aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:36 5 Min.

Die Deutsche Bank Aktie ist DAX Gewinner auf Rang 4: Zum Xetra-Schluss am Montag steht sie 4,79 Prozent höher bei 30,53 Euro. Getragen wurde das Plus vom Rebound im Gesamtmarkt nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang; eine eigene Unternehmensnachricht ist nicht bekannt.

Deutsche Bank Aktie, Xetra-Schluss 23.11.2026 30,53 EUR Tagesveränderung, Rang 4 der DAX-Gewinner +4,79 % seit Jahresbeginn (Schlusskurs 2025: 33,25 EUR) rund −8 % DAX auf 25.337 Punkte +2,2 % Quelle : Xetra-Schluss 23.11.2026

Die Deutsche Bank Aktie (Kürzel DBK, ISIN DE0005140008) ist am Montag DAX Gewinner auf Rang 4: Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr notiert sie bei 30,53 Euro, ein Plus von 4,79 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 29,13 Euro. Hauptgrund ist die breite Gegenbewegung am Aktienmarkt, die nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang den DAX um 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte hob. Eine eigene Unternehmensmeldung zum Kurssprung ist nicht bekannt.

Tagesbilanz zum Xetra-Schluss Warum ist die Deutsche Bank Aktie DAX Gewinner geworden?

01 Markt-Rebound nach dem Ausverkauf Nach der schwachen Vorwoche kehrten Käufer zurück. Laut Marktberichten ging die Erleichterung über die Rückkehr von Nvidia-Chef Huang über den KI-Sektor hinaus; im DAX gaben nur vier Werte nach. 02 Konjunkturdaten stützen die Stimmung Positive Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland und anderen großen Volkswirtschaften hellten laut Marktberichten den Ausblick etwas auf. Als konjunktursensibler Titel kann die Bank davon besonders profitieren (Einschätzung der Redaktion). 03 Nachholbedarf nach der Datenleck-Woche Am 17. November hatte die Aktie nach Medienberichten über interne Dokumente 6,0 Prozent auf 30,94 Euro verloren, am Freitag schloss sie bei 29,13 Euro.

Bemerkenswert ist der Verlauf des Tages: Am späten Vormittag lag die Aktie im Xetra-Handel bei 29,85 Euro (+2,5 Prozent), das Tageshoch zu diesem Zeitpunkt bei 30,04 Euro. Bis zum Schluss weitete sich das Plus damit auf 4,79 Prozent aus, ohne dass bis zum Handelsende eine eigene Nachricht der Bank bekannt wurde.

Wie stark ist die Erholung der Deutsche Bank Aktie im Wochenvergleich?

Der Schlusskurs von 30,53 Euro liegt noch rund 7 Prozent unter dem Schluss vom 16. November (32,92 Euro) und rund 8 Prozent unter dem Jahresschlusskurs 2025 von 33,25 Euro. Die Erholung macht damit nur einen Teil des Rückschlags wett: Von 32,92 Euro ging es binnen vier Handelstagen auf 29,13 Euro, am Montag folgten rund 1,40 Euro zurück nach oben. Das Jahreshoch als Orientierung liegt bei rund 35,85 Euro (8. September).

DAX zum Xetra-Schluss am 23.11.2026: Spitzenreiter und Schlusslichter Rang Unternehmen Veränderung Kurs 1 Siemens Energy +6,88 % 126,46 2 Infineon +6,56 % 48,42 3 Hochtief +5,38 % 356,20 4 Deutsche Bank +4,79 % 30,525 5 Rheinmetall +4,59 % 725,20 Flop Deutsche Börse −1,33 % 310,90 Flop Bayer −0,71 % 52,98 Flop Deutsche Telekom −0,34 % 26,25 Flop Beiersdorf −0,23 % 79,00 Kurse in Euro; Veränderung gegenüber dem Vortag.

Gibt es eine Unternehmensnachricht hinter dem Kursplus?

Nach den vorliegenden Informationen nicht. Eine Pressemitteilung oder Ad-hoc-Meldung der Bank, die das Plus erklären würde, ist nicht bekannt, und auch die Berichte über interne Dokumente sind weiter ein offenes Thema: Die Bank weist die Vorwürfe nach Medienberichten zurück, die hessische Datenschutzbehörde prüft laut Berichten, ob die Schutzvorkehrungen ausreichten. Die Einordnung, dass der Rebound im Gesamtmarkt der Haupttreiber ist, ist deshalb eine Einschätzung der Redaktion und kein belegter Einzelauslöser.

Zur Orientierung: Im dritten Quartal 2026 hatte die Bank nach eigenen Angaben einen Nachsteuergewinn von 1,9 Milliarden Euro erzielt, die harte Kernkapitalquote lag bei 14,0 Prozent. Diese Zahlen sind bekannt und erklären nicht die Bewegung vom Montag, sie bilden aber den Hintergrund für die Bewertung der Aktie.

Was spricht gegen eine nachhaltige Erholung bei der Deutsche Bank Aktie?

Gegenargumente zum DAX-Gewinner Das Plus ist überwiegend marktgetrieben; ohne eigene Nachricht kann es bei einem Rückschlag des Gesamtmarkts rasch wieder abschmelzen.

Die Debatte um die internen Dokumente ist nicht abgeschlossen; neue Details oder behördliche Schritte könnten den Kurs erneut belasten.

Der Kurs liegt weiter unter dem Niveau vom 16. November und unter dem Jahresschlusskurs 2025.

Marktteilnehmer warnen, dass die kommenden Handelstage zeigen müssten, ob aus dem Rebound eine Trendwende wird.

FAQ zur Deutsche Bank Aktie als DAX Gewinner

Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute? Die Deutsche Bank Aktie (DBK, ISIN DE0005140008) profitiert von der breiten Erholung am Aktienmarkt nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang und nach dem Ausverkauf der Vorwoche. Eine eigene Unternehmensnachricht zum Kursplus ist nicht bekannt. Wie hoch war der Schlusskurs der Deutsche Bank Aktie? Zum Xetra-Schluss am 23. November 2026 notiert die Aktie bei 30,525 Euro, ein Plus von 4,79 Prozent gegenüber dem Vortag. Welchen Rang hat die Deutsche Bank unter den DAX Gewinnern? Rang 4 hinter Siemens Energy, Infineon und Hochtief und vor Rheinmetall. Wie weit ist die Aktie von ihrem Jahreshoch entfernt? Das Jahreshoch liegt bei rund 35,85 Euro vom 8. September; der Schlusskurs liegt rund 15 Prozent darunter.