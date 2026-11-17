Die Deutsche Bank Aktie (Kürzel: DBK, ISIN: DE0005140008) ist am Dienstagmorgen der größte DAX Verlierer. Auf Tradegate notierte das Papier gegen 9:03 Uhr bei 30,945 Euro – Tradegate wies ein Minus von 4,51 Prozent zum eigenen Vortagesschluss aus, gemessen am Xetra-Schluss vom Montag (32,915 Euro) sind es rund 6 Prozent. Auslöser sind Berichte eines internationalen Recherchekonsortiums, die auf einem Datenleck mit mehr als 15 Millionen Dokumenten beruhen und der Bank jahrelange Versäumnisse bei internen Kontrollen vorwerfen.
Deutsche Bank Aktie DAX Verlierer: 15 Millionen Dokumente holen die Vergangenheit zurück – hält die 200-Tage-Linie?
Die Deutsche Bank Aktie ist am Dienstagmorgen der mit Abstand größte DAX Verlierer: Auf Tradegate fiel sie gegen 9:03 Uhr auf 30,945 Euro, rund 6 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag. Auslöser sind Medienberichte über ein Datenleck mit mehr als 15 Millionen Dokumenten zu Kontrollmängeln und heiklen Kunden.
Der Auslöser
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute so stark?
Medien wie „Spiegel“, „Financial Times“, „New York Times“, „Manager Magazin“ und das ZDF-Magazin „frontal“ haben Berichte auf Basis eines umfangreichen Datenlecks veröffentlicht. Laut dpa umfasst es mehr als 15 Millionen Dokumente, darunter über 9 Millionen E-Mails. Mehr als 200 Journalisten werteten das Material laut „New York Times“ aus.
Der Kernvorwurf: Die Bank habe interne Kontrollen gegen Geldwäsche und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre vernachlässigt. Interne Warnungen seien übergangen und Prüfungen bei vermögenden Kunden gelockert worden. In den Berichten geht es laut Reuters unter anderem um Geschäftsbeziehungen zu russischen Oligarchen, zu Donald Trump und zu Jeffrey Epstein. Weitere Themen sind laut dpa ein geplanter Ausbau des Russlandgeschäfts kurz vor dem Ukrainekrieg und umstrittene Steuermodelle; einige Medien kritisieren zudem den Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing.
Reputationsrisiko
Die Vorwürfe berühren mit Geldwäsche-Kontrollen genau das Feld, auf dem die Bank in der Vergangenheit bereits hohe Strafen zahlen musste.
Unsicherheit über Folgen
Ob Aufsichtsbehörden neue Prüfungen einleiten, ist offen. Reuters konnte die Berichte zunächst nicht unabhängig prüfen.
Fallhöhe nach Rally
Seit dem Zwischentief in der zweiten Oktoberhälfte war die Aktie laut dpa-AFX zeitweise um mehr als 23 Prozent gestiegen – Raum für Gewinnmitnahmen.
Die Reaktion
Was sagt die Deutsche Bank zu den Vorwürfen?
Die Bank weist darauf hin, dass es um alte Themen gehe, die teils zwei Jahrzehnte zurückliegen und damals geprüft sowie eng mit den Aufsichtsbehörden aufgearbeitet worden seien. Zwischen 2019 und 2025 habe man rund 7 Milliarden Euro in Kontrollen investiert. Man sei heute „eine andere, stärkere und sicherere Bank“, zitiert dpa aus der Stellungnahme. Nennenswerte finanzielle Auswirkungen erwartet das Institut laut Reuters nicht.
Ein Händler sagte laut dpa-AFX, die Berichte belasteten die Stimmung. Analystenkommentare zu den Enthüllungen lagen bis zum Frühhandel nicht vor. Auch im Sektor war die Stimmung gedämpft: Die Fondstochter DWS gab laut dpa-AFX rund 2 Prozent nach. Die Commerzbank notierte vorbörslich ebenfalls schwächer, allerdings vor dem Hintergrund der EU-Freigabe für die Übernahme durch Unicredit.
Charttechnik
Wo liegen jetzt die wichtigen Marken?
Mit dem Kursrutsch hat die Deutsche Bank Aktie laut den Daten von boerse.de die 50-Tage-Linie (31,48 Euro) und die 100-Tage-Linie (31,87 Euro) unterschritten. Die nächste viel beachtete Marke ist die 200-Tage-Linie bei 29,89 Euro. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie am 3. September bei 35,66 Euro – im September notierte sie laut dpa-AFX so hoch wie seit 2014 nicht mehr. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 24,60 Euro vom 20. März.
|Marke
|Wert
|Kurs Tradegate (9:03 Uhr)
|30,945 €
|50-Tage-Linie
|31,48 €
|100-Tage-Linie
|31,87 €
|200-Tage-Linie
|29,89 €
|52-Wochen-Hoch (03.09.2026)
|35,66 €
|52-Wochen-Tief (20.03.2026)
|24,60 €
Quelle: boerse.de, Tradegate; Stand 17.11.2026 morgens
Ausblick
Welche Termine stehen als Nächstes an?
Die Deutsche Bank legt am 28. Januar 2027 vorläufige Zahlen für 2026 vor, der Geschäftsbericht folgt am 4. März 2027, die Hauptversammlung am 20. Mai 2027. Für 2025 hatte die Bank eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie gezahlt. Kurzfristig dürfte die Aktie vor allem auf weitere Enthüllungen und mögliche Reaktionen der Finanzaufsicht reagieren.
FAQ zur Deutsche Bank Aktie
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute? Die Aktie (DBK, ISIN DE0005140008) leidet unter Medienberichten über ein Datenleck mit mehr als 15 Millionen Dokumenten, die der Bank jahrelange Kontrollmängel vorwerfen.
Wie stark ist der Kursrückgang? Auf Tradegate notierte die Aktie gegen 9:03 Uhr bei 30,945 Euro, rund 6 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag von 32,915 Euro.
Wie reagiert die Deutsche Bank? Sie spricht von alten, bereits geprüften Fällen und erwartet keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen.
Wann veröffentlicht die Deutsche Bank die nächsten Zahlen? Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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