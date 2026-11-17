Die in den Artikeln angesprochenen Themen seien sehr breit gefächert, bezögen sich aber auf vergangene Probleme, die weitgehend gelöst seien, schrieb Abouhossein. Er halte die Probleme aus finanzieller Sicht für beherrschbar.

In seinen Prognosen berücksichtigt der Analyst daher keine zusätzlichen Rückstellungen. Auch RBC hatte nach den Berichten an seiner positiven Einstufung festgehalten.