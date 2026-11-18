Ein Datenleck historischen Ausmaßes hat die Deutsche Bank Aktie (ISIN DE0005140008, Ticker DBK) am Dienstag ans Ende des DAX geschickt. Das Papier schloss auf Xetra mit einem Minus von 6,0 Prozent bei 30,94 Euro – rund 3,7 Milliarden Euro Börsenwert lösten sich an einem einzigen Tag auf. Die Analysten bleiben dennoch erstaunlich gelassen: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 36,85 Euro, rund 19 Prozent über dem Schlusskurs. Am Abend wurde die Aktie auf Tradegate zu 31,00 Euro gehandelt. Wie viel Risiko steckt jetzt in der Deutsche Bank Aktienprognose?
Deutsche Bank Aktie Prognose: Datenleck drückt den Kurs um 6 Prozent, Analysten sehen im Schnitt 36,85 Euro – zählt jetzt die Bewertung oder das Reputationsrisiko?
15 Millionen interne Dokumente, Vorwürfe zu Russland-Geschäften, Epstein und laxen Kontrollen: Die Deutsche Bank Aktie verliert am Dienstag 6 Prozent. JPMorgan und RBC bleiben bei ihren Kaufvoten, der Konsens sieht deutlich mehr Luft nach oben. Die große Deutsche Bank Aktienprognose: Ziele, Schätzungen, Kursziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- Ticker
- DBK (Xetra)
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Spanne
- 23,68 € bis 35,84 €
- Vorstandschef
- Christian Sewing
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schluss 17:35 Uhr
15 Millionen Dokumente
Ein internationales Recherchenetzwerk wertete interne Unterlagen aus, darunter mehr als 9 Millionen E-Mails.
Bank weist Folgen zurück
Die Sachverhalte seien teils bis zu 20 Jahre alt und mit den Aufsehern geklärt, wesentliche finanzielle Auswirkungen erwartet die Bank nicht.
Analysten bleiben bei Kaufvoten
JPMorgan (41 Euro) und RBC (40 Euro) bestätigten am Leak-Tag ihre positiven Einstufungen.
Niedrige Bewertung
Mit einem KGV von unter 8 auf Basis der Gewinnschätzung 2027 ist die Aktie günstiger als die Commerzbank.
Der Auslöser
Was steckt hinter dem Kurssturz der Deutsche Bank Aktie?
Am Dienstagmorgen veröffentlichten mehr als 200 Journalisten unter der Koordination der südafrikanischen Non-Profit-Organisation Barracuda Media die Recherche „Inside Deutsche Bank“. Beteiligt sind unter anderem der Spiegel, das ZDF-Magazin frontal, die New York Times, die Financial Times und Le Monde. Grundlage sind mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter über 9 Millionen E-Mails. Die Berichte werfen der Bank vor, interne Warnungen übergangen und Kundenprüfungen bei vermögenden und einflussreichen Kunden lax gehandhabt zu haben. Thematisiert werden unter anderem Pläne zum Ausbau des Geschäfts mit vermögenden Russen kurz vor dem Ukrainekrieg, Verdachtsmeldungen zu Transaktionen im Umfeld von Jeffrey Epstein und umstrittene Steuermodelle für Vermögende.
Die Bank hält dagegen: Die Sachverhalte lägen teils bis zu 20 Jahre zurück, seien damals geprüft und mit den Aufsichtsbehörden geklärt worden. Von 2019 bis 2025 habe man rund 7 Milliarden Euro in Kontrollen investiert; wesentliche finanzielle Auswirkungen erwarte man nicht. Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich hinter Vorstandschef Christian Sewing. Finanzminister Lars Klingbeil forderte volle Transparenz, die BaFin kündigte an zu handeln, falls es relevante neue Informationen gebe. Zusätzlich lastet ein zweites Thema auf Bankwerten: Bundesbank-Präsident Joachim Nagel brachte erneut eine Zinserhöhung der EZB ins Gespräch – für Banken ist das zwar grundsätzlich positiv für die Zinsmarge, erhöht aber die Unsicherheit am Gesamtmarkt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient die Deutsche Bank ihr Geld?
Die Deutsche Bank ist Deutschlands größtes Kreditinstitut und gliedert ihr Geschäft in vier Bereiche: die Unternehmensbank für Firmenkunden, die Investmentbank mit Handel und Beratung, die Privatkundenbank inklusive Vermögensverwaltung sowie die Fondsgesellschaft DWS. Gerade die Vermögensverwaltung für wohlhabende Kunden, die nun im Fokus des Leaks steht, ist ein strategischer Wachstumspfeiler: Bis 2028 sollen die verwalteten Kundenvermögen der Privatkundenbank auf 1 Billion Euro steigen, nach 865 Milliarden Euro im dritten Quartal.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt die Deutsche Bank für 2026 und 2028 selbst ab?
Operativ läuft es bei der Bank so gut wie seit Jahren nicht. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Erträge um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Der Nachsteuergewinn erreichte mit 1,9 Milliarden Euro einen Rekord – das dritte Rekordquartal in Folge. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 0,94 Euro und damit über den Erwartungen. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) betrug 10,6 Prozent, die Aufwand-Ertrags-Quote verbesserte sich auf 62,4 Prozent, die harte Kernkapitalquote lag bei soliden 14,0 Prozent.
Die Unternehmensprognose sieht für 2026 Erträge von rund 33 Milliarden Euro vor, eine Ausschüttungsquote von 60 Prozent sowie Aktienrückkäufe. Bis 2028 will die Bank eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent erreichen und sieht dabei weiteres Aufwärtspotenzial. Genau an diesem Punkt setzen die Bedenken an: Sollte das Leak Rechtsstreitigkeiten, Strafen oder Kundenabflüsse in der Vermögensverwaltung nach sich ziehen, könnten Rendite- und Ausschüttungsziele unter Druck geraten.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Erträge
|33,44 Mrd. €
|34,83 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|3,31 €
|3,90 €
|KGV
|rund 9,3
|rund 7,9
|Dividende je Aktie
|1,16 €
|1,29 €
|Dividendenrendite
|rund 3,7 %
|rund 4,2 %
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV und Dividendenrendite auf Basis 30,94 € selbst gerechnet.
Quelle: FactSet via finanzen.net (Stand 16.11.2026)
Die Analysten
Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten?
Die Analysten sehen das Leak bislang vor allem als Reputationsthema, nicht als Bedrohung für das Geschäftsmodell. Laut FactSet-Daten bei finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel von 21 Analysten bei 36,85 Euro, die Spanne reicht von 31,00 bis 47,75 Euro. Von den sieben jüngsten bei finanzen.net erfassten Studien lauten sechs auf Kaufen und eine auf Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine.
RBC-Analystin Anke Reingen verwies am Dienstag darauf, dass die Vorfälle überwiegend aus den Jahren 2007 bis 2025 stammten und größtenteils bekannt seien. JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein bestätigte am Dienstagabend seine Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 41 Euro. Die Themen seien zwar breit gefächert, aber weitgehend gelöst und finanziell beherrschbar; zusätzliche Rückstellungen baut er nicht in seine Schätzungen ein. Vorsichtiger äußerte sich Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank: Kurzfristig sei das Leak für den Kurs wenig hilfreich, rechtliche und regulatorische Risiken seien noch nicht abschätzbar.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (K. Abouhossein)
|Overweight
|41,00 €
|17.11.2026
|wallstreet-online
|RBC (A. Reingen)
|Outperform
|40,00 €
|17.11.2026
|wallstreet-online
|Goldman Sachs (C. Hallam)
|Buy
|47,75 € (zuvor 44,25 €)
|04.11.2026
|finanznachrichten.de
|UBS
|Buy
|38,00 € (zuvor 37,00 €)
|30.10.2026
|goldesel.de
|DZ Bank (P. Häßler)
|Kaufen
|fairer Wert 36,00 €
|28.10.2026
|finanznachrichten.de
|Jefferies (J. Dickerson)
|Hold
|33,00 €
|27.10.2026
|finanznachrichten.de
|Citigroup
|Neutral
|32,80 € (zuvor 31,70 €)
|Ende Oktober 2026
|goldesel.de
Einstufungen und Kursziele Dritter. DZ Bank nennt einen fairen Wert. Citigroup nur über Sekundärquelle belegt.
Quelle: wallstreet-online, finanznachrichten.de (dpa-AFX), goldesel.de, finanzen.net
Bewertung
Ist die Deutsche Bank Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet?
|Bank
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|Deutsche Bank
|rund 9,3
|rund 7,9
|rund 3,7 %
|Commerzbank
|12,7
|10,3
|4,1 %
|BNP Paribas
|8,2
|7,4
|6,2 %
Deutsche-Bank-KGV auf Basis 30,94 € selbst gerechnet; Commerzbank und BNP Paribas mit Kursen vom 13.–16.11.2026.
Quelle: FactSet via finanzen.net (Stand 13.–16.11.2026)
Gemessen am erwarteten Gewinn 2027 notiert die Deutsche Bank Aktie mit einem KGV von knapp 8 deutlich unter der Commerzbank und etwa auf dem Niveau der französischen BNP Paribas. Der Abschlag gegenüber dem Frankfurter Konkurrenten spiegelt die niedrigere Eigenkapitalrendite und das höhere Gewicht des schwankungsanfälligen Investmentbankings wider – und seit Dienstag auch einen Risikoaufschlag für mögliche Folgen des Leaks.
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Deutsche Bank Aktie?
Charttechnisch ist die Deutsche Bank Aktie mit dem Rutsch in eine wichtige Zone zurückgefallen. Laut Daten von Ende Oktober verlief die 200-Tage-Linie um 30 Euro; dieser Bereich wird nun zur ersten Bewährungsprobe. Darunter markiert eine offene Kurslücke bei 28,89 Euro eine weitere Marke. Nach oben gelten die Zonen um 34,20 und 34,80 Euro als Widerstände, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 35,84 Euro vom 8. September. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach eigener Rechnung nun rund 7 Prozent im Minus.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Deutsche Bank Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Marktberichten
|Bull (Goldman Sachs)
|47,75 €
|rund +54 %
|Rekordgewinne, steigende Renditen, Kapitalrückgabe
|Base (Konsens FactSet)
|36,85 €
|rund +19 %
|Ziele 2026 erreichbar, Leak finanziell beherrschbar
|Bear (Tiefstziel FactSet)
|31,00 €
|rund ±0 %
|Reputations- und Rechtsrisiken, schwächere Erträge
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 30,94 € (Xetra-Schluss 17.11.2026).
Quelle: finanznachrichten.de (Goldman Sachs); FactSet via finanzen.net (Durchschnitt, Tiefstziel)
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November, 10:00 Uhr: Finanzstabilitätsbericht der EZB
18. November, 11:00 Uhr: Inflationsdaten für den Euroraum (Oktober)
In den kommenden Tagen: weitere Veröffentlichungen der Recherchepartner, Reaktionen von BaFin und EZB-Aufsicht
17. Dezember 2026: Zinsentscheid der EZB
28. Januar 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 und Dividendenvorschlag
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie Prognose
Warum ist die Deutsche Bank Aktie am 17. November 2026 gefallen?
Ein internationales Recherchenetzwerk veröffentlichte Berichte auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten. Die Aktie verlor auf Xetra 6,0 Prozent auf 30,94 Euro.
Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel von 21 Analysten liegt laut FactSet-Daten bei finanzen.net bei 36,85 Euro, die Spanne reicht von 31,00 bis 47,75 Euro.
Welche Ziele verfolgt die Deutsche Bank?
Für 2026 peilt die Bank Erträge von rund 33 Milliarden Euro an, bis 2028 eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent.
Welche Dividende erwarten Analysten?
Der Konsens rechnet für 2026 mit 1,16 Euro je Aktie, für 2027 mit 1,29 Euro.
Was sagen Analysten zum Datenleck?
JPMorgan hält die Themen für weitgehend gelöst und finanziell beherrschbar, RBC verweist darauf, dass die Vorfälle größtenteils bekannt seien.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 41 Euro von JPMorgan (Analyst Kian Abouhossein, 17.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von J.P. Morgan: J.P. Morgan Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Deutsche Bank AG (DBK): Kaufen, Kursziel 41,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan (Kian Abouhossein) vom 17.11.2026, 17:47 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 07:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 07:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan (Kian Abouhossein).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.