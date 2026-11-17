Medien wie „Spiegel“, „Financial Times“, „New York Times“, „Manager Magazin“ und das ZDF-Magazin „frontal“ haben Berichte auf Basis eines umfangreichen Datenlecks veröffentlicht. Laut dpa umfasst es mehr als 15 Millionen Dokumente, darunter über 9 Millionen E-Mails. Mehr als 200 Journalisten werteten das Material laut „New York Times“ aus.

Der Kernvorwurf: Die Bank habe interne Kontrollen gegen Geldwäsche und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre vernachlässigt. Interne Warnungen seien übergangen und Prüfungen bei vermögenden Kunden gelockert worden. In den Berichten geht es laut Reuters unter anderem um Geschäftsbeziehungen zu russischen Oligarchen, zu Donald Trump und zu Jeffrey Epstein. Weitere Themen sind laut dpa ein geplanter Ausbau des Russlandgeschäfts kurz vor dem Ukrainekrieg und umstrittene Steuermodelle; einige Medien kritisieren zudem den Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing.