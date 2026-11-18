Die Deutsche Bank Aktie (Xetra-Kürzel DBK, ISIN DE0005140008) kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwochmorgen ist sie mit einem Minus von 1,73 Prozent auf 30,41 Euro (Xetra, 09:25 Uhr) größter DAX Verlierer – während der Gesamtmarkt sich nach den Nvidia-Zahlen leicht erholt. Bereits am Dienstag hatte das Papier 6,0 Prozent eingebüßt und bei 30,94 Euro geschlossen. Grund ist das Datenleck „Inside Deutsche Bank“, zu dem sich Konzernchef Christian Sewing nun erstmals ausführlich geäußert hat.
Deutsche Bank Aktie DAX Verlierer: Sewing räumt nach dem Datenleck Fehler ein, die Aktie rutscht weiter – fällt jetzt die 30-Euro-Marke?
Die Deutsche Bank Aktie ist am Mittwochmorgen größter DAX Verlierer: Um 09:25 Uhr notiert sie auf Xetra bei 30,41 Euro, 1,73 Prozent unter dem Vortag. Nach dem Minus von 6 Prozent am Dienstag belastet das Datenleck „Inside Deutsche Bank“ weiter.
Der Auslöser
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute?
Am Dienstag veröffentlichte ein Verbund von mehr als 200 Journalisten aus über 50 Medienhäusern die Recherche „Inside Deutsche Bank“. Grundlage sind nach Angaben der Beteiligten mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter über 9 Millionen E-Mails.
Die Vorwürfe reichen von ignorierten Warnungen zu Geldwäsche und Sanktionen über Transaktionen im Umfeld von Jeffrey Epstein bis zu Geschäften in Kolumbien ohne Verdachtsmeldung in Deutschland. Am Mittwochmorgen reagierte Sewing: Laut einer dpa-Meldung räumte er Fehler ein und sagte, er sei „nicht fehlerfrei“. Er bestreitet aber, Risiken bewusst beiseitegeschoben zu haben. Die Bank habe sich bei betroffenen Kunden entschuldigt; Kundendaten wie Kontonummern seien nicht betroffen.
Reputationsrisiko bleibt im Kurs
Der Leak trifft den Kern des Vertrauens in eine Bank. Neue Enthüllungen der beteiligten Medien sind in den kommenden Tagen möglich.
Politik schaltet sich ein
Finanzminister Lars Klingbeil fordert volle Transparenz, ein Grünen-Europaabgeordneter will Sewing und die BaFin vor einen EU-Ausschuss laden.
Kein Befreiungsschlag
Sewings Stellungnahme enthält keine neuen Zahlen zu möglichen finanziellen Folgen – der Markt bleibt vorsichtig.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Einordnung
Wie gefährlich ist das Datenleck für die Deutsche Bank Aktie?
Operativ steht die Bank so gut da wie lange nicht: Im dritten Quartal verdiente sie netto 1,9 Milliarden Euro, ein Rekord, die Erträge stiegen um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, die Kernkapitalquote lag bei 14,0 Prozent. Das Rendite-Ziel für 2028 von über 13 Prozent soll übertroffen werden.
Die Analysten von JPMorgan halten die Probleme laut dpa-AFX finanziell für beherrschbar und rechnen bislang keine zusätzlichen Rückstellungen ein. Die BaFin hat sich nicht direkt geäußert und verweist auf ihre Sonderprüfungen der vergangenen Jahre. Für die Aktie ist entscheidend, ob aus der Reputationsfrage eine Kostenfrage wird – etwa durch Strafen oder neue Auflagen.
Chartbild
Welche Marken sind für die Deutsche Bank Aktie wichtig?
Mit dem Rückgang nähert sich die Aktie der runden Marke von 30 Euro. Am Dienstag lag das Tagestief bei 30,82 Euro, heute wurde es bereits unterschritten. Vom 52-Wochen-Hoch bei 35,85 Euro aus dem September ist das Papier rund 15 Prozent entfernt, das 52-Wochen-Tief vom März liegt bei 23,82 Euro.
Auf Monatssicht stand bis Dienstag dennoch ein Plus von knapp 8 Prozent zu Buche, auf Wochensicht ein Minus von gut 4 Prozent.
Termine
Was sollten Anleger bei der Deutschen Bank jetzt beachten?
Kurzfristig zählen jede neue Enthüllung und jede Reaktion von BaFin, EZB und Politik. Das vorläufige Jahresergebnis 2026 legt die Bank am 28. Januar 2027 vor, die Hauptversammlung ist für den 20. Mai 2027 angesetzt.
FAQ zur Deutsche Bank Aktie
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute?
Das Datenleck „Inside Deutsche Bank“ mit mehr als 15 Millionen internen Dokumenten belastet weiter. Konzernchef Sewing räumte Fehler ein. Um 09:25 Uhr lag die Aktie auf Xetra 1,73 Prozent im Minus bei 30,41 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der Deutsche Bank Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet DBK, die ISIN DE0005140008.
Sind Kundendaten betroffen?
Nach Angaben der Bank sind Kundendaten wie Kontonummern nicht betroffen.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor?
Das vorläufige Jahresergebnis 2026 folgt am 28. Januar 2027.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.