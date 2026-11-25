Was steht im Datenleck der Deutschen Bank?

Medien berichten aus mehr als 15 Millionen internen Dokumenten über frühere Geschäfte und Kontrollen, unter anderem bei der Geldwäschebekämpfung.

Wie viel hat die Deutsche Bank zuletzt verdient?

Im dritten Quartal 2026 nach Steuern 1,9 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro.

Wie reagierte die Aktie?

Sie fiel am 17. November um 5,5 Prozent auf 30,99 Euro.