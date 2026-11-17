Aus dem Datenleck bei der Deutschen Bank ist binnen Stunden ein Politikum geworden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert von Deutschlands größtem Geldhaus Aufklärung, US-Präsident Donald Trump wirft der Bank vor, sie habe seine Steuerunterlagen nicht versenden dürfen, und die Finanzaufsicht BaFin kündigt an, bei neuen Hinweisen tätig zu werden. Die Deutsche Bank Aktie (Ticker DBK, ISIN DE0005140008) war am Vormittag in der Spitze um 6,2 Prozent eingebrochen und zeitweise unter die Marke von 31 Euro gefallen – sie war damit der schwächste Wert im DAX, der am frühen Nachmittag 0,9 Prozent auf 26.349 Punkte nachgab.
Neu gegenüber dem Morgen sind die Reaktionen aus Politik, Aufsicht und Aufsichtsrat. Laut dpa-AFX sagte Klingbeil, die Bank müsse mit vollständiger Transparenz darlegen, wie sie die Versäumnisse aufgearbeitet habe.