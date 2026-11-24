Die Deutsche Bank Aktie (Ticker DBK, ISIN DE0005140008) notierte am Dienstag um 15:53 Uhr bei rund 30,30 Euro, ein Minus von 0,8 Prozent, nachdem sie am Montag bei 30,52 Euro aus dem Handel gegangen war. Die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten liegt deutlich darüber: Im Schnitt lag das Kursziel zuletzt bei rund 40 Euro, die DZ Bank bestätigte am Dienstag Kaufen mit einem fairen Wert von 36 Euro. Gleichzeitig belastet ein Datenleck die Aktie. Dieser Artikel ordnet die Deutsche Bank Aktie Prognose ein.
Deutsche Bank Aktie Prognose: DZ Bank sieht fairen Wert bei 36 Euro, Morgan Stanley hebt auf 40 – reicht der Rekordgewinn gegen den Datenleck-Schatten?
Die Deutsche Bank Aktie notiert bei rund 30 Euro, die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten liegt deutlich höher: DZ Bank bestätigt Kaufen mit 36 Euro, Morgan Stanley hebt das Kursziel auf 40 Euro. Was Konsens, Unternehmensprognose und Datenleck für die Deutsche Bank Aktie bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- Ticker
- DBK (Xetra)
- ISIN
- DE0005140008
- 52-Wochen-Hoch/-Tief
- 35,85 EUR (08.09.2026) / 23,82 EUR (23.03.2026)
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen 2026, voraussichtlich Ende Januar 2027
Stand: 24.11.2026, Kurs von 15:53 Uhr, Xetra-Schlusskurs des 24.11.2026 lag bei Redaktionsschluss nicht vor
DZ Bank bestätigt Kaufen
Analyst Philipp Häßler nennt einen fairen Wert von 36 Euro und verweist auf ein positives Marktumfeld für Banken, Kreditnachfrage und höhere Emissionsvolumina (24.11.2026).
Kursziele steigen
Morgan Stanley hebt das Ziel von 39 auf 40 Euro (Overweight), Barclays von 32 auf 38 Euro (Equal Weight).
Rekordquartal
Nettogewinn von rund 1,9 Milliarden Euro im dritten Quartal, Eigenkapitalrendite (RoTE) 10,6 Prozent, harte Kernkapitalquote 14,0 Prozent.
Datenleck als Gegenwind
Medienberichte über interne Dokumente schickten die Aktie am 17.11. um 6 Prozent nach unten; die Grünen fordern Aufklärung im Bundestag.
Was ist bei der Deutsche Bank Aktie passiert?
Die Aktie bewegt sich seit Wochen zwischen Rekordzahlen und Schlagzeilen. Am 17. November berichteten die Financial Times, der Spiegel, das Manager Magazin und weitere Medien über das Rechercheprojekt „Inside Deutsche Bank“, dem laut Berichten mehr als 15 Millionen interne Dateien zugrunde liegen. Die Aktie schloss an diesem Tag bei 30,94 Euro, ein Minus von 6,0 Prozent und laut Reuters der größte Tagesverlust seit April 2025. Die Bank weist die Darstellung zurück: Die Vorgänge lägen bis zu 20 Jahre zurück, seien mit den Aufsehern besprochen und es werde keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen erwartet. Es handelt sich um Medienberichte, nicht um bewiesene Vorwürfe.
Am Dienstag berichtet das Handelsblatt, dass der Vorgang ein parlamentarisches Nachspiel hat: Die Grünen, unter anderem Fraktionsvize Konstantin von Notz, fordern einen Bericht der Bundesregierung in den Fachausschüssen. Die Aktie erholte sich nach dem Tief von rund 28,6 bis 29,1 Euro in der Vorwoche bis Montag wieder auf 30,52 Euro.
Wie sieht die Unternehmensprognose der Deutschen Bank aus?
Die Zahlen zum dritten Quartal (Pressemitteilung vom 28. Oktober 2026): Die Erträge stiegen um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, der Nettogewinn lag bei rund 1,9 Milliarden Euro, das dritte Rekordquartal in Folge. Das verwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,94 Euro. Die Kosten-Ertrags-Quote verbesserte sich auf 62,4 Prozent nach 64,4 Prozent im Vorjahr.
Für 2026 sieht sich die Bank auf gutem Weg, ihr Ertragsziel von rund 33 Milliarden Euro zu übertreffen. Die Ausschüttungsquote beträgt 60 Prozent, die Aktienrückkäufe von 1,5 Milliarden Euro für 2026 sind abgeschlossen. Mittelfristig peilt die Bank für 2028 eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent an.
|Jahr
|Konsens-EPS
|RoTE (Konsens)
|Dividende
|Erwartetes KGV
|2026
|3,30 EUR
|10,5 %
|1,14 EUR
|ca. 9,2
|2027
|3,94 EUR
|11,7 %
|1,29 EUR
|ca. 7,7
|2028
|4,61 EUR
|12,7 %
|1,48 EUR
|ca. 6,6
Konsens des Unternehmens, 12 Analysten, Stand 10.11.2026, wiedergegeben von aktiencheck.de. KGV: eigene Rechnung auf Basis von 30,30 EUR. Andere Datenanbieter nennen leicht abweichend 3,32 / 3,92 / 4,53 EUR.
Quelle: Deutsche Bank (Analystenkonsens), finanzen.net, 24.11.2026
Auffällig: Der Konsens für die Eigenkapitalrendite 2028 liegt mit 12,7 Prozent unter dem Unternehmensziel von mehr als 13 Prozent. Die Dividende für 2025 betrug 1,00 Euro; die erwartete Dividende 2026 von rund 1,14 Euro entspricht bei 30,30 Euro einer Rendite von etwa 3,8 Prozent (eigene Rechnung).
Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten?
Nach Angaben von finanzen.net (Stand 17. November, vor den Datenleck-Berichten) lag das durchschnittliche Kursziel von sieben Analysten bei 40,21 Euro, die Spanne reicht von 33,00 Euro (Jefferies) bis 47,75 Euro (Goldman Sachs). Sechs Häuser stuften mit Kaufen ein, eines mit Halten. Eine aktuellere finanzen.net-Seite nennt am 24. November einen Schnitt von 39,89 Euro. Gemessen an 30,30 Euro läge das Durchschnittsziel rund 32 Prozent höher (eigene Rechnung). Andere Datenanbieter zählen mehr Analysten und kommen auf ein niedrigeres Durchschnittsziel; die Konsenszahlen weichen je nach Quelle ab. Ein Kursziel ist eine Einschätzung des jeweiligen Hauses, keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der Deutsche Bank Aktie zu?
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|Kaufen
|36 EUR (fairer Wert)
|24.11.2026
|Morgan Stanley
|Overweight
|40 EUR (zuvor 39)
|23.11.2026
|Barclays
|Equal Weight
|38 EUR (zuvor 32)
|20./23.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|47,75 EUR (zuvor 44,25)
|3./4.11.2026
|J.P. Morgan
|Overweight
|41 EUR
|28.10.2026
|UBS
|Buy
|38 EUR (zuvor 37)
|30.10.2026
Die Einträge geben die Einschätzung der jeweiligen Häuser wieder, nicht die von aktiencheck.de. Barclays: Datum der Erhöhung wird von Quellen unterschiedlich mit 20. oder 23.11.2026 angegeben. Goldman, J.P. Morgan und UBS vor den Datenleck-Berichten.
Quelle: finanzen.net (DZ Bank), ad-hoc-news (Morgan Stanley, Barclays), finanzen.net (Konsens)
Auffällig: Die jüngsten Änderungen gehen nach oben, obwohl der Datenleck-Schock erst eine Woche zurückliegt. Die DZ Bank begründet ihr Votum nicht mit dem Leck, sondern mit dem Umfeld für Banken in Deutschland.
Ist die Deutsche Bank Aktie 2026 und 2027 günstig bewertet?
Auf Basis des Konsens-Gewinns liegt das erwartete KGV bei rund 9 für 2026 und rund 8 für 2027. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis auf Basis des Tangible Book Value liegt nach Berechnungen von aktiencheck.de (Stand 23.11.) bei etwa 0,96. Zum Vergleich werden für Barclays rund 0,89, für BNP Paribas rund 0,72, für die Commerzbank rund 1,2 und für UniCredit rund 1,6 genannt; diese Peer-Werte sind Näherungen mit uneinheitlichem Datenstand. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 56 Milliarden Euro (ad-hoc-news).
Was sagt die Charttechnik zur Deutsche Bank Aktie?
Nach Auswertung von aktiencheck.de (23./24.11.) pendelt die Aktie um die 200-Tage-Linie bei rund 30 Euro: Freitag darunter, Montag darüber. Unterstützung sehen Beobachter bei 29,40 bis 29,90 Euro, Widerstand beim Schlusskurs vom 17.11. bei 30,94 Euro und darüber beim Jahreshoch von 35,85 Euro. Die Marken sind beschreibend und keine Prognose.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutieren Analysten die Deutsche Bank Aktienprognose?
|Szenario
|Argumentation Dritter
|Voraussetzung
|Bull
|Rekordgewinne, Aktienrückkäufe und Zinsumfeld tragen die Aktie Richtung der Analystenziele von 36 bis 40 Euro
|Datenleck bleibt ohne finanzielle Folgen
|Base
|Aktie bleibt um den Buchwert, Gewinn wächst laut Konsens 2027 um rund 19 Prozent
|Kosten-Ertrags-Quote sinkt weiter
|Bear
|Aufsichtsrechtliche Folgen, Reputationsschäden, schwächeres Marktumfeld
|Neue Enthüllungen oder Untersuchungen
Quelle: DZ Bank, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank; Zusammenfassung der Argumente Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de
Was beobachten Anleger bei der Deutsche Bank Aktie jetzt?
Im Fokus stehen die Reaktion der Aufsicht und der Politik auf das Datenleck, mögliche Anpassungen der Kursziele und das Marktumfeld für Banken. Am 26. November erscheint das EZB-Protokoll, am 17. Dezember steht der EZB-Zinsentscheid an. Die vorläufigen Jahreszahlen 2026 werden voraussichtlich Ende Januar 2027 erwartet; ein bestätigter Termin lag nicht vor.
FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Deutsche Bank Aktie Prognose
Was ist die aktuelle Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten? Nach finanzen.net lag das durchschnittliche Kursziel zuletzt bei rund 40 Euro, mit sechs Kaufen- und einer Halten-Einstufung (Stand 17.11.).
Welches Kursziel hat die Deutsche Bank Aktie? Die Spanne reicht von 33 bis 47,75 Euro. Die DZ Bank nennt 36 Euro, Morgan Stanley 40 Euro.
Was erwarten Analysten für die Deutsche Bank Aktie 2026 und 2027? Der Konsens des Unternehmens liegt bei 3,30 Euro (2026) und 3,94 Euro (2027) Gewinn je Aktie.
Wie wirkt sich das Datenleck auf die Deutsche Bank Aktie aus? Die Aktie verlor am 17.11. rund 6 Prozent und erholte sich teilweise; die Bank erwartet keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen werden voraussichtlich Ende Januar 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufungen und Kursziele von DZ Bank, Morgan Stanley, Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan und UBS stammen von den genannten Häusern. Offenlegungen: DZ Bank, Morgan Stanley, Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS.
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