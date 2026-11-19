Den Anstoß lieferte ein Auftritt von Vorstandschef Christian Sewing auf der JPMorgan Financials Conference. Es war laut Berichten sein erster öffentlicher Termin seit dem Datenleck. Sewing sagte, die Kunden hätten bislang sehr besonnen reagiert, das Kundengeschäft sei nicht beeinträchtigt. Zudem bestätigte er die Jahresziele: Erträge von mehr als 33 Milliarden Euro und Kosten von 21,3 Milliarden Euro. (finanzen.net)

Die Reaktion fiel am Vormittag kräftiger aus als am Ende: Gegen 10:18 Uhr lag der Kurs laut finanzen.net bei 30,71 Euro, ein Aufschlag von 2,69 %. Bis zum Schluss schmolz der Vorsprung auf 0,67 % ab. Eine konkrete Unternehmensnachricht für diesen Rückgang im Tagesverlauf haben wir nicht gefunden.