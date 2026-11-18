Die Deutsche Bank Aktie (Kürzel: DBK, ISIN: DE0005140008) beendet den Dienstag als größter DAX Verlierer. Zum Xetra-Schluss kostet das Papier 30,94 Euro, ein Minus von 6,00 Prozent – nur knapp über dem Tagestief vom Vormittag. Am Mittag hatte sich die Aktie zwischenzeitlich auf ein Minus von rund 3,6 Prozent erholt. Am Nachmittag drehte die Stimmung erneut: Die Vorwürfe aus den Recherchen zu mehr als 15 Millionen internen Dokumenten rückten Vorstandschef Christian Sewing stärker in den Fokus, zugleich verlangte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil vollständige Aufklärung. Der DAX verlor insgesamt 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte.
Deutsche Bank Aktie DAX Verlierer: Das Datenleck erreicht Sewing, die Politik schaltet sich ein – wird die 30-Euro-Marke zur letzten Bastion?
Die Deutsche Bank Aktie schließt am Dienstag als größter DAX Verlierer: Zum Xetra-Schluss notiert sie bei 30,94 Euro, 6,00 Prozent unter dem Vortag – nahe dem Tagestief. Nach einer Zwischenerholung am Mittag rückten Vorwürfe gegen Vorstandschef Christian Sewing und Forderungen aus Berlin in den Fokus.
DAX Verlierer am Abend
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute? Der zweite Abverkauf am Nachmittag
Unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ haben Spiegel, ZDF frontal, New York Times, Financial Times und weitere Medien interne Unterlagen aus rund zwei Jahrzehnten ausgewertet. Im Tagesverlauf kamen neue Facetten hinzu.
Vorwürfe gegen Sewing persönlich
Laut Manager Magazin sollen die Dokumente zeigen, dass Sewing vermögende Kunden trotz interner Warnungen umwarb und als Vorstandschef auf gelockerte Kontrollen gedrängt haben soll. dpa-AFX fasste die Vorwürfe um 15:24 Uhr zusammen.
Politischer Druck aus Berlin
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) forderte, die Bank müsse mit vollständiger Transparenz aufklären. Die Finanzaufsicht BaFin will handeln, sollten sich relevante Hinweise über Bekanntes hinaus ergeben; die EZB-Bankenaufsicht äußerte sich nicht.
Neue Zahlen zu Epstein-Zahlungen
Laut Financial Times meldete die Bank Zahlungen mit Bezug zu Jeffrey Epstein über 582 Millionen US-Dollar später als verdächtig. Weitere Recherchen betreffen Geschäfte mit Russland und frühere Kreditbeziehungen zu Donald Trump.
Die Bank hält dagegen: Viele Vorgänge lägen Jahre zurück, unter Sewing habe das Institut einen grundlegenden Wandel vollzogen und von 2019 bis 2025 rund 7 Milliarden Euro in seine Kontrollen investiert. Wesentliche finanzielle Folgen erwartet sie nicht. Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich hinter Sewing; die Berichte enthielten aus seiner Sicht keine neuen Erkenntnisse. Dass die Aktie am Nachmittag erneut abrutschte, fällt zeitlich mit der Debatte um Sewing, Klingbeils Forderung und dem breiten Marktrückgang nach den US-Einzelhandelsdaten zusammen – welcher Faktor wie stark wirkte, lässt sich nicht trennen.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer zum Schluss?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|30,94 €
|−6,00 %
|2
|Merck KGaA
|150,75 €
|+0,70 %
|SAP
|201,50 €
|−5,58 %
|3
|Henkel Vz.
|88,30 €
|+0,62 %
|Siemens Energy
|125,00 €
|−3,09 %
|4
|Deutsche Telekom
|27,12 €
|+0,44 %
|BASF
|52,24 €
|−2,79 %
|5
|Heidelberg Materials
|177,45 €
|+0,17 %
|RWE
|57,70 €
|−2,63 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX-Schluss 26.045,37 Punkte (−2,08 %). Nur fünf DAX-Werte schlossen im Plus.
Quelle: finanzen.at DAX-Kursliste (15 Min. verzögert), Kurszeiten 17:35–17:39 Uhr; DAX-Schluss laut dpa-AFX
Einordnung
Wie gefährlich ist das Datenleck für die Bank?
Die Fallhöhe ist groß. Die Aktie war vom Zwischentief Ende Oktober in der Spitze um mehr als 23 Prozent gestiegen, getragen vom dritten Quartal mit einem Rekordgewinn von 1,9 Milliarden Euro, einem Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro und einer harten Kernkapitalquote von 14,0 Prozent. Diese operative Stärke stellen die Berichte nicht infrage. Sie treffen aber das Vertrauen in die Kontrollkultur, das die Bank seit Jahren aufbaut – erst Ende 2024 hatte die BaFin ihren 2018 eingesetzten Sonderbeauftragten für Geldwäschefragen wieder abgezogen.
Die ersten Analystenreaktionen fielen gelassener aus als die des Kurses. RBC-Analystin Anke Reingen hält die meisten Vorgänge laut dpa-AFX für historisch und weitgehend bekannt. Jochen Stanzl von der Consorsbank sagte dem ZDF, die Enthüllungen seien kurzfristig wenig hilfreich für den Aktienkurs. Händler verwiesen auf die Sorge, die Debatte könnte Sewing selbst schwächen.
Wie sieht das Chartbild der Deutsche Bank Aktie aus?
Am Vormittag fand die Aktie laut dpa-AFX zunächst Halt an der 21-Tage-Linie bei rund 31,36 Euro. Diese Marke hat sie zum Schluss klar unterschritten. Das 52-Wochen-Hoch vom 8. September liegt bei 35,85 Euro – dem höchsten Stand seit 2014 –, das Tief vom 23. März bei 23,82 Euro. Nächste psychologische Marke ist die runde Zahl von 30 Euro, gut 3 Prozent unter dem Schlusskurs. Rechnerisch hat die Aktie am Dienstag knapp 2 Euro je Anteilsschein verloren.
Welche Termine sollten Anleger kennen?
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 legt die Deutsche Bank am 28. Januar 2027 vor. Für 2026 erwarten Analysten im Schnitt eine Dividende von 1,16 Euro nach 1,00 Euro im Vorjahr. Bis dahin dürfte vor allem entscheidend sein, ob die Recherchen weitere Kapitel nachlegen und wie sich Aufsicht und Politik positionieren.
FAQ zur Deutsche Bank Aktie
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute?
Medien wie Spiegel, ZDF, New York Times und Financial Times berichten auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten über Lücken bei Geldwäschekontrollen. Im Tagesverlauf rückten Vorwürfe gegen Vorstandschef Sewing und eine Aufklärungsforderung von Finanzminister Klingbeil in den Fokus.
Wie hat die Deutsche Bank Aktie geschlossen?
Zum Xetra-Schluss bei 30,94 Euro, minus 6,00 Prozent – größter DAX Verlierer des Tages.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Deutsche Bank Aktie?
Das Handelskürzel lautet DBK, die ISIN DE0005140008.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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