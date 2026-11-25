Die Deutsche Bank Aktie kommt nicht zur Ruhe. Nach einem Kurssprung von 6,72 Prozent am Montag gab das Papier am Dienstag wieder nach und fiel zeitweise unter 30 Euro. Am Nachmittag notierte es mit 1,3 Prozent im Minus bei 30,13 Euro. Über Deutschlands größtem Geldhaus hängt weiterhin ein Datenleck, das nun auch die Politik in Berlin beschäftigt.
Deutsche Bank Aktie: Datenleck erreicht den Bundestag – wie gefährlich wird der Skandal noch?
15 Millionen geleakte Dokumente, ein Konzernchef, der Fehler einräumt, und jetzt fordern die Grünen sogar den Nationalen Sicherheitsrat. Die Deutsche Bank Aktie pendelt zwischen Erholungsrally und Skandalangst um die 30-Euro-Marke. Die Analyse zeigt, was Anleger jetzt wissen müssen.
Der Skandal
„Inside Deutsche Bank“ erschüttert das Vertrauen
Seit dem 17. November berichten zahlreiche internationale Medien unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ über mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter Millionen E-Mails. Der zentrale Vorwurf: Die Bank habe über Jahre interne Kontrollen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und im Umgang mit problematischen Kunden zugunsten des Profits vernachlässigt. Konzernchef Christian Sewing räumte Fehler ein, betonte aber zugleich, die Bank habe sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Bei betroffenen Kunden entschuldigte sich das Institut. Es handelt sich um Vorwürfe aus Medienberichten, die die Bank teilweise zurückweist.
Jetzt erreicht der Fall den Bundestag. Die Grünen verlangen von der Bundesregierung umfassende Berichte über das Ausmaß des Datenlecks und mögliche sicherheitspolitische Folgen. Sie fordern sogar die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats. Für die Deutsche Bank Aktie bedeutet das: Das Thema dürfte so schnell nicht aus den Schlagzeilen verschwinden.
Die Börse
Zwischen Skandal und Schnäppchenjagd
Am Tag der ersten Berichte war die Deutsche Bank Aktie zeitweise deutlich eingebrochen und hatte in der Woche rund 12 Prozent verloren. Der Sprung am Montag zeigte, dass viele Anleger den Rücksetzer als Einstiegschance sahen – getragen von einer allgemeinen Markterholung. Der erneute Rückgang am Dienstag macht aber deutlich, wie fragil diese Zuversicht ist. Mögliche Ermittlungen von Aufsichtsbehörden und Strafzahlungen lassen sich derzeit nicht beziffern.
Die Zahlen der Deutschen Bank sind so gut wie lange nicht – doch der Ruf kann teurer werden als jede Strafe.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Was ist „Inside Deutsche Bank“?
Eine Recherche internationaler Medien auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten der Bank. Sie wirft der Bank vor, Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung vernachlässigt zu haben.
Wie reagiert die Deutsche Bank?
Konzernchef Christian Sewing räumte Fehler ein und betonte, die Bank habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Bei betroffenen Kunden entschuldigte sich das Institut.
Warum beschäftigt das Datenleck den Bundestag?
Die Grünen verlangen Berichte der Bundesregierung zu möglichen sicherheitspolitischen Folgen und fordern die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats.
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