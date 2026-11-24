Deutsche Bank Aktie: Plus 6,7 Prozent am Montag – jetzt kassieren die ersten Anleger

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:34 2 Min.

Die Deutsche Bank Aktie verliert zum Handelsstart am Dienstag 0,59 Prozent auf 30,34 Euro. Am Montag war sie um fast sieben Prozent gestiegen. Über dem Institut hängen weiter die Vorwürfe aus einem Datenleck, und der Tarifkonflikt der privaten Banken ist ungelöst.

Bild: Deutsche Bank AG (Pressebild), Zuschnitt aus Medium 3821

Es war einer der stärksten Tage des Jahres für Deutschlands größtes Geldhaus. Am Montagabend stand die Deutsche Bank Aktie bei 30,55 Euro, ein Tagesgewinn von 6,72 Prozent. Am Dienstagmorgen folgt die Ernüchterung in kleiner Dosis. Das Papier notiert bei 30,34 Euro, ein Minus von 0,18 Euro oder 0,59 Prozent. Im DAX ist das am Morgen der drittgrößte Verlust. Kurs der Deutsche Bank Aktie 30,34 EUR Tagesverlust am Morgen −0,59 % Tagesgewinn am Montag +6,72 % Hoch vom 8. September 35,85 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:00 Uhr; finanzen.net; Börsen-Zeitung Die Belastungen Ein Datenleck und ein ungelöster Tarifstreit Der Kurssprung vom Montag hat zwei Themen überdeckt. Erstens das Datenleck: Am 17. November berichteten unter anderem die Financial Times, der Spiegel und das Manager Magazin über interne Unterlagen, die dem Institut zahlreiche Kontrollmängel vorwerfen. Die Aktie verlor an diesem Tag sechs Prozent. Zweitens der Tarifkonflikt: Die rund 150.000 Beschäftigten der privaten Banken warten weiter auf einen Abschluss, die Verhandlungen ziehen sich hin. Die Zahlen Operativ läuft es so gut wie lange nicht Dem steht ein starkes Geschäft gegenüber. Im dritten Quartal verdiente die Bank nach Steuern 1,85 Milliarden Euro, das dritte Rekordquartal in Folge. Vorstandschef Christian Sewing stellte Erträge von mehr als 33 Milliarden Euro für 2026 in Aussicht. Analysten von JPMorgan lobten die Wende im Firmenkundengeschäft. An der Börse hat das nur begrenzt geholfen: Vom Hoch bei 35,85 Euro am 8. September ist die Deutsche Bank Aktie rund 15 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Was für die Deutsche Bank Aktie spricht Drei Rekordquartale in Folge

Ertragsziel für 2026 könnte übertroffen werden

Kurssprung von 6,72 Prozent am Montag

Rückgang am Dienstag bislang gering Was Anleger bedenken sollten Vorwürfe zu Kontrollmängeln nicht ausgeräumt

Tarifkonflikt ohne Abschluss

Rund 15 Prozent unter dem Septemberhoch

Gewinnmitnahmen nach starkem Vortag Einordnung der Redaktion: Nach einem Plus von fast sieben Prozent ist ein Rücksetzer von einem halben Prozent ein Zeichen von Stabilität und nicht von Schwäche. Die eigentliche Frage ist, wie viel vom Montag eine Reaktion auf den Gesamtmarkt war und wie viel der Bank selbst galt. Die Vorwürfe aus dem Datenleck sind nicht vom Tisch. Solange Aufsicht und Bank dazu nichts Abschließendes sagen, bleibt die Deutsche Bank Aktie anfällig für Schlagzeilen. FAQ Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute?

Nach dem Kursgewinn von 6,72 Prozent am Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Worum geht es bei dem Datenleck?

Mehrere Medien berichteten am 17. November über interne Unterlagen, die der Bank Kontrollmängel vorwerfen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutsche Bank Aktie?

ISIN DE0005140008, WKN 514000. Handelssymbol an deutschen Börsen: DBK. US-Handelssymbol (NYSE): DB.

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