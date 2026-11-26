Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Handelssymbol: DBK, US-Handelssymbol: DB) springt zurück über die Marke von 30 Euro. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Frankfurter Geldhauses auf 30,02 Euro, ein Plus von 3,27 Prozent. Damit gehört die Deutsche Bank zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die Deutsche-Bank-Aktie knapp 3 Prozent verloren, der europäische Bankenindex fiel auf den tiefsten Stand seit Juni.
Deutsche Bank Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Banken schütteln den Ausverkauf ab, kehrt das Vertrauen nach dem Datenleck zurück?
Die Deutsche Bank Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 3,27 Prozent auf 30,02 Euro. Nach dem Bankenausverkauf vom Mittwoch greifen Anleger wieder zu, die Rekordgewinne rücken in den Vordergrund. Was hinter dem Anstieg der Deutsche Bank Aktie steckt.
Der Auslöser
Gegenbewegung nach dem Bankenbeben: warum die Deutsche Bank Aktie steigt
Am Mittwoch traf es die Banken besonders hart. Heute kehren die Käufer zurück.
Am Mittwoch kam für die Banken vieles zusammen: neue US-Zollpläne, die Sorge vor einer Anhebung der Mindestreserve und die anhaltenden Berichte über interne Unterlagen der Deutschen Bank. Medien werten mehr als 15 Millionen Dokumente aus, die Bank selbst erwartet keine wesentlichen finanziellen Folgen. Heute dreht die Stimmung: Die späte Erholung an der Wall Street hebt den gesamten Markt, und die stark gefallenen Bankwerte gehören zu den ersten Profiteuren. Am Nachmittag veröffentlicht die EZB das Protokoll ihrer letzten Sitzung. Für den 17. Dezember erwartet der Markt eine Zinserhöhung, die die Margen der Banken stützen könnte.
Überverkauft
Die Aktie verlor in der Vorwoche mehr als 12 Prozent.
Markterholung
Die späte Wende an der Wall Street hebt auch die Bankwerte.
Rekordgewinne
Drittes Rekordquartal in Folge.
Zinsfantasie
Eine EZB-Zinserhöhung könnte die Margen stützen.
Die Fundamentaldaten
Gewinne wie seit 2007 nicht mehr: das Fundament steht
Operativ läuft es so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal stieg der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro, nach Steuern blieben 1,85 Milliarden Euro. Nach neun Monaten summiert sich der Gewinn auf 5,9 Milliarden Euro. Ab 2027 muss die Bank zudem weniger Kapital vorhalten, was Spielraum für Ausschüttungen schafft. Trotzdem notiert die Deutsche Bank Aktie seit Jahresbeginn im Minus.
Die Marken
Deutsche Bank Aktie: 30 Euro als Wendemarke
Charttechnisch kämpft die Deutsche Bank Aktie um die runde Marke von 30 Euro. Darüber liegt die 50-Tage-Linie um 31 Euro als nächste Hürde. Nach unten bildet das Tief der Vorwoche um 28,60 Euro die wichtigste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum ist die Deutsche Bank Aktie heute DAX Gewinner?
Nach dem Bankenausverkauf vom Mittwoch setzt eine Gegenbewegung ein, getragen von der Erholung an der Wall Street. Die Rekordgewinne stützen.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Bank Aktie?
Die ISIN lautet DE0005140008, die WKN 514000, das Handelssymbol DBK. An der NYSE wird die Aktie unter DB gehandelt.
Wie viel hat die Deutsche Bank im dritten Quartal verdient?
Nach Steuern 1,85 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro.
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