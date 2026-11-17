Die erste Reaktion von Analysten fiel gelassener aus als die des Kurses. RBC-Analystin Anke Reingen hält die meisten Vorgänge laut dpa-AFX für historisch und weitgehend bekannt. Kurzfristig gehe es eher darum, wie sich die Bank seither entwickelt hat und welchen Anteil das Management an diesem Wandel hatte. Ein Händler verwies dagegen darauf, dass die Berichte die zuletzt deutlich verbesserte Stimmung der Anleger belasten.

Genau darin liegt die Fallhöhe: Die Aktie war vom Zwischentief Ende Oktober in der Spitze um mehr als 23 Prozent gestiegen. Rückenwind gab das dritte Quartal mit einem Rekordgewinn von 1,9 Milliarden Euro, einem Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro und einer harten Kernkapitalquote von 14,0 Prozent. Für 2026 peilt die Bank Erträge von mehr als rund 33 Milliarden Euro an. Diese operative Stärke stellen die Berichte nicht infrage – wohl aber das Vertrauen in die Kontrollkultur, das die Bank seit Jahren mühsam aufbaut. Erst Ende 2024 hatte die BaFin ihren 2018 eingesetzten Sonderbeauftragten für Geldwäschefragen wieder abgezogen.