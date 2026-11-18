Operativ steht die Bank so gut da wie lange nicht: Im dritten Quartal verdiente sie netto 1,9 Milliarden Euro, ein Rekord, die Erträge stiegen um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, die Kernkapitalquote lag bei 14,0 Prozent. Das Rendite-Ziel für 2028 von über 13 Prozent soll übertroffen werden.

Die Analysten von JPMorgan halten die Probleme laut dpa-AFX finanziell für beherrschbar und rechnen bislang keine zusätzlichen Rückstellungen ein. Die BaFin hat sich nicht direkt geäußert und verweist auf ihre Sonderprüfungen der vergangenen Jahre. Für die Aktie ist entscheidend, ob aus der Reputationsfrage eine Kostenfrage wird – etwa durch Strafen oder neue Auflagen.