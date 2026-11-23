Die Deutsche Bank Aktie (Xetra-Kürzel DBK, ISIN DE0005140008) ist am Montag, 23. November 2026, DAX Gewinner auf Platz 4: Zum Xetra-Schluss notierte das Papier bei 30,525 Euro, ein Plus von 4,79 % zum Vortagesschluss von rund 29,13 Euro. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht; getragen wurde der Sprung von der breiten Gegenbewegung nach der Crash-Woche, in der der Leitindex rund 7 % verloren hatte.
Deutsche Bank Aktie DAX Gewinner: Platz 4 mit +4,79 % nach der Datenleck-Woche – war das schon die Wende oder nur Luftholen?
Die Deutsche Bank Aktie ist am 23.11.2026 DAX Gewinner auf Platz 4: Zum Xetra-Schluss 30,525 Euro (+4,79 %), der DAX schloss bei 25.337 Punkten (+2,2 %). Was die Erholung nach der Datenleck-Woche trägt, was die erwartete EZB-Zinserhöhung im Dezember für Banken bedeutet und welche Marken der Chart zeigt.
Tagesbilanz
Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute – und warum so deutlich?
Mit 4,79 % lag die Deutsche Bank mehr als doppelt so hoch im Plus wie der Gesamtmarkt. Vor ihr standen nur Siemens Energy, Infineon und Hochtief. Mehrere Treiber kamen zusammen:
Gegenbewegung am Gesamtmarkt
Nach Marktberichten stützte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze vor allem Technologiewerte. An der Wall Street sprangen S&P 500 und Nasdaq zur Eröffnung um fast 4 % beziehungsweise fast 6 %. Der DAX holte damit einen Teil der Vorwoche zurück.
Überraschend starke Konjunkturdaten
Der Einkaufsmanagerindex für Deutschland stieg am Morgen auf 55,0 Punkte, ein Höchststand seit 56 Monaten. Das hilft zyklischen Werten und damit auch Banken, die an der Kreditnachfrage verdienen.
Nachholbedarf nach dem Datenleck
Die Aktie hatte seit dem 17. November deutlich nachgegeben. Gemessen daran ist die Erholung auch eine technische Gegenbewegung.
Hintergrund
Wie schwer wiegt die Datenleck-Woche – und ist sie vom Tisch?
Am 17. November hatten mehrere Medien eine Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten veröffentlicht. Die Berichte betreffen unter anderem frühere Kontrollen bei Geldwäsche, Russland-Geschäfte und Kundenbeziehungen; Vorwürfe gegen Konzernchef Christian Sewing sind bislang Behauptungen, keine festgestellten Tatsachen. Die Aktie schloss an diesem Tag bei 30,94 Euro, ein Minus von 6,0 %, und war größter DAX Verlierer. Später folgten Berichte über eine italienische Tochter.
Die Bank erklärt nach Medienberichten, viele Vorgänge lägen Jahre zurück und seien mit den Aufsehern aufgearbeitet; wesentliche finanzielle Folgen erwarte sie nicht. Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich laut Berichten hinter Sewing. RBC-Analystin Anke Reingen wertet die meisten Themen als historisch und weitgehend bekannt. Offen bleibt, ob die hessische Datenschutzaufsicht, die seit dem 18. November prüft, oder weitere Enthüllungen neue Belastungen bringen. Belege für Strafen oder Rückstellungen sind uns bislang nicht bekannt.
Die Zahlen des dritten Quartals liefern der Bank einen soliden Rückhalt: Der Gewinn nach Steuern lag bei rund 1,9 Milliarden Euro, die Eigenkapitalrendite (RoTE) bei 10,6 % und die harte Kernkapitalquote (CET1) bei 14,0 %.
Vergleich
Wo steht die Deutsche Bank im DAX-Tableau – und wer hinkt hinterher?
|Rang
|Unternehmen
|Schlusskurs
|Veränderung
|Gewinner 1
|Siemens Energy
|126,46
|+6,88 %
|Gewinner 2
|Infineon Technologies
|48,42
|+6,56 %
|Gewinner 3
|HOCHTIEF
|356,20
|+5,38 %
|Gewinner 4
|Deutsche Bank
|30,525
|+4,79 %
|Gewinner 5
|Rheinmetall
|725,20
|+4,59 %
|Schwächster 1
|Deutsche Börse
|310,90
|−1,33 %
|Schwächster 2
|Bayer
|52,98
|−0,71 %
|Schwächster 3
|Deutsche Telekom
|26,25
|−0,34 %
|Schwächster 4
|Beiersdorf
|79,00
|−0,23 %
Schlusskurse in Euro, Veränderung zum Vortag. Stand nach Xetra-Schluss.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss
Unter den Branchenkollegen fiel die Erholung deutlich verhaltener aus: Die Commerzbank gewann zum Xetra-Schluss 0,94 % auf 36,69 Euro. Der Kurssprung der Deutschen Bank fiel damit deutlich größer aus als bei diesem Branchenkollegen.
Chartbild
Wie weit ist die Deutsche Bank Aktie vom Hoch entfernt – und was zeigt der Chart?
Mit 30,525 Euro liegt die Aktie knapp 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,85 Euro (8. September 2026) und gut 28 % über dem Jahrestief vom März von 23,82 Euro. Der Schlusskurs vom 17. November (30,94 Euro) bleibt rund 1,3 % entfernt. Die runde 30-Euro-Marke dient als psychologische Orientierung. Die 200-Tage-Linie verläuft nach unterschiedlichen Auswertungen im Bereich von etwa 30 bis 31 Euro.
Zinsen
Was bedeutet die erwartete EZB-Zinserhöhung im Dezember – für die Deutsche Bank Aktie?
Laut Berichten hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine weitere Zinsanhebung im Dezember angedeutet; die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 %. Höhere Zinsen können die Margen im Kreditgeschäft stützen, belasten aber Kreditnehmer und Konjunktur. Ob das Netto-Plus überwiegt, ist offen. Den Zeitplan liefern das EZB-Protokoll am Donnerstag, 26. November, und die Inflationszahl für November am 1. Dezember.
Termine
Was sollten Anleger bei der Deutsche Bank Aktie jetzt beachten – und was steht an?
Wichtig sind der Verlauf der Datenleck-Berichterstattung und der Prüfung der Datenschutzaufsicht sowie die Entwicklung der Gesamtmarktstimmung. Die Eckdaten im Überblick:
26.11.: Veröffentlichung des EZB-Protokolls
01.12.: Inflationszahl Euroraum für November
09.12.: Zinsentscheid der US-Notenbank Fed
Dezember: EZB-Zinsentscheid
Ende Januar 2027: vorläufige Zahlen für 2026 (Termin laut früheren Angaben)
Alle Angaben ohne Gewähr; sie sind keine Aufforderung zum Handeln.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie als DAX Gewinner
Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute? Ohne konkrete Unternehmensnachricht: Marktweite Erholung nach der Crash-Woche, starke Konjunkturdaten und eine Gegenbewegung nach dem Datenleck. Zum Xetra-Schluss stand die Aktie (DBK, ISIN DE0005140008) bei 30,525 Euro, +4,79 %.
Auf welchem Platz steht die Deutsche Bank unter den DAX Gewinnern? Auf Platz 4, hinter Siemens Energy, Infineon und Hochtief.
Wie hoch ist der DAX gestiegen? Der DAX schloss am 23.11.2026 laut Xetra bei 25.337 Punkten, ein Plus von 2,2 %.
Was ist mit dem Datenleck? Medien werteten ab dem 17. November Millionen interne Dokumente aus; die Bank erwartet nach eigener Aussage keine wesentlichen finanziellen Folgen.
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