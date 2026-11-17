Damit zeichnet sich ein typisches Muster ab: Die Politik verlangt Aufklärung, die Aufsicht hält sich zurück, der Aufsichtsrat stärkt dem Vorstand den Rücken. Der Hintergrund ist heikel, denn die BaFin hatte der Bank in der Vergangenheit bereits einen Sonderbeauftragten zur Seite gestellt – laut dpa-AFX ein Novum in der deutschen Bankenlandschaft. Im Januar gab es zudem eine Razzia. Seit der Finanzkrise 2008/09 summieren sich die Strafen gegen das Institut auf mehr als 20 Milliarden Euro.

Die Äußerung Trumps gibt dem Thema eine zusätzliche transatlantische Dimension.

Einschätzung der Redaktion: Für Anleger ist entscheidend, ob aus der Medienrecherche neue aufsichtsrechtliche Schritte folgen. Bislang verweisen Bank und Aufsichtsrat auf Altfälle, die BaFin knüpft ihr Handeln an neue Hinweise. Solange keine neuen Verfahren oder Bußgelder im Raum stehen, ist der Schaden vor allem einer der Reputation. Politischer Druck aus Berlin und Washington kann aber dazu führen, dass Aufseher genauer hinschauen.