bei 30,99 Euro.
Die Gegenrechnung
Niedrigere Kapitalanforderung, starke Ertragskraft
Gegen die Schlagzeilen steht die Bilanz. Die Aufsicht hat die Kapitalanforderung der Bank für 2027 gesenkt, was Spielraum für Ausschüttungen schafft. Vom Jahreshoch bei 35,84 Euro ist die Deutsche Bank Aktie allerdings ein gutes Stück entfernt. Kurzfristig richtet sich der Blick zudem auf die Europäische Zentralbank, die nach Berichten heute über eine höhere Mindestreserve für Banken berät – das könnte die Zinserträge der gesamten Branche schmälern.
Die Deutsche Bank Aktie muss beweisen, dass die Altlasten der Vergangenheit die Ertragskraft der Gegenwart nicht überdecken. Entscheidend wird, ob aus den Berichten neue Verfahren oder Strafen folgen.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Was steht im Datenleck der Deutschen Bank?
Medien berichten aus mehr als 15 Millionen internen Dokumenten über frühere Geschäfte und Kontrollen, unter anderem bei der Geldwäschebekämpfung.
Wie viel hat die Deutsche Bank zuletzt verdient?
Im dritten Quartal 2026 nach Steuern 1,9 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro.
Wie reagierte die Aktie?
Sie fiel am 17. November um 5,5 Prozent auf 30,99 Euro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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