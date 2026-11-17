Unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ haben mehrere internationale Medien Unterlagen ausgewertet, die Whistleblower Journalisten zugespielt haben sollen. Laut Spiegel und ZDF soll die Bank über Jahre Geldwäschekontrollen vernachlässigt und an Geschäften mit problematischen Kunden festgehalten haben, darunter russische Oligarchen. Laut Handelsblatt zeigen die Dokumente zudem, dass die Bank kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine ihr Russlandgeschäft ausbauen wollte; außerdem enthalten sie neue Details zu Geschäftsbeziehungen mit Jeffrey Epstein und Donald Trump.

Die Bank verweist darauf, dass die Vorgänge viele Jahre, teils zwei Jahrzehnte zurückliegen und damals in Abstimmung mit den Aufsehern aufgearbeitet worden seien. Von 2019 bis 2025 habe man rund 7 Milliarden Euro in interne Kontrollen investiert; wesentliche finanzielle Folgen erwartet das Institut nicht. Consorsbank-Marktanalyst Jochen Stanzl sagte dem ZDF: „Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs.“