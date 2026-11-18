Warum ist die Deutsche Bank Aktie am 17. November 2026 gefallen?

Ein internationales Recherchenetzwerk veröffentlichte Berichte auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten. Die Aktie verlor auf Xetra 6,0 Prozent auf 30,94 Euro.

Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel von 21 Analysten liegt laut FactSet-Daten bei finanzen.net bei 36,85 Euro, die Spanne reicht von 31,00 bis 47,75 Euro.

Welche Ziele verfolgt die Deutsche Bank?

Für 2026 peilt die Bank Erträge von rund 33 Milliarden Euro an, bis 2028 eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent.

Welche Dividende erwarten Analysten?

Der Konsens rechnet für 2026 mit 1,16 Euro je Aktie, für 2027 mit 1,29 Euro.

Was sagen Analysten zum Datenleck?

JPMorgan hält die Themen für weitgehend gelöst und finanziell beherrschbar, RBC verweist darauf, dass die Vorfälle größtenteils bekannt seien.