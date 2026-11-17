Die Deutsche Bank Aktie (Ticker DBK, ISIN DE0005140008) ist am Dienstag das Schlusslicht im DAX: Gegen 15:14 Uhr kostete das Papier bei Tradegate 31,41 Euro, 4,56 Prozent weniger als am Vorabend; im Xetra-Handel war es am Vormittag zeitweise um gut 6 Prozent bis auf rund 30,8 Euro abwärts gegangen. Auslöser ist ein Leak von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten. Die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten fällt dennoch klar höher aus: Im Schnitt sehen 18 von MarketScreener erfasste Experten den fairen Wert bei 35,25 Euro – gut 12 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Deutsche Bank Aktie Prognose: Datenleck drückt den Kurs, Analysten sehen im Schnitt gut 35 Euro – halten die Ziele für 2028?
Die Deutsche Bank Aktie ist nach dem Leak von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten größter DAX-Verlierer. Die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 35,25 Euro, die Spanne reicht bis 47,75 Euro. Was Konsens 2026/2027, die Konzernziele für 2028, Kursziele, Bewertung und Szenarien jetzt für die Deutsche Bank Aktie bedeuten.
Für die Deutsche Bank Aktie Prognose stellt sich damit eine zentrale Frage: Sind die Enthüllungen ein Reputationsthema aus der Vergangenheit, oder drohen neue Kosten, Auflagen und eine Führungsdebatte, die die ehrgeizigen Ziele für 2028 gefährden?
Datenleck als Auslöser
Spiegel, ZDF frontal, New York Times und Financial Times werten mehr als 15 Millionen interne Dokumente aus, darunter über 9 Millionen E-Mails.
Operativ auf Rekordkurs
Im dritten Quartal verdiente die Bank nach Steuern 1,9 Mrd. Euro, das dritte Rekordquartal in Folge; das Ertragsziel von rund 33 Mrd. Euro für 2026 soll übertroffen werden.
Ziele für 2028
Eigenkapitalrendite (RoTE) über 13 Prozent, Aufwand-Ertrag-Relation unter 60 Prozent, Erträge rund 37 Mrd. Euro.
Analysten gespalten, aber überwiegend positiv
Die Kursziele reichen von 32 Euro (Barclays) bis 47,75 Euro (Goldman Sachs); RBC bestätigte heute „Outperform“ mit 40 Euro.
Der Auslöser
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie gerade jetzt?
Unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ haben mehrere internationale Medien Unterlagen ausgewertet, die Whistleblower Journalisten zugespielt haben sollen. Laut Spiegel und ZDF soll die Bank über Jahre Geldwäschekontrollen vernachlässigt und an Geschäften mit problematischen Kunden festgehalten haben, darunter russische Oligarchen. Laut Handelsblatt zeigen die Dokumente zudem, dass die Bank kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine ihr Russlandgeschäft ausbauen wollte; außerdem enthalten sie neue Details zu Geschäftsbeziehungen mit Jeffrey Epstein und Donald Trump.
Die Bank verweist darauf, dass die Vorgänge viele Jahre, teils zwei Jahrzehnte zurückliegen und damals in Abstimmung mit den Aufsehern aufgearbeitet worden seien. Von 2019 bis 2025 habe man rund 7 Milliarden Euro in interne Kontrollen investiert; wesentliche finanzielle Folgen erwartet das Institut nicht. Consorsbank-Marktanalyst Jochen Stanzl sagte dem ZDF: „Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs.“
Am Nachmittag legte die Politik nach: Laut einer Meldung im Newsfeed von MarketScreener forderte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, die Bank müsse Kontrollmängel abstellen. Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich demnach hinter Vorstandschef Christian Sewing. Das Analysehaus AlphaValue/Baader Europe sieht im Leak laut Schlagzeile „keine existenzielle Bedrohung“. Eine Stellungnahme der Finanzaufsicht BaFin lag bis Redaktionsschluss nicht vor.
Geschäftsmodell
Womit verdient die Deutsche Bank ihr Geld?
Die Deutsche Bank arbeitet in vier Segmenten: Unternehmensbank, Investmentbank, Privatkundenbank und Vermögensverwaltung, die über die börsennotierte Tochter DWS läuft. Die Investmentbank mit Anleihe- und Devisenhandel ist der größte Ertragsbringer und zugleich der schwankungsanfälligste Teil. Unternehmens- und Privatkundenbank liefern stabilere Zins- und Provisionserträge. Laut Bank lag die Eigenkapitalrendite in den ersten neun Monaten in allen vier Segmenten über 12 Prozent.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose des Unternehmens?
Operativ hat die Bank zuletzt geliefert – genau das macht die Fallhöhe des Datenlecks aus.
Im dritten Quartal 2026 stiegen die Erträge um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Nach Steuern blieben 1,9 Milliarden Euro, der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 0,94 Euro. Die Aufwand-Ertrag-Relation sank von 64,4 auf 62,4 Prozent, die harte Kernkapitalquote (CET1) lag bei 14,0 Prozent. Weniger erfreulich: Die Risikovorsorge stieg auf 501 Millionen Euro, belastet durch Gewerbeimmobilien und ein Einzelengagement. Nach neun Monaten stehen 25,5 Milliarden Euro Erträge und 5,9 Milliarden Euro Nettogewinn in den Büchern, die Eigenkapitalrendite liegt bei 11,5 Prozent.
Für 2026 sieht sich die Bank auf Kurs, Erträge von mehr als rund 33 Milliarden Euro zu erreichen, und schüttet 60 Prozent des Gewinns aus. Die mittelfristige Messlatte hat das Management im November 2025 gesetzt: Bis 2028 sollen die Erträge im Schnitt um mehr als 5 Prozent pro Jahr auf rund 37 Milliarden Euro wachsen, die Kosten auf etwa 22 Milliarden Euro steigen. Daraus sollen eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent und eine Aufwand-Ertrag-Relation unter 60 Prozent folgen. Im Oktober zeigte sich die Bank zuversichtlich, das Renditeziel sogar übertreffen zu können.
|Kennzahl
|Konzernziel
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Konsens 2028e
|Erträge
|über 33 Mrd. € (2026), rund 37 Mrd. € (2028)
|33,4 Mrd. €
|35,0 Mrd. €
|36,6 Mrd. €
|Nettogewinn
|–
|6,39 Mrd. €
|7,31 Mrd. €
|8,19 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|–
|3,29 €
|3,92 €
|4,52 €
|KGV
|–
|rund 9,5
|rund 8,0
|rund 7,0
|Dividende je Aktie
|60 % Ausschüttungsquote
|1,13 €
|1,29 €
|1,43 €
Konsens laut MarketScreener, Kursbasis 13.11.2026. KGV eigene Rechnung auf Basis von 31,41 € (Tradegate, 17.11.2026, 15:14 Uhr). Konzernziele laut Deutsche Bank (Investor Deep Dive 17.11.2025, Q3-Bericht 28.10.2026).
Quelle: Deutsche Bank, MarketScreener
Auffällig: Der Konsens bleibt für 2028 mit 36,6 Milliarden Euro Erträgen leicht unter dem Konzernziel von rund 37 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2025 hatte die Bank 1,00 Euro Dividende gezahlt.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Deutsche Bank Aktie zu?
Laut MarketScreener raten die 18 erfassten Analysten im Schnitt zum „Aufstocken“; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,25 Euro, die Spanne reicht von 10,90 bis 47,75 Euro. Das Tiefstziel ist ein deutlicher Ausreißer. Finanzen.net weist ein Durchschnittsziel von 38,46 Euro aus. Nach den Q3-Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele angehoben.
Die einzige Reaktion eines großen Hauses auf das Datenleck kam heute früh von RBC: Analystin Anke Reingen bestätigte laut dpa-AFX ihr „Outperform“ mit Kursziel 40 Euro. Die meisten Vorfälle stammten aus den Jahren 2007 bis 2025 und dürften weitgehend bekannt sein; kurzfristig komme es darauf an, wie sich die Bank entwickelt habe und welchen Anteil das Management daran hatte. Den höchsten Wert ruft Goldman Sachs auf: Die Bank hob ihr Ziel am 2. November von 44,25 auf 47,75 Euro und verwies auf steigende Ertragskraft, höhere Kosteneffizienz und Spielraum für größere Aktienrückkäufe.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|RBC (Anke Reingen)
|Outperform
|40,00 (bestätigt)
|17.11.2026
|dpa-AFX/finanzen.at
|Goldman Sachs
|Buy
|44,25 → 47,75
|02.11.2026
|goldesel.de, dpa-AFX-Liste
|UBS (Mate Nemes)
|Buy
|37,00 → 38,00
|29.10.2026
|dpa-AFX-Liste, goldesel.de
|JPMorgan (Kian Abouhossein)
|Overweight
|41,00
|28.10.2026
|dpa-AFX-Liste
|Jefferies
|Hold
|33,00
|28.10.2026
|dpa-AFX-Liste
|Citi
|Neutral
|32,80
|Ende Oktober 2026
|goldesel.de
|MPCM (ehem. Warburg)
|Buy
|41,50
|07.10.2026
|dpa-AFX-Liste, stockanalysis.com
|Barclays (Flora Bocahut)
|Equal Weight
|32,00
|05.05.2026
|dpa-AFX/finanzen.net
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Barclays-Ziel vom Mai 2026, nach unserer Recherche seither nicht aktualisiert.
Quelle: dpa-AFX via finanzen.at/finanzen.net, dzbank-wertpapiere.de (dpa-AFX-Analyser), goldesel.de, stockanalysis.com
Bewertung
Ist die Deutsche Bank Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis des Konsens-EPS von 3,29 Euro für 2026 kommt die Deutsche Bank Aktie nach dem Rücksetzer auf ein KGV von rund 9,5, für 2027 von rund 8. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt laut MarketScreener bei etwa 0,9 – die Börse bewertet die Bank also weiterhin unter ihrem Buchwert. Die erwartete Dividendenrendite für 2026 beträgt rund 3,6 Prozent, hinzu kommen Aktienrückkäufe von 1,5 Milliarden Euro in diesem Jahr.
|Bank
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|Deutsche Bank
|rund 9,5
|rund 8,0
|rund 3,6 %
|Commerzbank
|12,8
|10,9
|3,9 %
KGV Deutsche Bank eigene Rechnung mit 31,41 €; Commerzbank laut MarketScreener (Abruf 17.11.2026, Kursbasis nicht angegeben).
Quelle: MarketScreener, eigene Rechnung
Gegenüber dem heimischen Rivalen ist die Deutsche Bank damit gemessen am Gewinn deutlich niedriger bewertet. Der Abschlag spiegelt traditionell die höhere Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Investmentbanking und die lange Liste an Rechts- und Compliance-Altlasten wider – genau den Punkt, an dem das Datenleck ansetzt.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Deutsche Bank Aktie Prognose?
Laut dpa-AFX fand die Aktie im Tief Halt an der 21-Tage-Linie bei rund 31,36 Euro; um diese Marke pendelt sie auch am Nachmittag. Darunter liegen das Tagestief um 30,8 Euro und die runde Marke von 30 Euro, um die die Aktie noch Anfang November notierte. Nach oben ist der Vortagesschluss von 32,92 Euro die erste Hürde, das 52-Wochen-Hoch vom 8. September bei 35,85 Euro – der höchste Stand seit 2014 – liegt gut 14 Prozent entfernt. Das 52-Wochen-Tief vom März notiert bei 23,82 Euro.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Deutsche Bank Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|47,75 € (Goldman Sachs), 41–41,50 € (JPMorgan, MPCM)
|Steigende Ertragskraft, Kosteneffizienz, mehr Rückkäufe, RoTE-Ziel 2028 wird übertroffen
|Base-Case
|35,25 € (Ø von 18 Analysten)
|Ertragsziel 2026 erreicht, Gewinn je Aktie steigt bis 2027 auf 3,92 €
|Bear-Case
|32–33 € (Barclays, Citi, Jefferies)
|Zu viele Hindernisse für eine Neubewertung (Barclays), dazu Reputations- und Aufsichtsrisiken aus dem Leak
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: MarketScreener, goldesel.de, dpa-AFX, Deutsche Bank
Termine
Was Anleger bei der Deutsche Bank Aktie jetzt beobachten
Laufend: weitere Veröffentlichungen aus „Inside Deutsche Bank“ und mögliche Reaktionen von BaFin, EZB oder US-Behörden.
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für den Gesamtmarkt.
Bis Jahresende: mögliche Anpassungen der Analystenziele nach dem Leak.
28. Januar 2027: Jahreszahlen 2026 mit Dividendenvorschlag und Zwischenstand zu den Zielen 2028.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktienprognose
Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten? Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 18 Analysten bei 35,25 Euro, die Spanne reicht von 10,90 bis 47,75 Euro (Stand 13.11.2026).
Ändert das Datenleck die Kursziele? Bisher nicht erkennbar: RBC bestätigte am 17. November „Outperform“ mit 40 Euro. Weitere Häuser hatten sich bis zum Nachmittag nicht mit neuen Zielen geäußert.
Welche Ziele hat die Deutsche Bank für 2028? Eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent, eine Aufwand-Ertrag-Relation unter 60 Prozent und Erträge von rund 37 Milliarden Euro.
Was erwarten Analysten für die Deutsche Bank Aktie 2027? Der Konsens rechnet mit rund 35,0 Milliarden Euro Erträgen, 3,92 Euro Gewinn je Aktie und 1,29 Euro Dividende.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Outperform“ mit Kursziel 40 Euro von RBC Capital Markets (Analystin Anke Reingen), veröffentlicht am 17.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: RBC Capital Markets, Goldman Sachs, UBS, JPMorgan, Jefferies, MPCM, Barclays. Für Citi lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Deutsche Bank AG (DBK): Kaufen, Kursziel 40,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von RBC Capital Markets (Anke Reingen) vom 17.11.2026, 08:55 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: RBC Capital Markets (Anke Reingen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.