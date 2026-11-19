Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute?

Vorstandschef Christian Sewing hat auf einer JPMorgan-Konferenz erklärt, das Datenleck habe bisher keine Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen. Zudem bestätigte er die Jahresziele.

Welche Ziele hat die Deutsche Bank für 2026 bestätigt?

Erträge von über 33 Milliarden Euro und Kosten von 21,3 Milliarden Euro.

Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor?

Am 28. Januar 2027. Dann will die Bank auch aktualisierte Ziele bis 2028 nennen.