Alte Fälle, neuer Druck: RBC-Analystin Anke Reingen bestätigt für die Deutsche-Bank-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 40 Euro. Zum Kurs von 30,97 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 29 Prozent.
Deutsche-Bank-Aktie: Kritische Medienberichte drücken den Kurs – RBC bleibt beim Kauf
Nach kritischen Medienberichten über frühere Geschäfte gerät die Deutsche-Bank-Aktie unter Druck. RBC-Analystin Anke Reingen bleibt bei „Outperform“ und 40 Euro.
Steckbrief
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Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
RBC zur Deutsche-Bank-Aktie
Vorfälle aus der Vergangenheit – Reingen bleibt positiv
Anke Reingen reagiert in einer ersten Stellungnahme auf kritische Medienberichte.
Internationale Medien berichten unter Berufung auf mehr als 15 Millionen interne Dokumente, die Deutsche Bank habe über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung vernachlässigt. Die Vorwürfe richten sich auch gegen Konzernchef Christian Sewing.
Die Aktie geriet am Dienstag deutlich unter Druck.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analystin Anke Reingen zu lesen ist:
Vorfälle liegen zurück
Die Mehrheit der Vorfälle betrifft laut Reingen die Jahre 2007 bis 2025.
Weitgehend bekannt
Die geschilderten Vorgänge dürften weitgehend bekannt sein.
Management im Blick
Kurzfristig zählt, wie sich die Bank weiterentwickelt und welche Rolle das Management dabei spielte.
Abstand zum Kursziel
Das Ziel liegt rund 29 Prozent über dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Operativ auf Rekordkurs
Operativ läuft es gut: Im dritten Quartal erzielte die Deutsche Bank einen Rekordgewinn nach Steuern von 1,9 Milliarden Euro.
Die Bank sieht sich auf Kurs, ihr Umsatzziel von mehr als 33 Milliarden Euro für 2026 zu erreichen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Europe Limited, Analystin Anke Reingen. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 17.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 40 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Deutsche Bank AG (DBK): Kaufen, Kursziel 40,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Anke Reingen, Aktienanalystin, RBC Europe Limited vom 17.11.2026, 08:55 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Anke Reingen, Aktienanalystin, RBC Europe Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.