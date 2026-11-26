Am Mittwoch kam für die Banken vieles zusammen: neue US-Zollpläne, die Sorge vor einer Anhebung der Mindestreserve und die anhaltenden Berichte über interne Unterlagen der Deutschen Bank. Medien werten mehr als 15 Millionen Dokumente aus, die Bank selbst erwartet keine wesentlichen finanziellen Folgen. Heute dreht die Stimmung: Die späte Erholung an der Wall Street hebt den gesamten Markt, und die stark gefallenen Bankwerte gehören zu den ersten Profiteuren. Am Nachmittag veröffentlicht die EZB das Protokoll ihrer letzten Sitzung. Für den 17. Dezember erwartet der Markt eine Zinserhöhung, die die Margen der Banken stützen könnte.