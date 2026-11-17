Nach dem Kursrutsch ergibt sich ein bemerkenswertes Bild: Der materielle Buchwert je Aktie lag Ende September bei 31,87 Euro. Mit 31,42 Euro kostet die Aktie damit wieder knapp das Einfache ihres materiellen Eigenkapitals. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2026 beziffert MarketScreener auf knapp 10, für 2027 auf 8,4. Zur Einordnung: Europas Bankaktien waren zuletzt gefragt, getragen von hohen Gewinnen und Übernahmefantasie. Am 9. November legte der Euro-Stoxx-Bankenindex an einem einzigen Tag um 3,1 Prozent zu, UniCredit hatte gerade einen um 24 Prozent höheren Quartalsgewinn gemeldet und die Jahresprognose angehoben. Vor diesem Hintergrund wirkt der heutige Kursrutsch vor allem wie ein Preis für die Vergangenheit der Bank.