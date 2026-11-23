Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, Xetra: DBK) zählt am Montag mit einem Plus von rund 5,3 Prozent zu den stärksten DAX-Werten: Gegen 16:34 Uhr MEZ liegt sie bei etwa 30,7 Euro, nach einem Xetra-Schluss von 29,13 Euro am Freitag (-3,22 Prozent). Die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten bleibt trotz der Belastung durch ein Datenleck und Medienberichte positiv: Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenbasis zwischen rund 35 und 40 Euro, die Bank selbst peilt für 2026 Erträge von über 33 Milliarden Euro an.
Deutsche Bank Aktie Prognose: Plus 5 Prozent trotz Datenleck, Analysten-Ziele von 32 bis 48 Euro – wer hat recht, der Markt oder die Skeptiker?
Die Deutsche Bank Aktie (ISIN DE0005140008, Xetra: DBK) erholt sich am Montag um rund 5 Prozent auf etwa 30,7 Euro. Die Deutsche Bank Aktienprognose: Konzernziel von über 33 Milliarden Euro Erträgen 2026, Konsens-Kursziel zwischen 35 und 40 Euro, Spanne von 32 bis 48 Euro – und das Datenleck als Unsicherheitsfaktor.
Deutsche Bank Aktie Prognose im Überblick
Deutsche Bank Aktie im Aufwind: Ist das Datenleck schon im Kurs?
Zur Einordnung der Kurse: Der Kurs von rund 30,7 Euro ist eine eigene Rechnung aus dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag und der Tagesperformance von +5,31 Prozent, die wallstreet-online um 16:34 Uhr auswies. Der DAX stand zu dieser Zeit bei 25.332 Punkten (+3,13 Prozent). Seit Jahresbeginn ergibt sich damit ein Minus von rund 5 Prozent (eigene Rechnung auf Basis von -10,0 Prozent per Freitag).
Hinweis: Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensprognosen, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de äußert kein eigenes Kursziel, keine eigene Kursprognose und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Was ist bei der Deutsche Bank Aktie passiert?
Die Aktie hatte in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben – laut depot-navigator rund 12 Prozent. Auslöser war ab dem 17. November die Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten durch Medien (darunter Spiegel, ZDF frontal, New York Times und Financial Times), die unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ Vorwürfe zu Geldwäschekontrollen und Geschäftsbeziehungen der Vergangenheit erheben. Reuters konnte die Berichte nach den vorliegenden Informationen nicht unabhängig bestätigen. Die Bank erklärt, die Vorgänge seien bis zu 20 Jahre alt, mit den Aufsehern aufgearbeitet und es würden keine wesentlichen finanziellen Folgen erwartet. Die hessische Datenschutzaufsicht prüft seit dem 18. November, ob die Schutzmaßnahmen ausreichten.
Am Montag überwiegt die Erholung am Gesamtmarkt: Der DAX liegt gut 3 Prozent im Plus, Banken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank (+2,5 Prozent) gewinnen. Konkrete neue Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank gab es am Montag nicht.
Das Geschäftsmodell: Womit verdient die Deutsche Bank ihr Geld?
Die Deutsche Bank ist Deutschlands größtes Kreditinstitut mit vier Segmenten: Unternehmensbank, Investmentbank, Privatkundenbank und Vermögensverwaltung (DWS). Die Unternehmensbank profitiert von Zinsen und Zahlungsverkehr, die Investmentbank von Handels- und Beratungsgeschäft. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Erträge um 4 Prozent auf 8,34 Milliarden Euro; die Unternehmensbank wuchs um 9 Prozent auf 2 Milliarden Euro Erträge, die Investmentbank erzielte einen Vorsteuergewinn von 1,08 Milliarden Euro (+12 Prozent). Nach Angaben der Bank liegt die Eigenkapitalrendite in allen vier Segmenten über 12 Prozent.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose hat die Deutsche Bank vorgelegt?
Im dritten Quartal (vorgelegt am 28. Oktober) erreichte die Bank einen Vorsteuergewinn von 2,63 Milliarden Euro (+8 Prozent) bei Erträgen von 8,34 Milliarden Euro; beide Werte lagen über dem Konsens (2,39 beziehungsweise 8,21 Milliarden Euro). Der Gewinn nach Steuern betrug rund 1,9 Milliarden Euro, das verwässerte Ergebnis je Aktie 0,94 Euro. Die Aufwand-Ertrag-Relation lag bei 62,4 Prozent, die Eigenkapitalrendite (RoTE) bei 10,6 Prozent im Quartal und 11,5 Prozent nach neun Monaten, die harte Kernkapitalquote (CET1) bei 14,0 Prozent. Die Risikovorsorge stieg auf 501 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Ziel 2026
|Ziel 2028
|Erträge
|über rund 33 Mrd. EUR
|rund 37 Mrd. EUR
|Kosten
|21,3 Mrd. EUR
|rund 22 Mrd. EUR
|Eigenkapitalrendite (RoTE)
|–
|über 13 %
|Aufwand-Ertrag-Relation
|–
|unter 60 %
|Ausschüttungsquote
|60 % (2026 bis 2028)
|60 %
Ziele 2028 laut Investor Deep Dive vom 17.11.2025. Kostenziel 2026 und Bestätigung des Ertragsziels durch CEO Sewing auf der JPMorgan-Konferenz am 19.11.2026.
Quelle: Deutsche Bank, Q3-2026-Präsentation und Investor Deep Dive (laut aktiencheck 17./19.11.2026)
Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten für 2026 bis 2028?
Der Markt erwartet laut MarketScreener (Stand 13. November) für 2026 Erträge von 33,4 Milliarden Euro und ein Ergebnis je Aktie von 3,29 Euro; FactSet nennt 3,30 Euro. Bis 2028 steigt das erwartete Ergebnis je Aktie auf 4,52 Euro. Die Dividende für 2026 wird auf 1,13 bis 1,16 Euro je Aktie geschätzt – nach 1,00 Euro für 2025. Die Hauptversammlung ist für den 20. Mai 2027 angesetzt.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Erträge
|33,4 Mrd. EUR
|35,0 Mrd. EUR
|36,6 Mrd. EUR
|Nettogewinn
|6,39 Mrd. EUR
|7,31 Mrd. EUR
|8,19 Mrd. EUR
|Ergebnis je Aktie
|3,29 EUR
|3,92 EUR
|4,52 EUR
|KGV
|ca. 9,3
|ca. 7,8
|ca. 6,8
|Dividende je Aktie
|1,13 EUR
|1,29 EUR
|1,43 EUR
KGV: eigene Rechnung bei ca. 30,7 EUR (Xetra, 23.11.2026, 16:34 Uhr). Kurs-Buchwert-Verhältnis laut MarketScreener rund 0,9 (Stand 13.11.2026).
Quelle: MarketScreener (13.11.2026), FactSet (17./18.11.2026), jeweils über aktiencheck; Deutsche Bank
Welches Kursziel trauen Analysten der Deutsche Bank Aktie zu?
Die Datenlage zum Konsens ist uneinheitlich. Laut depot-navigator (23.11.) raten von 18 Analysten 9 zum Kauf und 9 zum Halten, kein Haus zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,25 Euro (MarketScreener, 18 Analysten, Spanne 10,90 bis 47,75 Euro), bei 36,85 Euro (FactSet, 21 Schätzungen, Spanne 31 bis 47,75 Euro) oder bei rund 40 Euro (depot-navigator, sieben Banken). Gegenüber 30,7 Euro entspricht ein Ziel von 36,85 Euro einem rechnerischen Abstand von etwa 20 Prozent – eine reine Rechengröße, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|Goldman Sachs
|Buy
|47,75 EUR
|02./04.11.2026
|von 44,25 EUR
|MPCM (ehem. Warburg Research)
|Buy
|41,50 EUR
|07.10.2026
|–
|J.P. Morgan
|Overweight
|41,00 EUR
|28.10.2026
|–
|UBS
|Buy
|38,00 EUR
|29./30.10.2026
|von 37 EUR
|Jefferies
|Hold
|33,00 EUR
|28.10.2026
|–
|Citigroup
|Neutral
|32,80 EUR
|Ende Oktober 2026
|–
|Barclays
|Equal Weight
|32,00 EUR
|05.05.2026
|seither nicht aktualisiert
Datumsangaben je nach Quelle um ein bis zwei Tage abweichend (Goldman Sachs 02. oder 04.11.; UBS 29. oder 30.10.). Kursziele Dritter sind keine Garantie.
Quelle: Veröffentlichungen der Analystenhäuser laut aktiencheck, finanzen.net, depot-navigator; Stand 23.11.2026
Die Spanne ist breit: Goldman Sachs sieht mit 47,75 Euro das höchste Ziel, Barclays mit 32 Euro das niedrigste unter den hier genannten Häusern – wobei das Barclays-Votum seit Mai nicht aktualisiert wurde. Zuletzt überwogen Anhebungen: Goldman erhöhte um 3,50 Euro, UBS um 1 Euro. Nach dem Kursrutsch der Vorwoche bestätigte RBC Capital Markets am 17. November nach finanzen.net sein „Outperform“ mit 40 Euro.
Wie ist die Deutsche Bank Aktie im Branchenvergleich bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 8 für 2027 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von rund 0,9 wird die Deutsche Bank Aktie am Markt deutlich niedriger bewertet als die Commerzbank (KGV 2027e: 10,9 laut MarketScreener, FactSet: 10,3). BNP Paribas kommt laut FactSet auf ein KGV 2027e von rund 7,4. Die Dividendenrendite wird für 2026 auf etwa 3,6 bis 3,7 Prozent geschätzt (bei einem Kurs von rund 31 Euro).
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|Deutsche Bank
|ca. 9,5
|ca. 7,9–8,0
|3,6–3,7 %
|Commerzbank
|12,8
|10,3–10,9
|3,9 %
|BNP Paribas
|–
|ca. 7,4
|–
Unterschiedliche Datenanbieter und Stichtage (13.–18.11.2026); nur als grobe Orientierung.
Quelle: MarketScreener, FactSet (über aktiencheck 17./19.11.2026)
Wie sieht die Charttechnik der Deutsche Bank Aktie aus?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 35,85 Euro (8. September 2026, höchster Stand seit 2014), das Tief bei rund 23,9 Euro (März 2026). Am 19. November lag die Aktie nach Auswertungen von investing.com knapp unter der 200-Tage-Linie (rund 30,90 Euro; boerse.de nennt 29,89 Euro) und unter der 50-Tage-Linie bei 32,34 Euro, der RSI(14) lag bei 39,8. Als Unterstützungen werden 29,80 bis 30,34 Euro genannt, als Widerstände 31,16 bis 31,98 Euro. Der Kurs hat damit seine 200-Tage-Linie zurückerobert. Technische Marken beschreiben den Kursverlauf und sind keine Prognose.
Deutsche Bank Aktie Prognose: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case
|Szenario
|Argumentation
|Marke in der Diskussion
|Bull-Case
|Ziele 2026 werden übertroffen, Ertragsziel 2028 von 37 Mrd. EUR bleibt erreichbar, Datenleck bleibt ohne finanzielle Folgen, Bewertungsabschlag schrumpft
|Analystenziele 38–47,75 EUR
|Base-Case
|Aktie beruhigt sich, bewegt sich zwischen 200-Tage-Linie und Widerständen, Jahreszahlen am 28.01.2027 bestätigen die Ziele
|Zone 30–32 EUR
|Bear-Case
|Weitere Enthüllungen, Aufsichtsverfahren oder Strafen, höhere Risikovorsorge, schwächere Handelserträge
|Unterstützung 29,8–30,3 EUR, darunter Märztief nahe 24 EUR
Zusammenfassung der öffentlichen Diskussion, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger jetzt bei der Deutsche Bank Aktie?
Im Blick stehen weitere Veröffentlichungen zum Datenleck, mögliche Reaktionen von BaFin und Datenschutzbehörden und der Zinsentscheid der Fed am 9. Dezember sowie der EZB am 17. Dezember. Die vorläufigen Jahreszahlen 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt, der Geschäftsbericht für den 4. März und die Hauptversammlung für den 20. Mai 2027. Charttechnisch geht es um die Zone um 30 Euro.
FAQ zur Deutsche Bank Aktienprognose
Welches Kursziel hat die Deutsche Bank Aktie? Die erfassten Kursziele reichen von 32 Euro (Barclays) bis 47,75 Euro (Goldman Sachs); der Durchschnitt liegt je nach Quelle bei rund 35 bis 40 Euro.
Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose des Unternehmens? Die Bank peilt für 2026 Erträge von über rund 33 Milliarden Euro an, für 2028 rund 37 Milliarden Euro und eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent.
Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute? Die Aktie profitiert von der breiten Markterholung im DAX nach der schwachen Vorwoche; neue Konzernnachrichten gab es nicht.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor? Die vorläufigen Jahreszahlen 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
Wie hoch ist die Dividende der Deutsche Bank Aktie? Für 2025 zahlte die Bank 1,00 Euro je Aktie; für 2026 erwartet der Konsens rund 1,13 bis 1,16 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben; es handelt sich nicht um eigene Empfehlungen. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte: Goldman Sachs, MPCM, J.P. Morgan, UBS, Jefferies, Citi, Barclays. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
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