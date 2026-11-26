Bei der Deutschen Bank wiegt eine eigene Geschichte schwerer. Seit dem 17. November werten internationale Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente aus. Im Kern stehen Vorwürfe, Warnungen zur Geldwäscheprävention seien bei problematischen Kunden übergangen worden. Die Bank erwartet keine nennenswerten finanziellen Folgen und verweist darauf, dass die Sachverhalte viele Jahre zurückliegen. Eine behördliche Feststellung eines Fehlverhaltens gibt es nicht. Die Aktie verlor in der Woche bis zum 21. November gut 12 Prozent. Wer heute kauft, setzt darauf, dass dieser Abschlag zu groß war.