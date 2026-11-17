Es ist der Morgen, an dem die Vergangenheit zurückkommt. Die Deutsche Bank-Aktie (Xetra: DBK, ISIN DE0005140008) rutschte am Dienstag bis auf rund 31 Euro ab und war am Vormittag zeitweise das Schlusslicht im DAX. Gegen 9:40 Uhr notierte das Papier auf Xetra bei 31,42 Euro, ein Minus von etwa 4,5 Prozent. Auslöser sind Berichte eines internationalen Rechercheverbunds, der mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Bank ausgewertet hat. Die Frage, die nun über dem Kurs schwebt: Ist das ein Stimmungsdämpfer – oder der Beginn einer neuen Phase von Rechtsrisiken für Deutschlands größtes Geldhaus?
Deutsche Bank-Aktie: Rekordbank im Datenleck-Sturm – wie teuer wird die Vergangenheit?
Die Deutsche Bank-Aktie fällt nach Berichten über 15 Millionen geleakte Dokumente um rund 4,5 Prozent auf 31,42 Euro – und kostet damit wieder etwa so viel wie ihr materieller Buchwert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- WKN / Ticker
- 514000 / DBK
- Vorstandschef
- Christian Sewing (seit April 2018)
- Dividende für 2025
- 1,00 € je Aktie
- Nächster Termin
- Jahreszahlen 2026 am 28. Januar 2027
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra gegen 9:41 Uhr
Der Auslöser
Was steht in den Berichten über die Deutsche Bank?
Die Dokumente gelangten laut Reuters an zwei Journalisten aus Indien und Südafrika. Mehr als 200 Reporter aus über 50 Medienhäusern haben sie ausgewertet, darunter Spiegel, ZDF frontal, Manager Magazin, New York Times und Financial Times.
Laut den Berichten umfasst das Material mehr als neun Millionen E-Mails sowie Präsentationen, Berichte und Kalendereinträge. Der Kern der Vorwürfe: Die Bank habe über Jahre interne Warnungen zu Geldwäscherisiken übergangen, um problematische Geschäfte fortzuführen oder Kunden zu gewinnen. Bei vermögenden und mächtigen Kunden seien die Prüfungen nach dem Prinzip „Know Your Customer“ laxer gehandhabt worden als nötig, berichtet der Spiegel. Thematisch reichen die Recherchen von Geschäften mit russischen Oligarchen über die frühere Kundenbeziehung zu Jeffrey Epstein bis zu Donald Trump.
Besonders brisant sind zwei Details. Zum einen nennt ZDF frontal verdächtige Transaktionen mit Epstein-Bezug im Volumen von knapp 600 Millionen Dollar. Zum anderen zitieren die Medien aus einer internen E-Mail von Christian Sewing aus dem Jahr 2017, also vor seiner Zeit als Vorstandschef, sinngemäß mit dem Satz, die strengen Kundenprüfungen brächen dem Geschäft „das revenue Genick“. Mehrere Beiträge befassen sich auch mit seinem Führungsstil. Wichtig für die Einordnung: Die Nennung von Namen in den Dateien ist für sich genommen kein Beleg für Fehlverhalten.
Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank.
Die Bank reagierte noch vor Handelsbeginn. Die Sachverhalte lägen viele Jahre zurück, teils rund zwei Jahrzehnte. Man habe sie seinerzeit geprüft und eng mit den Aufsehern zusammengearbeitet. Von 2019 bis 2025 seien sieben Milliarden Euro in die internen Kontrollen geflossen. Wesentliche finanzielle Auswirkungen erwartet die Bank laut Reuters nicht.
Das große Bild
Warum reagiert die Deutsche Bank-Aktie so heftig?
Der Rücksetzer trifft eine Aktie, die gerade erst wieder Anlauf genommen hatte. Im September erreichte das Papier laut dpa-AFX den höchsten Stand seit 2014, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 35,84 Euro. Nach einem Rückschlag im Oktober hatte sich der Kurs vom Zwischentief zeitweise um mehr als 23 Prozent erholt. Wer nach einer solchen Rally auf Gewinnen sitzt, nimmt sie bei schlechten Schlagzeilen schnell mit. Hinzu kommt ein ohnehin nervöser Gesamtmarkt: Der DAX lag am Morgen rund 0,8 Prozent im Minus, belastet von Tech-Sorgen vor den Nvidia-Zahlen am Abend.
Entscheidender ist aber das Gedächtnis des Marktes. Die Deutsche Bank war über Jahre der Inbegriff der europäischen Skandalbank. Laut Financial Mail summieren sich Strafen und Vergleiche seit 2000 auf mehr als 20 Milliarden Dollar. Im Juli 2020 verhängte die New Yorker Finanzaufsicht DFS eine Strafe von 150 Millionen Dollar, unter anderem wegen Versäumnissen bei der Überwachung der Epstein-Konten. Erst vergangene Woche setzte die BaFin ein noch nicht rechtskräftiges Bußgeld von 8 Millionen Euro wegen Pannen bei der Postbank-Migration fest. Jede neue Enthüllung weckt daher die Sorge, dass Altlasten wieder Geld kosten – in Form von Strafen, Auflagen oder höheren Kapitalanforderungen.
Die Zahlen
Wie stark ist die Deutsche Bank operativ wirklich?
Fundamental steht die Bank so gut da wie seit vielen Jahren nicht. 2025 verdiente sie vor Steuern 9,7 Milliarden Euro, ein Plus von 84 Prozent, nach Steuern 7,1 Milliarden Euro. 2026 setzte sich die Serie fort: Das dritte Quartal brachte mit 1,9 Milliarden Euro den dritten Rekordgewinn nach Steuern in Folge, alle vier Geschäftsbereiche kamen nach neun Monaten auf eine Eigenkapitalrendite von über 12 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Neun Monate 2026
|Erträge
|8,3 Mrd. € (+4 %)
|25,5 Mrd. € (+5 %)
|Gewinn nach Steuern
|1,9 Mrd. €
|5,9 Mrd. € (+7 %)
|Gewinn vor Steuern
|2,6 Mrd. € (+8 %)
|8,4 Mrd. € (+8 %)
|Aufwand-Ertrag-Relation
|62,4 %
|61 %
|Eigenkapitalrendite (RoTE)
|10,6 %
|11,5 %
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|14,0 %
|–
Quelle: Deutsche Bank, Ergebnismitteilung und Präsentation vom 28.10.2026
Für das Gesamtjahr peilt das Management Erträge von mehr als 33 Milliarden Euro an. Bis 2028 sollen die Eigenkapitalrendite auf über 13 Prozent steigen und die Aufwand-Ertrag-Relation unter 60 Prozent fallen. Ein Schwachpunkt bleibt die Risikovorsorge: Sie stieg im dritten Quartal auf 501 Millionen Euro, unter anderem wegen des weiteren Abbaus von Risiken bei Gewerbeimmobilien.
Bewertung und Dividende
Ist die Deutsche Bank-Aktie jetzt günstig bewertet?
Nach dem Kursrutsch ergibt sich ein bemerkenswertes Bild: Der materielle Buchwert je Aktie lag Ende September bei 31,87 Euro. Mit 31,42 Euro kostet die Aktie damit wieder knapp das Einfache ihres materiellen Eigenkapitals. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2026 beziffert MarketScreener auf knapp 10, für 2027 auf 8,4. Zur Einordnung: Europas Bankaktien waren zuletzt gefragt, getragen von hohen Gewinnen und Übernahmefantasie. Am 9. November legte der Euro-Stoxx-Bankenindex an einem einzigen Tag um 3,1 Prozent zu, UniCredit hatte gerade einen um 24 Prozent höheren Quartalsgewinn gemeldet und die Jahresprognose angehoben. Vor diesem Hintergrund wirkt der heutige Kursrutsch vor allem wie ein Preis für die Vergangenheit der Bank.
Für Aktionäre zählt zudem die Ausschüttung. Für 2025 zahlte die Bank eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie und legte ein Rückkaufprogramm über eine Milliarde Euro auf. Im laufenden Jahr hat sie nach eigenen Angaben bereits Aktien für 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft. Ab dem Geschäftsjahr 2026 will sie 60 Prozent des Gewinns ausschütten statt bisher 50 Prozent. MarketScreener errechnet daraus eine erwartete Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent für 2026. Genau hier liegt das Risiko des Datenlecks: Nicht die Schlagzeilen selbst kosten Geld, sondern mögliche Strafen und Auflagen, die das Kapital für Ausschüttungen schmälern könnten.
Die Analysten waren vor dem Leck überwiegend positiv gestimmt. In der Ratingübersicht von finanzen.net überwiegen bei den fünf jüngsten Studien großer Häuser vom 28. Oktober bis 4. November die positiven Einstufungen, nur ein Haus rät zum Halten. Alle diese Urteile stammen aus der Zeit vor den Berichten. Ob die Häuser ihre Einschätzungen anpassen, ist offen.
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Deutsche Bank-Aktie?
Die nächsten Tage: weitere Veröffentlichungen
Der Rechercheverbund dürfte weitere Geschichten nachlegen. Für den Kurs zählt, ob neue, bisher unbekannte Fälle auftauchen oder ob es bei bekannten Altlasten bleibt.
Reaktion der Aufseher
In den bisherigen Berichten ist keine Reaktion von BaFin oder EZB genannt. Kündigen sie Sonderprüfungen an, würde das Thema vom Image- zum Kapitalrisiko.
28. Januar 2027: Jahreszahlen 2026
Dann legt die Bank ihre Bilanz für 2026 vor. Im Blick stehen die Höhe der Dividende und weitere Rückkäufe auf Basis der 60-Prozent-Ausschüttungsquote.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank-Aktie
Warum fällt die Deutsche Bank-Aktie heute?
Ein internationaler Rechercheverbund berichtet auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten über frühere Versäumnisse bei Geldwäschekontrollen und Geschäfte mit Hochrisikokunden.
Was sagt die Deutsche Bank zu den Vorwürfen?
Die Vorgänge lägen viele Jahre zurück, seien geprüft und mit den Aufsehern aufgearbeitet worden. Wesentliche finanzielle Folgen erwartet die Bank nicht.
Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Bank?
Für 2025 zahlte sie 1,00 Euro je Aktie. Ab dem Geschäftsjahr 2026 will sie 60 Prozent des Gewinns über Dividenden und Rückkäufe ausschütten.
Wie ist die Deutsche Bank-Aktie bewertet?
Mit 31,42 Euro notiert sie knapp auf Höhe des materiellen Buchwerts von 31,87 Euro je Aktie. Das KGV für 2026 liegt laut MarketScreener bei knapp 10.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Quartalszahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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