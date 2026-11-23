Die Aktie hatte in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben – laut depot-navigator rund 12 Prozent. Auslöser war ab dem 17. November die Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten durch Medien (darunter Spiegel, ZDF frontal, New York Times und Financial Times), die unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ Vorwürfe zu Geldwäschekontrollen und Geschäftsbeziehungen der Vergangenheit erheben. Reuters konnte die Berichte nach den vorliegenden Informationen nicht unabhängig bestätigen. Die Bank erklärt, die Vorgänge seien bis zu 20 Jahre alt, mit den Aufsehern aufgearbeitet und es würden keine wesentlichen finanziellen Folgen erwartet. Die hessische Datenschutzaufsicht prüft seit dem 18. November, ob die Schutzmaßnahmen ausreichten.

Am Montag überwiegt die Erholung am Gesamtmarkt: Der DAX liegt gut 3 Prozent im Plus, Banken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank (+2,5 Prozent) gewinnen. Konkrete neue Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank gab es am Montag nicht.