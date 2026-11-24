Die Aktie bewegt sich seit Wochen zwischen Rekordzahlen und Schlagzeilen. Am 17. November berichteten die Financial Times, der Spiegel, das Manager Magazin und weitere Medien über das Rechercheprojekt „Inside Deutsche Bank“, dem laut Berichten mehr als 15 Millionen interne Dateien zugrunde liegen. Die Aktie schloss an diesem Tag bei 30,94 Euro, ein Minus von 6,0 Prozent und laut Reuters der größte Tagesverlust seit April 2025. Die Bank weist die Darstellung zurück: Die Vorgänge lägen bis zu 20 Jahre zurück, seien mit den Aufsehern besprochen und es werde keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen erwartet. Es handelt sich um Medienberichte, nicht um bewiesene Vorwürfe.

Am Dienstag berichtet das Handelsblatt, dass der Vorgang ein parlamentarisches Nachspiel hat: Die Grünen, unter anderem Fraktionsvize Konstantin von Notz, fordern einen Bericht der Bundesregierung in den Fachausschüssen. Die Aktie erholte sich nach dem Tief von rund 28,6 bis 29,1 Euro in der Vorwoche bis Montag wieder auf 30,52 Euro.