Was ist „Inside Deutsche Bank“?

Eine Recherche internationaler Medien auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten der Bank. Sie wirft der Bank vor, Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung vernachlässigt zu haben.

Wie reagiert die Deutsche Bank?

Konzernchef Christian Sewing räumte Fehler ein und betonte, die Bank habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Bei betroffenen Kunden entschuldigte sich das Institut.

Warum beschäftigt das Datenleck den Bundestag?

Die Grünen verlangen Berichte der Bundesregierung zu möglichen sicherheitspolitischen Folgen und fordern die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats.