Am 17. November hatten mehrere Medien eine Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten veröffentlicht. Die Berichte betreffen unter anderem frühere Kontrollen bei Geldwäsche, Russland-Geschäfte und Kundenbeziehungen; Vorwürfe gegen Konzernchef Christian Sewing sind bislang Behauptungen, keine festgestellten Tatsachen. Die Aktie schloss an diesem Tag bei 30,94 Euro, ein Minus von 6,0 %, und war größter DAX Verlierer. Später folgten Berichte über eine italienische Tochter.

Die Bank erklärt nach Medienberichten, viele Vorgänge lägen Jahre zurück und seien mit den Aufsehern aufgearbeitet; wesentliche finanzielle Folgen erwarte sie nicht. Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich laut Berichten hinter Sewing. RBC-Analystin Anke Reingen wertet die meisten Themen als historisch und weitgehend bekannt. Offen bleibt, ob die hessische Datenschutzaufsicht, die seit dem 18. November prüft, oder weitere Enthüllungen neue Belastungen bringen. Belege für Strafen oder Rückstellungen sind uns bislang nicht bekannt.