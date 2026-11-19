Die Deutsche Bank Aktie (Handelssymbol DBK, ISIN DE0005140008) ist am Donnerstag zum Xetra-Schluss der größte DAX Gewinner: Das Papier stand um 17:29 Uhr bei 30,195 Euro, ein Plus von 0,67 %. Zum Vortagsschluss von rund 29,995 Euro kamen damit 0,20 Euro hinzu, während der Leitindex deutlich nachgab.
Deutsche Bank Aktie DAX Gewinner: Plus von 0,67 % zum Xetra-Schluss – wie viel bleibt von der Datenleck-Erholung?
Die Deutsche Bank Aktie ist am Donnerstag mit +0,67 % auf 30,195 Euro DAX Gewinner Platz 1 (Xetra, 17:29 Uhr). Am Vormittag lag das Plus bei über 2 %. Tagesbilanz nach Sewings Auftritt zum Datenleck, bei schwachem Gesamtmarkt.
Die Platzierung an der DAX-Spitze ist weniger ein Kurssprung als ein Relativerfolg: Nur fünf Werte schlossen im Plus, Siemens folgte mit +0,55 %. Die Deutsche Bank Aktie als DAX Gewinner Platz 1 profitierte auch davon, dass die Konkurrenz am Gewinnerpodest dünn besetzt war.
Tagesbilanz
Wie kam das Plus der Deutschen Bank Aktie zustande?
Den Anstoß lieferte ein Auftritt von Vorstandschef Christian Sewing auf der JPMorgan Financials Conference. Es war laut Berichten sein erster öffentlicher Termin seit dem Datenleck. Sewing sagte, die Kunden hätten bislang sehr besonnen reagiert, das Kundengeschäft sei nicht beeinträchtigt. Zudem bestätigte er die Jahresziele: Erträge von mehr als 33 Milliarden Euro und Kosten von 21,3 Milliarden Euro. (finanzen.net)
Die Reaktion fiel am Vormittag kräftiger aus als am Ende: Gegen 10:18 Uhr lag der Kurs laut finanzen.net bei 30,71 Euro, ein Aufschlag von 2,69 %. Bis zum Schluss schmolz der Vorsprung auf 0,67 % ab. Eine konkrete Unternehmensnachricht für diesen Rückgang im Tagesverlauf haben wir nicht gefunden.
Mögliche Gründe liegen im Marktumfeld: Der Gesamtmarkt drehte nach der Anfangsphase ins Minus, und Gewinnmitnahmen nach einer Erholung sind nach einem Kursrutsch von zeitweise rund 6 % am Dienstag nicht ungewöhnlich. Belegt ist das nicht.
Was hat das Datenleck mit der Deutsche Bank Aktie gemacht?
Seit Dienstag, dem 17. November, belasten Berichte über mehr als 15 Millionen interne Dokumente die Aktie, die Whistleblower an Medien weitergegeben haben sollen. Sie betreffen den Umgang der Bank mit Hochrisikokunden. Medien wie Spiegel, ZDF und die Financial Times werten das Material aus. An jenem Tag war die Deutsche Bank zeitweise größter DAX Verlierer. Der Donnerstag fällt damit in eine Phase, in der Anleger vor allem auf Hinweise zu den Folgen achten: finanziell, regulatorisch und für das Kundenvertrauen.
Warum fiel der DAX zum Xetra-Schluss?
Der DAX Performance-Index schloss um 17:30 Uhr bei 25.498,91 Punkten, ein Minus von 0,922 %. Der Kursindex DAX, den finanzen.net mit 25.552,35 Punkten (-0,71 %) ausweist, weicht davon ab, weil der Performance-Index Dividenden einrechnet. Beide Werte sollten nicht vermischt werden.
Den Tag über stand die Technologiebranche im Mittelpunkt. Laut dpa-AFX war die Krise bei KI-Werten auf den Techbereich übergesprungen, und Anleger setzten auf den Börsengang von Anthropic in den USA. Das hob die Stimmung vor allem bei Tech-Werten, nicht aber im ganzen Index. Am Ende des Handels belasteten schwache Titel wie Fresenius Medical Care, SAP und Rheinmetall.
|Platz
|Wert
|Kurs in €
|Veränderung
|Gewinner 1
|Deutsche Bank
|30,195
|+0,67 %
|Gewinner 2
|Siemens
|267,45
|+0,55 %
|Gewinner 3
|Siemens Energy
|127,08
|+0,33 %
|Verlierer 1
|Fresenius Medical Care
|36,79
|-4,59 %
|Verlierer 2
|SAP
|187,54
|-3,29 %
|Verlierer 3
|Rheinmetall
|724,70
|-2,62 %
Xetra, Stand 17:29/17:30 Uhr; Veränderung zum Vortag.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion (Stefan Lindam)
Wie schlägt sich die Deutsche Bank Aktie im Vergleich?
Unter den Finanzwerten fiel das Bild gemischt aus: Die Commerzbank gab 1,01 % ab, die Allianz 0,76 %. Die Deutsche Bank hielt sich also besser als Wettbewerber und Markt. Der Dreimonatschart zeigt die Aktie im Vergleich zur Commerzbank.
Laut finanzen.net bewegt sich die Aktie in einer 52-Wochen-Spanne von grob 23,7 bis 35,8 Euro und liegt auf Sicht eines Monats im Plus.
Charttechnische Marken wie die 200-Tage-Linie haben wir nicht geprüft.
Was sollten Anleger bei der Deutsche Bank Aktie beachten?
Entscheidend sind die Fortsetzung der Aufarbeitung des Datenlecks, mögliche Reaktionen von Aufsicht und Politik sowie die Frage, ob die genannten Jahresziele gehalten werden. Der nächste feste Termin: Am 28. Januar 2027 legt die Bank Quartals- und Jahreszahlen vor und will aktualisierte Ziele bis 2028 vorstellen.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute? Anlass war der Auftritt von Konzernchef Sewing, der von besonnenen Kunden sprach und die Jahresziele bestätigte. Zum Xetra-Schluss blieb ein Plus von 0,67 % (DBK, ISIN DE0005140008).
War die Deutsche Bank Aktie heute DAX Gewinner? Ja, nach der Kurstabelle der Redaktion (Stand 17:29 Uhr) war sie Platz 1 mit 30,195 Euro.
Wie viel verlor die Aktie am Dienstag? Zeitweise rund 6 %, nachdem die ersten Berichte über das Datenleck erschienen waren.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Am 28. Januar 2027.
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