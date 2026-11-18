Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008, Xetra-Symbol DBK) steht unter Druck: Nach einem Kursrutsch von sechs Prozent am Dienstag gibt der Titel auch am Mittwoch weiter nach und notierte um 12:10 Uhr bei 30,57 Euro, ein Minus von 1,2 Prozent. Der Auslöser ist keine Zahl, sondern eine Recherche: Mehr als 200 Journalisten aus über 50 Medienhäusern haben unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ interne Unterlagen ausgewertet. Es ist die Geschichte, die an diesem Mittwoch die Handelsflächen beschäftigt – und über die Anleger der Deutsche Bank Aktie gerade am meisten sprechen.
Deutsche Bank-Aktie: Datenleck-Recherche, minus 6 Prozent an einem Tag - Hält der Rekordgewinn das Vertrauen?
Deutsche Bank-Aktie unter 31 Euro: Nach der Leak-Recherche brach der Kurs um 6 Prozent ein. Was das Q3-Rekordergebnis wert ist und welche Termine jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- Handelssymbol
- DBK (Xetra)
- 52-Wochen-Hoch
- 35,85 Euro (8. September 2026)
- 52-Wochen-Tief
- 23,82 Euro (März 2026)
Stand: 18.11.2026, Xetra, Stand Mittwochmittag
Der Auslöser
Was steckt hinter der Recherche zur Deutsche Bank?
Es geht um Vertrauen, und das ist im Bankgeschäft die härteste Währung. Die Recherche stützt sich nach Angaben der Beteiligten auf über 15 Millionen interne Dokumente, darunter mehr als 9 Millionen E-Mails.
Die Vorwürfe, die in der Auswertung erhoben werden, betreffen nach den vorliegenden Berichten ignorierte Warnungen zu Geldwäsche und Sanktionen, Transaktionen im Umfeld des verstorbenen Financiers Jeffrey Epstein sowie Geschäfte in Kolumbien, zu denen in Deutschland keine Verdachtsmeldung erfolgt sein soll. Es handelt sich um Vorwürfe einer journalistischen Auswertung, nicht um behördliche Feststellungen.
Konzernchef Christian Sewing räumte laut Agenturmeldung Fehler ein und sagte, er sei „nicht fehlerfrei“. Zugleich bestreitet er, Risiken bewusst beiseitegeschoben zu haben. Kundendaten wie Kontonummern seien nach Angaben der Bank nicht betroffen; man habe sich bei Kunden entschuldigt.
Die Politik schaltet sich ein: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verlangt volle Transparenz, ein grüner Europaabgeordneter will Sewing und die BaFin vor einen EU-Ausschuss laden. Die Finanzaufsicht selbst hat sich nach den vorliegenden Berichten bisher nicht direkt geäußert.
Die Zahlen
Wie stark ist die Deutsche Bank-Aktie fundamental aufgestellt?
Der Zeitpunkt ist heikel, weil das Institut zuletzt operativ geliefert hat. Im dritten Quartal erzielte die Deutsche Bank einen Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro, ein Rekord. Die Erträge stiegen um vier Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, die harte Kernkapitalquote lag bei 14,0 Prozent. Für 2028 peilt das Management eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent an.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs Dienstag, 17.11.
|30,94 Euro
|Kurs Mittwoch, 12:10 Uhr
|30,57 Euro (-1,2 %)
|Nettogewinn Q3
|1,9 Mrd. Euro
|Erträge Q3
|8,3 Mrd. Euro (+4 %)
|Kernkapitalquote
|14,0 %
|Abstand zum 52-Wochen-Hoch
|rund 15 %
Quelle: aktiencheck.de-Bericht vom 18.11.2026 (dpa-Basis), finanzen.at (Xetra, 18.11.2026 12:10 Uhr)
Der Abstand zum Septemberhoch von 35,85 Euro beträgt damit rund 15 Prozent; das Märzjahrestief von 23,82 Euro liegt deutlich tiefer. Am Mittwoch war die Deutsche Bank mit rund 1,74 Millionen gehandelten Aktien der umsatzstärkste Wert im DAX zur Mittagszeit.
Die Einordnung
Was sagen Analysten zur Deutsche Bank Aktie nach dem Kursrutsch?
Eine erste Einschätzung kam laut dpa-AFX von JPMorgan: Die Probleme seien finanziell beherrschbar, zusätzliche Rückstellungen seien im Kurs bisher nicht eingepreist. Das ist die Sicht eines einzelnen Hauses; ein belastbares Bild über mögliche Kosten für Aufsichtsverfahren, Strafen oder Reputationsschäden gibt es heute noch nicht.
Für Anleger ist die Unsicherheit der eigentliche Belastungsfaktor: Der Kurs preist in einem solchen Fall nicht nur mögliche Zahlungen ein, sondern auch die Frage, ob Kunden, Aufseher und Investoren dem Haus weiter das gleiche Vertrauen schenken.
Der Ausblick
Welche Termine sind für die Deutsche Bank Aktie jetzt wichtig?
Konkrete Daten stehen fest: Das vorläufige Jahresergebnis 2026 will die Bank am 28. Januar 2027 vorlegen, die Hauptversammlung folgt am 20. Mai 2027. Bis dahin dürften Statements des Vorstands, Reaktionen der BaFin und mögliche weitere Veröffentlichungen aus der Recherche die Schlagzeilen bestimmen.
Das große Bild: Die Deutsche Bank hat sich in den vergangenen Jahren vom Sanierungsfall zum Gewinnbringer entwickelt. Genau diese Erzählung steht nun auf dem Prüfstand. Die Zahlen sprechen derzeit für das Haus, der Kurs spricht für Skepsis – was sich durchsetzt, entscheidet sich an den nächsten Nachrichten.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum fällt die Deutsche Bank-Aktie? Auslöser ist die Recherche „Inside Deutsche Bank“ von über 200 Journalisten. Die Aktie schloss am Dienstag 6,0 Prozent tiefer bei 30,94 Euro.
Wie hat die Deutsche Bank zuletzt abgeschnitten? Im dritten Quartal stand ein Rekord-Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro bei Erträgen von 8,3 Milliarden Euro.
Wann gibt es neue Zahlen zur Deutsche Bank? Das vorläufige Jahresergebnis 2026 ist für den 28. Januar 2027 angekündigt.
Was sagen Analysten zur Deutsche Bank Aktie? JPMorgan hält die Probleme laut dpa-AFX für finanziell beherrschbar. Eine Kursprognose von aktiencheck.de gibt es nicht.
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