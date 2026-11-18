Die Vorwürfe, die in der Auswertung erhoben werden, betreffen nach den vorliegenden Berichten ignorierte Warnungen zu Geldwäsche und Sanktionen, Transaktionen im Umfeld des verstorbenen Financiers Jeffrey Epstein sowie Geschäfte in Kolumbien, zu denen in Deutschland keine Verdachtsmeldung erfolgt sein soll. Es handelt sich um Vorwürfe einer journalistischen Auswertung, nicht um behördliche Feststellungen.

Konzernchef Christian Sewing räumte laut Agenturmeldung Fehler ein und sagte, er sei „nicht fehlerfrei“. Zugleich bestreitet er, Risiken bewusst beiseitegeschoben zu haben. Kundendaten wie Kontonummern seien nach Angaben der Bank nicht betroffen; man habe sich bei Kunden entschuldigt.

Die Politik schaltet sich ein: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verlangt volle Transparenz, ein grüner Europaabgeordneter will Sewing und die BaFin vor einen EU-Ausschuss laden. Die Finanzaufsicht selbst hat sich nach den vorliegenden Berichten bisher nicht direkt geäußert.