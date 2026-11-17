Die Deutsche Bank Aktie (Kürzel: DBK, ISIN: DE0005140008) bleibt am Dienstagmittag der größte DAX Verlierer. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 31,74 Euro, ein Minus von 3,58 Prozent. Immerhin: Am Morgen war die Aktie zeitweise um mehr als 6 Prozent eingebrochen und hatte mit 30,82 Euro ihr Tagestief markiert. Auslöser des Abverkaufs ist eine gemeinsame Recherche mehrerer internationaler Medien, die auf mehr als 15 Millionen internen Dokumenten der Bank beruht.
Deutsche Bank Aktie DAX Verlierer: Vom Tagestief erholt, doch das Datenleck hält sie am DAX-Ende – wird die 21-Tage-Linie zum Halt?
Die Deutsche Bank Aktie ist am Dienstagmittag größter DAX Verlierer: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 31,74 Euro, 3,6 Prozent unter dem Vortag. Am Morgen lag das Minus zeitweise bei über 6 Prozent. Auslöser sind Medienberichte über mehr als 15 Millionen interne Dokumente zu Lücken bei Geldwäschekontrollen.
DAX Verlierer am Mittag
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute? Die Vergangenheit holt die Bank ein
Unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ haben Spiegel, ZDF frontal, New York Times, Financial Times und weitere Medien interne Unterlagen aus rund zwei Jahrzehnten ausgewertet. Die Vorwürfe zielen auf die Kontrollkultur – und auf das Management.
Lücken bei der Geldwäschekontrolle
Laut den Berichten hat die Bank über Jahre interne Kontrollen gegen Geldwäsche vernachlässigt und an Geschäften mit problematischen Kunden festgehalten. Nach Darstellung des Spiegel wurden Prüfungen bei vermögenden und einflussreichen Kunden weniger streng gehandhabt, laut ZDF wurden interne Warnungen oft ignoriert.
Brisante Einzelfälle
Die Recherchen greifen unter anderem Geschäfte mit Russland vor dem Angriff auf die Ukraine, verdächtige Transaktionen im Umfeld von Jeffrey Epstein und frühere Kreditbeziehungen zu Donald Trump auf.
Druck auf Vorstandschef Sewing
Die Kritik zielt auch auf Christian Sewing. Berichtet wird unter anderem über eine E-Mail aus dem Jahr 2017, in der er strenge Kundenprüfungen als Belastung für das Geschäft beklagt haben soll; das Manager Magazin schreibt, er habe auf gelockerte Kontrollen gedrängt.
Die Bank hält dagegen: Viele der Vorgänge lägen Jahre, teils rund zwei Jahrzehnte zurück. Unter Sewing habe das Institut einen „grundlegenden Wandel“ vollzogen und von 2019 bis 2025 rund 7 Milliarden Euro in seine Kontrollen investiert. Wesentliche finanzielle Folgen erwartet sie nicht. Eine Stellungnahme der Finanzaufsicht BaFin lag bis zum Mittag nicht vor.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Wie bewerten Analysten und Händler die Berichte?
Die erste Reaktion von Analysten fiel gelassener aus als die des Kurses. RBC-Analystin Anke Reingen hält die meisten Vorgänge laut dpa-AFX für historisch und weitgehend bekannt. Kurzfristig gehe es eher darum, wie sich die Bank seither entwickelt hat und welchen Anteil das Management an diesem Wandel hatte. Ein Händler verwies dagegen darauf, dass die Berichte die zuletzt deutlich verbesserte Stimmung der Anleger belasten.
Genau darin liegt die Fallhöhe: Die Aktie war vom Zwischentief Ende Oktober in der Spitze um mehr als 23 Prozent gestiegen. Rückenwind gab das dritte Quartal mit einem Rekordgewinn von 1,9 Milliarden Euro, einem Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro und einer harten Kernkapitalquote von 14,0 Prozent. Für 2026 peilt die Bank Erträge von mehr als rund 33 Milliarden Euro an. Diese operative Stärke stellen die Berichte nicht infrage – wohl aber das Vertrauen in die Kontrollkultur, das die Bank seit Jahren mühsam aufbaut. Erst Ende 2024 hatte die BaFin ihren 2018 eingesetzten Sonderbeauftragten für Geldwäschefragen wieder abgezogen.
Wie sieht das Chartbild der Deutsche Bank Aktie aus?
Laut dpa-AFX fand die Aktie im Tief Halt an der 21-Tage-Linie bei rund 31,36 Euro; seither hat sie sich um fast einen Euro vom Tagestief gelöst. Das 52-Wochen-Hoch vom 8. September liegt bei 35,85 Euro – dem höchsten Stand seit 2014 –, das Tief vom 23. März bei 23,82 Euro. Auch nach dem heutigen Rücksetzer liegt die Aktie damit deutlich über dem Niveau vom Frühjahr. Hält die Zone um 31 Euro nicht, rückt die runde Marke von 30 Euro in den Blick.
Welche Termine sollten Anleger kennen?
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 legt die Deutsche Bank am 28. Januar 2027 vor. Für 2026 erwarten Analysten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,31 Euro und eine Dividende von 1,16 Euro nach 1,00 Euro im Vorjahr. Bis dahin dürfte vor allem entscheidend sein, ob die Recherchen weitere Kapitel nachlegen und ob sich Aufsichtsbehörden äußern.
FAQ zur Deutsche Bank Aktie
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute?
Medien wie Spiegel, ZDF, New York Times und Financial Times berichten auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten über jahrelange Lücken bei Geldwäschekontrollen und Geschäfte mit problematischen Kunden. Die Bank weist auf einen grundlegenden Wandel seit 2019 hin.
Wie steht die Deutsche Bank Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 31,74 Euro im Xetra-Handel, minus 3,58 Prozent. Das Tagestief lag bei 30,82 Euro.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Deutsche Bank Aktie?
Das Handelskürzel lautet DBK, die ISIN DE0005140008.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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