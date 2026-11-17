Internationale Medien berichten unter Berufung auf mehr als 15 Millionen interne Dokumente, die Deutsche Bank habe über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung vernachlässigt. Die Vorwürfe richten sich auch gegen Konzernchef Christian Sewing.

Die Aktie geriet am Dienstag deutlich unter Druck.