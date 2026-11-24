News DBK aktien bullish Finanzen

Deutsche Bank Aktie: Kurs fällt auf 30,10 Euro – sind jetzt 33 Prozent Plus drin?

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:42 1 Min.

Die Deutsche Bank-Aktie fällt auf 30,10 Euro, doch das neue Kursziel von Morgan Stanley lässt knapp 33 Prozent Luft nach oben.

Bild: Foto: Simone Hutsch / Unsplash

Nur zehn Cent trennen die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker: DBK in Frankfurt, DB in New York) von der 30-Euro-Marke. Das Papier verliert 0,42 Euro oder 1,39 Prozent auf 30,10 Euro. Morgan Stanley blickt deutlich höher: In ihrer Deutsche Bank-Aktienanalyse vom 23. November 2026 heben die Analysten das Kursziel von 39 auf 40 Euro an und bestätigen ihr Rating "overweight". Ein Euro mehr beim Kursziel klingt zunächst bescheiden. Für Anleger ist die zweite Zahl interessanter: Vom aktuellen Kurs bis zum neuen Ziel fehlen 9,90 Euro je Aktie. Erreicht das Papier die von Morgan Stanley angesetzten 40 Euro, entspricht das einem Kursplus von knapp 33 Prozent. Selbst das bisherige Ziel von 39 Euro liegt rund 30 Prozent über der aktuellen Notierung. Mit dem Kursziel EUR 40 und dem Rating "overweight" – auf Deutsch "übergewichten" – bekräftigt Morgan Stanley das positive Urteil. Die Pointe der Deutsche Bank-Aktienanalyse liegt damit im Abstand zwischen Börsenkurs und Analystenziel: Die Aktie steht knapp über 30 Euro, während Morgan Stanley die nächste runde Marke bei 40 Euro ansetzt. Sie kennen jemanden, der bei "übergewichten" sofort an die Weihnachtsgans denkt? Schicken Sie ihm diesen Artikel – dann hat Ihr Gruppenchat heute schon vor dem Essen ein gutes Gesprächsthema. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.