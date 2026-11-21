Die Deutsche Bank-Aktienanalyse von JPMorgan vom 19. November 2026 liefert ein bemerkenswert positives Signal in einer Phase erheblicher Börsenunsicherheit. Analyst Kian Abouhossein bestätigt nach einem Gespräch mit Vorstandschef Christian Sewing das Rating "overweight" und das unveränderte Kursziel 41 Euro. Die wichtigsten Argumente sind klar: Die jüngsten kritischen Medienberichte betreffen nach Darstellung des Unternehmens bereits bekannte Sachverhalte, die internen Kontrollen seien verbessert worden und die Kundenreaktionen seien bislang "ruhig" geblieben. Gleichzeitig hatte Kian Abouhossein die möglichen finanziellen Auswirkungen bereits wenige Tage zuvor als beherrschbar eingeschätzt. Die operative Ertragskraft und die langfristigen Renditeziele der Deutschen Bank liefern zusätzliche Argumente für eine positive Bewertung. Doch die Risiken bleiben erheblich. Neue regulatorische Entwicklungen, mögliche Rechtskosten und eine schwächere Konjunktur könnten die Erholung erschweren. Nach dem Tradegate-Schlusskurs von 28,59 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 41 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 43,4 Prozent. Damit steht die Deutsche Bank-Aktie vor einer spannenden Ausgangslage: Während der Markt erhebliche Risiken einpreist, hält JPMorgan an seiner optimistischen Bewertung fest. Ob daraus eine kräftige Aufholjagd entsteht, hängt vor allem davon ab, ob die Deutsche Bank das Vertrauen der Anleger zurückgewinnt und ihre wirtschaftliche Stärke nachhaltig unter Beweis stellt.

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, muss damit rechnen, dass diese irgendwann bei 41 Euro jubeln und fragen: "Warum hast du uns das nicht früher gesagt?" Also schnell weiterleiten! Gute Börsentipps sollte man schließlich genauso wenig für sich behalten wie das WLAN-Passwort auf einer langweiligen Familienfeier. Und wer weiß: Vielleicht steigt die Deutsche Bank-Aktie ja schneller als die Gebühren auf manchem Girokonto!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 21. November 2026

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