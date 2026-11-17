Die Deutsche Bank Aktie (Ticker DBK, ISIN DE0005140008) erlebt einen schwarzen Dienstag: Um 09:28 Uhr kostete das Papier auf Xetra 31,34 Euro, 4,8 Prozent weniger als am Vortag, das Tagestief lag bei 31,07 Euro. Auslöser ist ein Datenleck mit mehr als 15 Millionen internen Dateien. Spannend für Anleger: Die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten fällt weiterhin klar optimistisch aus – das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 40,21 Euro, Goldman Sachs traut der Aktie sogar 47,75 Euro zu.

Damit klafft zwischen Kurs und Kurszielen eine Lücke von rund 28 Prozent. Die Frage, die sich nach diesem Morgen stellt: Sind die Kursziele angesichts der neuen Vorwürfe noch belastbar, oder müssen Analysten ihre Deutsche Bank Aktie Prognose in den kommenden Tagen korrigieren? Bislang hat nach unserer Recherche bis zum Vormittag kein namhaftes Haus öffentlich auf die Berichte reagiert.