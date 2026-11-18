Die Fallhöhe ist groß. Die Aktie war vom Zwischentief Ende Oktober in der Spitze um mehr als 23 Prozent gestiegen, getragen vom dritten Quartal mit einem Rekordgewinn von 1,9 Milliarden Euro, einem Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro und einer harten Kernkapitalquote von 14,0 Prozent. Diese operative Stärke stellen die Berichte nicht infrage. Sie treffen aber das Vertrauen in die Kontrollkultur, das die Bank seit Jahren aufbaut – erst Ende 2024 hatte die BaFin ihren 2018 eingesetzten Sonderbeauftragten für Geldwäschefragen wieder abgezogen.

Die ersten Analystenreaktionen fielen gelassener aus als die des Kurses. RBC-Analystin Anke Reingen hält die meisten Vorgänge laut dpa-AFX für historisch und weitgehend bekannt. Jochen Stanzl von der Consorsbank sagte dem ZDF, die Enthüllungen seien kurzfristig wenig hilfreich für den Aktienkurs. Händler verwiesen auf die Sorge, die Debatte könnte Sewing selbst schwächen.