Keine Panik nach den Schlagzeilen: JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein bestätigt für die Deutsche-Bank-Aktie das Rating „Overweight“ und ein Kursziel von 41 Euro. Zum Kurs von 30,94 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 33 Prozent.
Deutsche-Bank-Aktie: JPMorgan bleibt nach Medienberichten gelassen – Ziel 41 Euro
JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein bestätigt „Overweight“ für die Deutsche-Bank-Aktie mit einem Kursziel von 41 Euro. Die kritischen Medienberichte betreffen aus seiner Sicht alte Probleme.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- Handelssymbol
- DBK (Xetra)
- Analyst
- Kian Abouhossein
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- JPMorgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 41 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
JPMorgan zur Deutsche-Bank-Aktie
Alte Baustellen – Abouhossein bleibt positiv
Kian Abouhossein reagiert auf kritische Medienberichte über interne Kontrollen.
Die in den Artikeln angesprochenen Themen seien sehr breit gefächert, bezögen sich aber auf vergangene Probleme, die weitgehend gelöst seien, schrieb Abouhossein. Er halte die Probleme aus finanzieller Sicht für beherrschbar.
In seinen Prognosen berücksichtigt der Analyst daher keine zusätzlichen Rückstellungen. Auch RBC hatte nach den Berichten an seiner positiven Einstufung festgehalten.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein zu lesen ist:
Vergangene Themen
Die Vorwürfe betreffen laut Abouhossein weitgehend gelöste Altlasten.
Finanziell beherrschbar
Zusätzliche Rückstellungen hält er nicht für nötig.
Gewinnstarkes Quartal
Im dritten Quartal 2026 verdiente die Bank nach Steuern 1,9 Milliarden Euro.
Mehr Ausschüttung
Ab 2026 will die Bank 60 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten.
Kontrollen unter Beobachtung
Die Bank hatte im Frühjahr selbst mögliche Verstöße gegen Russland-Sanktionen bei Privatkunden an die Aufsicht gemeldet. Bis 2028 strebt sie eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent an.
Die Aktie gab im Tagesverlauf deutlich nach. Weitere Details nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities plc, Analyst Kian Abouhossein. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 41 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Deutsche Bank AG (DBK): Kaufen, Kursziel 41,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Kian Abouhossein, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities plc vom 17.11.2026, 17:47 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:01 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:01 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kian Abouhossein, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities plc.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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