Erholung nach der Leak-Woche oder nur eine Atempause?

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:31 9 Min.

Nach minus 12 Prozent in einer Woche springt die Deutsche Bank Aktie um knapp 5 Prozent. Die Aktienprognose: Was Analysten für 2026 und 2027 erwarten, welche Kursziele gelten und welche Risiken bleiben.

Deutsche Bank Aktie, +4,8 % (Xetra-Schlusskurs 23.11.2026) 30,53 € Wochenverlust bis 20.11.2026 (Xetra) –12,2 % Durchschnittliches Kursziel je nach Erhebung (Spanne rund 31–48 €) rund 35–37 € Erwartetes KGV 2026 rund 9,2 Quelle : Kurs: Xetra-Schluss 23.11.2026; Ziele: Analystenhäuser Steckbrief Unternehmen Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 Ticker DBK 52-Wochen-Hoch 35,85 € (08.09.2026) 52-Wochen-Tief 23,82 € (23.03.2026) Dividende 2025 1,00 € je Aktie Stand: 23.11.2026, Xetra-Schlusskurs 23.11.2026

Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, FSE: DBK, NYSE: DB) hat eine dramatische Woche hinter sich: Nach Medienberichten über angebliche Mängel bei der Geldwäsche-Prävention und verdeckte Hypothekenverluste in Italien verlor sie bis Freitag, 20. November, gut 12 Prozent. Am Montag folgte die Gegenbewegung: Der Xetra-Schlusskurs lag bei 30,53 Euro, ein Plus von 4,8 Prozent. Die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten bleibt dabei überwiegend freundlich: Barclays hob sein Kursziel von 32 auf 38 Euro, Morgan Stanley von 39 auf 40 Euro. Das Durchschnittsziel liegt je nach Erhebung bei rund 35 bis 37 Euro.

Auslöser Was ist bei der Deutsche Bank Aktie passiert?

Ab dem 17. November erschienen mehrere Berichte auf Basis umfangreicher interner Unterlagen. Sie werfen der Bank über rund zwanzig Jahre schwache Kontrollen gegen Geldwäsche und problematische Kundenbeziehungen vor; später kam der Vorwurf hinzu, die italienische Einheit habe Hypothekenverluste von bis zu 800 Mio. Euro über Jahre verschleiert. Die Deutsche Bank weist die Vorwürfe zurück, verweist auf weit zurückliegende Sachverhalte, sieht keinen Anlass für Änderungen an ihren Bilanzen und keine wesentlichen finanziellen Folgen. Vorstandschef Christian Sewing bekräftigte die Ziele für 2026. Die hessische Datenschutzbehörde prüft seit dem 18. November; nach Angaben der Bank gab es keine Kompromittierung von IT- oder Kontodaten.

Der Dienstag, 17. November, brachte mit rund minus 6 Prozent den größten Tagesverlust im DAX, am Freitag fiel die Aktie unter ihre 200-Tage-Linie bei etwa 30 Euro. Ein Teil des Rückgangs war marktbreit: Der DAX hatte in der Woche rund 7 Prozent verloren. Die Erholung am Montag kam ohne Unternehmensnachricht, getragen von einer breiten Marktberuhigung, einem kräftigen deutschen Einkaufsmanagerindex und technischem Nachholbedarf.

01 Rebound Plus 4,8 % am Montag auf 30,53 Euro nach minus 12,2 % in der Vorwoche. 02 Neue Kursziele Barclays: 38 Euro (Equal Weight), Morgan Stanley: 40 Euro (Overweight). 03 Zahlen Rekordgewinn im dritten Quartal: 1,9 Mrd. Euro Nettogewinn, Eigenkapitalrendite (RoTE) 10,6 %. 04 Unsicherheit Medienvorwürfe zu Geldwäsche-Kontrollen und Italien, von der Bank bestritten.

Was steckt hinter der Deutschen Bank – das Geschäftsmodell der Aktie

Die Deutsche Bank mit Sitz in den Frankfurter Zwillingstürmen steuert ihr Geschäft über vier Bereiche: Unternehmensbank, Investmentbank, Privatkundenbank und Vermögensverwaltung. Die Strategie heißt „Global Hausbank“. 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 32,1 Mrd. Euro (+7 %) und einen Nettogewinn von 7,1 Mrd. Euro, rund doppelt so viel wie 2024. Die Eigenkapitalrendite lag bei 10,3 Prozent, die Kosten-Ertrags-Quote bei 64 Prozent, die harte Kernkapitalquote (CET1) bei 14,2 Prozent. Je Aktie werden für 2025 1,00 Euro Dividende gezahlt, ab 2026 steigt die Ausschüttungsquote auf 60 Prozent.

Welche Zahlen und welchen Ausblick liefert die Bank für die Deutsche Bank Aktienprognose?

Im dritten Quartal 2026 stiegen die Erträge um 4 Prozent auf 8,3 Mrd. Euro, der Nettogewinn erreichte mit 1,9 Mrd. Euro einen Rekord, das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 Euro (+6 %). Die Eigenkapitalrendite betrug 10,6 Prozent, die Kosten-Ertrags-Quote 62,4 Prozent, die CET1-Quote 14,0 Prozent. Nach neun Monaten stehen 25,5 Mrd. Euro Erträge und 5,9 Mrd. Euro Nettogewinn zu Buche, die Eigenkapitalrendite liegt bei 11,5 Prozent. Für 2026 peilt die Bank Erträge von mehr als rund 33 Mrd. Euro an, bei Kosten von etwa 21,3 Mrd. Euro und einem Zinsüberschuss leicht über 14 Mrd. Euro. Bis 2028 soll die Eigenkapitalrendite über 13 Prozent steigen, die Kosten-Ertrags-Quote unter 60 Prozent fallen. Barclays hält es für möglich, dass die Bank mit den Jahreszahlen Ende Januar eine Aktualisierung der Ziele für 2028 vorlegt.

Deutsche Bank: Konsensschätzungen 2026 bis 2028 Kennzahl 2026e 2027e 2028e Erträge rund 33,4 Mrd. € rund 34,8 Mrd. € rund 36,4 Mrd. € Ergebnis je Aktie 3,32 € 3,92 € 4,53 € Dividende je Aktie 1,16 € 1,29 € 1,43 € KGV (bei 30,50 €) rund 9,2 rund 7,8 rund 6,7 Konsens aus 20 Analystenschätzungen (Ergebnis je Aktie) bzw. 18 (Erträge). Das KGV wurde von der Redaktion auf Basis von 30,50 Euro neu berechnet. Quelle : Analystenkonsens, Berechnung aktiencheck.de

Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten?

Von 18 Analysten raten nach einer aktuellen Auswertung neun zum Kaufen, neun zum Halten und keiner zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter zwischen rund 35 und 37 Euro, die Spanne reicht von etwa 31 bis knapp 48 Euro. Zum Kurs von 30,53 Euro ergibt sich ein rechnerisches Potenzial von rund 15 bis 20 Prozent im Durchschnitt. Kursziele sind keine Garantie.

Welches Kursziel trauen Analysten der Deutsche Bank Aktie zu?

Analysten-Kursziele für die Deutsche Bank Aktie Haus Rating Kursziel Datum Bemerkung Barclays (Namita Samtani) Equal Weight 38 € (vorher 32 €) 20.11.2026 Höhere Schätzungen für 2028 wegen höherer Erträge Morgan Stanley Overweight 40 € (vorher 39 €) 23.11.2026 Zuversicht nach den Quartalszahlen J.P. Morgan Overweight 41 € 28.10.2026 Zum Quartalsende bestätigt Implizites Potenzial zum Xetra-Schlusskurs von 30,53 Euro (23.11.2026): Barclays 38 Euro rund +24 %, Morgan Stanley 40 Euro rund +31 %, J.P. Morgan 41 Euro rund +34 %. Quelle : Studien bzw. Mitteilungen der genannten Analystenhäuser

Barclays begründet die Anhebung mit höheren Ertragserwartungen und verweist darauf, dass die Jahreszahlen die Aktie über neue 2028-Ziele beflügeln könnten. Das Rating bleibt bei Equal Weight. Morgan Stanley blieb mit 40 Euro im Overweight. Am unteren Ende der Spanne liegen Häuser mit Neutral- oder Hold-Einstufung, am oberen Ende Ziele von bis zu knapp 48 Euro.

Wie günstig ist die Deutsche Bank Aktie im Vergleich?

Das erwartete KGV der Deutsche Bank Aktie liegt für 2026 bei rund 9,2 und für 2027 bei rund 7,8. Das Verhältnis von Kurs zum materiellen Buchwert beträgt etwa 0,96. Die Dividendenrendite auf die für 2026 erwartete Ausschüttung von 1,16 Euro liegt bei rund 3,8 Prozent. Im Peer-Vergleich variieren die Bewertungen deutlich: Näherungsweise werden Barclays mit rund 0,89, BNP Paribas mit rund 0,72, die Commerzbank mit rund 1,2 und UniCredit mit rund 1,57 des Buchwerts gehandelt. Die Stichtage und Berechnungsmethoden unterscheiden sich, der Vergleich ist nur ein grobes Raster. Die Aktie notiert rund 15 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 35,85 Euro.

Bewertung im Branchenvergleich (Kurs zu Buchwert, Näherungswerte) Bank Kurs/Buchwert Deutsche Bank rund 0,96 Barclays rund 0,89 (2026e) BNP Paribas rund 0,72 Commerzbank rund 1,2 UniCredit rund 1,57 Unterschiedliche Stichtage und Methoden (materieller bzw. bilanzieller Buchwert). Grobe Orientierung, keine Anlageempfehlung.

Was sagt die Charttechnik zur Deutsche Bank Aktie?

Die Aktie sprang am Montag von 29,13 Euro auf 30,53 Euro und schloss damit knapp über ihrer 200-Tage-Linie bei etwa 30 Euro, die sie am Freitag verloren hatte. Als Unterstützung gilt die Zone um 29,40 bis 29,90 Euro. Nach oben markiert der Schlusskurs vom 17. November bei 30,94 Euro den nächsten Widerstand, darüber das Jahreshoch bei 35,85 Euro. Das Jahrestief liegt bei 23,82 Euro vom 23. März.

Szenarien Deutsche Bank Aktie 2026/2027: Bull-, Base- und Bear-Case

Szenarien laut Analysten und Marktteilnehmern Szenario Annahme laut Dritten Kursziel-Bezug Bull-Case Vorwürfe bleiben ohne finanzielle Folgen, Jahreszahlen heben die 2028-Ziele an Morgan Stanley 40 €, J.P. Morgan 41 € Base-Case Ziele für 2026 werden erreicht, Aktie pendelt um die 200-Tage-Linie Barclays 38 €, Durchschnitt rund 35–37 € Bear-Case Neue Enthüllungen oder Aufsichtsverfahren, schwächere Märkte, Zinsrisiken Tiefere Ziele von Häusern mit neutraler Einstufung Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Die Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern.

Bull-Case: Was für die Aktie spricht Rekordgewinn im dritten Quartal und bestätigte Ziele für 2026.

Hohe Kapitalstärke mit CET1 von 14,0 Prozent und wachsende Ausschüttungen.

Erwartetes KGV 2027 von rund 7,8 und Kurs unter dem materiellen Buchwert.

Analysten heben Schätzungen und Kursziele an. Bear-Case: Was gegen die Aktie spricht Die Vorwürfe zu Geldwäsche-Kontrollen und Italien sind nicht ausgeräumt; Aufsicht und Behörden könnten nachfassen.

Die Erholung vom Montag kam ohne Unternehmensnachricht und kann sich umkehren.

Zinsschritte der EZB können das Kreditgeschäft bremsen.

Kursziele sind keine Garantie. Aktien können stark schwanken, bis hin zum Totalverlust.

Was beobachten Anleger bei der Deutsche Bank Aktie jetzt?

Wichtige Termine sind das Protokoll der EZB-Sitzung am 26. November, die Fed-Sitzung am 9. Dezember und die EZB-Zinsentscheidung am 17. Dezember. Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 28. Januar 2027 angesetzt, die Hauptversammlung für den 20. Mai 2027. Für die Deutsche Bank Aktienprognose zählen außerdem Neuigkeiten zu den Vorwürfen, die Bewertung durch Aufseher und mögliche Anpassungen der Ziele für 2028.

Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie

Wie lautet die aktuelle Deutsche Bank Aktienprognose von Barclays? Barclays hob das Kursziel von 32 auf 38 Euro an und bleibt bei Equal Weight. Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie? Je nach Erhebung rund 35 bis 37 Euro; die Spanne reicht von etwa 31 bis knapp 48 Euro. Warum fiel die Deutsche Bank Aktie in der Vorwoche? Auslöser waren Medienberichte über angebliche Mängel bei Geldwäsche-Kontrollen und Hypothekenverluste in Italien, die die Bank zurückweist. Zahlt die Deutsche Bank Aktie eine Dividende? Für 2025 gibt es 1,00 Euro je Aktie; für 2026 erwarten Analysten im Schnitt 1,16 Euro. Gibt aktiencheck.de ein eigenes Kursziel ab? Nein. Alle Kursziele stammen von Dritten; es handelt sich weder um eine Kauf- noch um eine Verkaufsempfehlung.

Fazit: Deutsche Bank Aktienprognose zwischen Rekordzahlen und Reputationsrisiko Die Deutsche Bank Aktie erholt sich von einer schweren Woche, und die Analysten bleiben mit Kurszielen von 38 bis 40 Euro mehrheitlich konstruktiv. Die Zahlen sprechen für das Geschäft, die offenen Vorwürfe bleiben der Unsicherheitsfaktor. Für die Deutsche Bank Aktienprognose gilt: Kursziele sind Einschätzungen Dritter, kein Versprechen. Die Marke um 30 Euro und die Jahreszahlen Ende Januar dürften die Richtung der nächsten Monate vorgeben.