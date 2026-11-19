Am Dienstag war sie der größte Verlierer im DAX, am Donnerstag gehört sie zu den größten Gewinnern: Die Deutsche Bank Aktie legt bis zum Mittag um 2,10 Prozent auf 30,625 Euro zu. Auslöser ist der erste öffentliche Auftritt von Vorstandschef Christian Sewing seit Bekanntwerden des größten Datenlecks der Bankengeschichte. Auf einer Investorenkonferenz von JPMorgan sendete er die Botschaft, auf die Anleger gewartet hatten.
Deutsche Bank Aktie dreht nach dem Datenleck-Schock: Sewing bricht sein Schweigen – „Die Kunden haben sehr besonnen reagiert“
Zwei Tage nach dem Kurssturz wegen 15 Millionen geleakter Dokumente meldet sich Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zu Wort – und die Deutsche Bank Aktie steigt um 2,1 Prozent. Der Vorstandschef bestätigt die Jahresziele und sieht keine Folgen für das Kundengeschäft. Reicht das, um das Vertrauen zurückzuholen? Die Analyse zur Deutsche Bank Aktie.
Der Auftritt
Sewing gibt Entwarnung beim Kundengeschäft
Die Kunden haben sehr besonnen reagiert.
Nach Aussage von Sewing hat das Datenleck bisher keine Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen. Genau das war die größte Sorge der Börse: Dass Unternehmen und vermögende Privatkunden nach den Enthüllungen Gelder abziehen. Der Vorstandschef bestätigte zudem die Jahresziele. Die Erträge sollen weiter über 33 Milliarden Euro liegen, die Kosten bei 21,3 Milliarden Euro. Die Unternehmensbank dürfte im Schlussquartal besser abschneiden als im dritten Quartal, als sie um 9 Prozent gewachsen war. Bei der Risikovorsorge erwartet Sewing einen leichten Rückgang.
Der Hintergrund
15 Millionen Dokumente und ein Kurssturz von 6 Prozent
Am Dienstag hatten mehrere Medien, darunter der Spiegel, das ZDF und die Financial Times, über mehr als 15 Millionen interne Dokumente berichtet, die über Hinweisgeber an die Öffentlichkeit gelangt sind. Es geht um den Umgang der Bank mit Hochrisikokunden in früheren Jahren und um mutmaßliche Mängel in der Geldwäschekontrolle. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 6 Prozent. Die Bank erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen, die Vorgänge lägen viele Jahre zurück.
Ausgestanden ist das Thema nicht. Die hessische Datenschutzaufsicht prüft, ob die Schutzmaßnahmen der Bank ausreichten. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat Aufklärung verlangt. Auf der anderen Seite stehen Analysten, die an ihrer Einschätzung festhalten: Die DZ Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 36 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Am 28. Januar legt die Deutsche Bank ihre Jahreszahlen vor und will dann auch neue Ziele bis 2028 nennen.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute?
Vorstandschef Christian Sewing hat auf einer JPMorgan-Konferenz erklärt, das Datenleck habe bisher keine Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen. Zudem bestätigte er die Jahresziele.
Welche Ziele hat die Deutsche Bank für 2026 bestätigt?
Erträge von über 33 Milliarden Euro und Kosten von 21,3 Milliarden Euro.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor?
Am 28. Januar 2027. Dann will die Bank auch aktualisierte Ziele bis 2028 nennen.
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