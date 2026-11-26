Zehn Tage lang kannte die Deutsche Bank an der Börse fast nur eine Richtung. Am Donnerstagmorgen dreht sie. Die Deutsche-Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB an der NYSE) steigt um 10:25 Uhr um 2,48 Prozent auf 29,79 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Kurz nach Handelsbeginn hatte das Plus bei mehr als 3 Prozent gelegen, die Marke von 30 Euro wurde aber nicht erreicht.
Deutsche-Bank-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,5 Prozent – Atempause nach Datenleck und Bankenausverkauf
Die Deutsche-Bank-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt Deutschlands größte Bank um 2,48 Prozent auf 29,79 Euro. Nach dem Datenleck und dem Rutsch des Sektors auf das tiefste Niveau seit Juni greifen Anleger wieder zu. Die Gründe für den Kursgewinn und die offenen Fragen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Deutsche-Bank-Aktie heute steigt
Der Kursgewinn ist eine Gegenbewegung. Gleich mehrere Belastungen hatten sich in den Tagen zuvor aufgetürmt.
Am Mittwoch fiel der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks um fast 2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni. Anleger fürchteten, die Europäische Zentralbank könne die unverzinste Mindestreserve der Banken anheben. Dazu kam die schwache Stimmung am Gesamtmarkt. Nach der Wende an der Wall Street am Mittwochabend eröffnete der DAX am Donnerstag rund 2 Prozent höher, die Deutsche Bank gehörte in der ersten Handelsstunde zu den stärksten Werten.
Bei der Deutschen Bank wiegt eine eigene Geschichte schwerer. Seit dem 17. November werten internationale Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente aus. Im Kern stehen Vorwürfe, Warnungen zur Geldwäscheprävention seien bei problematischen Kunden übergangen worden. Die Bank erwartet keine nennenswerten finanziellen Folgen und verweist darauf, dass die Sachverhalte viele Jahre zurückliegen. Eine behördliche Feststellung eines Fehlverhaltens gibt es nicht. Die Aktie verlor in der Woche bis zum 21. November gut 12 Prozent. Wer heute kauft, setzt darauf, dass dieser Abschlag zu groß war.
Sektor-Erholung
Bankaktien steigen nach dem Tief seit Juni auf breiter Front.
Starker Abschlag
Gut 12 Prozent Verlust in einer Woche locken Käufer an.
Solide Zahlen
Im dritten Quartal verdiente die Bank 1,9 Milliarden Euro nach Steuern.
Zinsen
Am 17. Dezember dürfte die EZB den Einlagensatz auf 2,75 Prozent anheben.
Einordnung
Das Geschäft läuft, das Vertrauen wird geprüft
Operativ steht die Deutsche Bank gut da. Im dritten Quartal 2026 erzielte sie einen Gewinn nach Steuern von 1,9 Milliarden Euro. Das Datenleck macht die Lage dennoch zur Vertrauensfrage. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil forderte vollständige Transparenz. Offen ist, ob Behörden im In- und Ausland tätig werden. Bei den Zinsen ist das Bild zweigeteilt: Höhere Leitzinsen vergrößern zunächst die Spanne zwischen Kredit- und Einlagenzinsen. Eine höhere Mindestreserve würde dagegen direkt Erträge kosten. Im Sommer stand ein Vorschlag im Raum, den Satz von 1 auf 2 Prozent zu verdoppeln.
Häufige Fragen zur Deutsche-Bank-Aktie
Warum ist die Deutsche-Bank-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Deutsche-Bank-Aktie erholt sich mit dem Bankensektor und holt einen Teil der Verluste auf, die sie nach dem Datenleck erlitten hatte.
Wie stark steigt die Deutsche-Bank-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie auf Xetra bei 29,79 Euro, ein Plus von 2,48 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutsche-Bank-Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000. Das Xetra-Kürzel ist DBK, an der NYSE wird die Aktie unter DB gehandelt.
Was ist das Datenleck bei der Deutschen Bank?
Seit dem 17. November werten Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente aus. Die Bank erwartet keine nennenswerten finanziellen Folgen.
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