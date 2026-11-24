Für die kommenden Monate lassen sich drei grundlegende Szenarien unterscheiden. Im positiven Szenario gelingt es der Deutschen Bank, ihre Profitabilität zu stärken, die Kostenentwicklung zu kontrollieren und die Risikovorsorge auf einem gut beherrschbaren Niveau zu halten. Eine solche Entwicklung könnte das Vertrauen der Anleger unterstützen und die Aktie positiv beeinflussen. Im neutralen Szenario bleiben die Erträge insgesamt stabil, während sich Chancen aus dem Kapitalmarktgeschäft und Belastungen durch die Zinsentwicklung weitgehend ausgleichen. Die Aktie könnte dann weiterhin empfindlich auf neue Geschäftszahlen und wirtschaftliche Entwicklungen reagieren. Im negativen Szenario führen schwächere Erträge, höhere Kreditausfälle oder zusätzliche Kostenbelastungen zu einer Verschlechterung der Gewinnperspektiven. Dies könnte den Aktienkurs unter Druck setzen und die Positionierung auf der Short-Seite begünstigen. Die neue Position von D. E. Shaw macht insbesondere die Risiken für die Marktbeobachtung relevant. Sie beweist jedoch nicht, dass sich das negative Szenario tatsächlich durchsetzen wird.