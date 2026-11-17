Es war der Tag, an dem die Vergangenheit die Gegenwart der Deutsche-Bank-Aktie (Handelssymbol DBK, ISIN DE0005140008) überholte. Am Morgen veröffentlichte ein internationales Recherchenetz unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ erste Auswertungen von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten – am Abend steht ein deutlicher Abschlag im DAX. Laut ZDF rutschte das Papier in der Spitze um 6,2 Prozent auf 30,88 Euro ab, um 15:53 Uhr notierte es auf Xetra bei 31,40 Euro und damit 4,6 Prozent unter dem Vortagesschluss von 32,92 Euro. Vom Tief konnte sich die Aktie lösen, eine echte Erholung blieb aber aus. Die Frage für Anleger lautet nun: Ist das ein Stimmungsschock – oder der Anfang eines teuren Kapitels?
Deutsche-Bank-Aktie: Bilanz eines Leak-Tags – wie viel Skandal steckt schon im Kurs?
Über 15 Millionen interne Dokumente, bis zu 6,2 Prozent Minus: Die Deutsche-Bank-Aktie erlebt den größten Kurseinbruch seit April 2025. Was bleibt, wenn die Rekordbank ihre Vergangenheit einholt?
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- WKN
- 514000
- Handelssymbol
- DBK (Xetra)
- Xetra-Schluss Vortag
- 32,92 €
- Kursziel-Schnitt
- 35,25 € (18 Analysten)
- Dividende 2025
- 1,00 €
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra 15:53 Uhr; Konsens laut MarketScreener; Dividendenschätzung laut finanzen.net
Was im Leak steht
Warum fällt die Deutsche-Bank-Aktie – und was ist wirklich neu?
Das Material ist gewaltig: E-Mails, Protokolle, Präsentationen, Kundenlisten. Mehr als 200 Journalisten haben es nach Angaben von Reuters ausgewertet, darunter Teams von Spiegel, ZDF, New York Times, Financial Times und Le Monde.
Drei Stränge prägen die Berichte. Erstens Jeffrey Epstein: Laut Financial Times wickelte die Bank verdächtige Zahlungen mit Epstein-Bezug im Volumen von rund 582 Millionen Dollar ab; Epstein blieb trotz auffälliger Transaktionen jahrelang Kunde. Zweitens Donald Trump: Nach FT-Darstellung schickte die Bank 2017 versehentlich Steuerunterlagen Trumps an einen Externen. Drittens Russland: Laut Spiegel wollte das Institut sein Russland-Geschäft noch kurz vor dem Angriff auf die Ukraine ausbauen. Dazu kommen umstrittene Steuermodelle für vermögende Kunden.
Die Bank hält dagegen: Die Vorgänge lägen viele Jahre, teils rund zwei Jahrzehnte zurück und seien damals eng mit den Aufsehern aufgearbeitet worden. Zwischen 2019 und 2025 habe man 7 Milliarden Euro direkt in Kontrollsysteme investiert. Finanzchef Raja Akram sagte Bloomberg, er rechne mit keinen nennenswerten finanziellen Folgen – wenn überhaupt. Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich ausdrücklich hinter Vorstandschef Christian Sewing.
Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank.
Politik und Aufsicht
Droht der Deutschen Bank jetzt Ärger mit BaFin und Berlin?
Der Ton aus der Politik wurde im Tagesverlauf schärfer. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verlangte laut Medienberichten volle Aufklärung darüber, wie frühere Kontrolllücken geschlossen wurden und wie sie künftig verhindert werden – und verwies auf die unabhängige Aufsicht und mögliche strafrechtliche Ermittlungen, falls nötig. Ein Mitglied des Europaparlaments forderte nach Reuters-Angaben, Sewing solle vor dem Parlament erscheinen.
Die BaFin hält sich bislang bedeckt; nach einem Bericht des Fachdienstes MLex beobachtet sie den Fall. Die Liste früherer Verfahren ist lang: Seit 2000 zahlte die Bank laut einer Auswertung von t-online mehr als 20 Milliarden Euro an Strafen, Bußgeldern und Vergleichen. Ende Januar 2026 durchsuchten Ermittler wegen Geldwäscheverdachts Büros in Frankfurt und Berlin. Neu ist also weniger das Muster als die schiere Detailtiefe – und die politische Bühne, auf der es nun verhandelt wird.
Das große Bild
Wie teuer ist die Deutsche-Bank-Aktie nach dem Rückschlag wirklich?
Der Leak trifft eine Aktie, die zuvor eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt hatte. Im September erreichte das Papier laut dpa-AFX den höchsten Stand seit 2014, finanzen.net nennt als 52-Wochen-Hoch 35,85 Euro. Nach einem Rücksetzer im Oktober zog die Aktie vom Zwischentief in der zweiten Oktoberhälfte bis zum jüngsten Hoch um mehr als 23 Prozent an. Ein Teil dieses Polsters ist heute verbraucht; seit Jahresbeginn liegt das Papier laut MarketScreener nun rund 5 Prozent im Minus.
Operativ läuft es dagegen so gut wie seit Jahren nicht. Ende Oktober meldete der Konzern das dritte Rekordquartal in Folge:
|Kennzahl
|Q3 2026
|Neun Monate 2026
|Nettogewinn
|1,9 Mrd. €
|5,9 Mrd. € (+7 %)
|Vorsteuergewinn
|2,6 Mrd. € (+8 %)
|8,4 Mrd. € (+8 %)
|Erträge
|8,3 Mrd. € (+4 %)
|25,5 Mrd. € (+5 %)
|Eigenkapitalrendite (RoTE)
|10,6 %
|11,5 %
|Aufwand-Ertrag-Relation
|62,4 %
|61 %
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|14,0 %
|–
Quelle: Deutsche Bank, Quartalsmitteilung vom 28.10.2026
Für 2026 sieht sich die Bank auf Kurs, das Ertragsziel von rund 33 Milliarden Euro zu übertreffen; 2028 soll die Eigenkapitalrendite über 13 Prozent liegen. Aktienrückkäufe summieren sich 2026 auf 1,5 Milliarden Euro.
Gemessen an der Gewinnschätzung für 2026 von 3,31 Euro je Aktie (finanzen.net) kommt die Deutsche-Bank-Aktie zum Kurs von 31,40 Euro auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 9,5. Bei der erwarteten Dividende von 1,16 Euro ergäbe sich eine Rendite von rund 3,7 Prozent. Das ist keine Luxusbewertung – aber der Markt preist bei Banken stets auch das Vertrauen in die Kontrollen ein. Genau dieses Vertrauen steht jetzt auf dem Prüfstand.
Stimmen vom Markt
Was sagen Analysten zur Deutsche-Bank-Aktie nach dem Leak?
Die erste Reaktion der Profis fällt gespalten aus. Morningstar warnte laut Dow Jones, die Bank könne Anlegervertrauen einbüßen; die Berichte würfen Fragen zu Risikokontrollen und Compliance auf. Die DZ Bank verwies auf mögliche Reputationsschäden. Beim Researchhaus AlphaValue/Baader Europe sieht man dagegen keine existenzielle Bedrohung. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, hält die Artikel inhaltlich für wenig neu, räumte laut Reuters aber ein, dass zusätzliche rechtliche oder regulatorische Risiken noch nicht abschätzbar seien.
Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs.
Im Schnitt sehen 18 von MarketScreener erfasste Analysten den fairen Wert bei 35,25 Euro – ein Konsens, der vor dem Leak entstand. Ob einzelne Häuser ihre Einschätzungen nun anpassen, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen.
Branche und Markt
Ein schwacher DAX verstärkt den Druck
Der Leak traf auf einen ohnehin nervösen Markt. Der DAX verlor am Nachmittag mehr als ein Prozent, belastet von Sorgen um den KI-Sektor vor den Quartalszahlen von Nvidia am Abend. Die Deutsche-Bank-Aktie war dennoch klar der größte Verlierer im Leitindex. Auch die Fondstochter DWS gab am Morgen im Sog um rund zwei Prozent nach. Für den Bankensektor insgesamt gilt: Nach der starken Rally der europäischen Institute in diesem Jahr reagiert der Markt auf jede neue Unsicherheit empfindlicher.
Ausblick
Was kommt als Nächstes auf Aktionäre zu?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf drei Fragen: Folgen weitere Veröffentlichungen? Leitet die Aufsicht eigene Prüfungen ein? Und hält die Unterstützung des Aufsichtsrats für Sewing, wenn der politische Druck steigt? Fundamental bleibt die nächste Bewährungsprobe der Jahresabschluss 2026, an dem die Bank ihr Ertragsziel und die Ausschüttungspolitik belegen muss.
FAQ zur Deutsche-Bank-Aktie
Warum ist die Deutsche-Bank-Aktie am 17. November gefallen? Ein Journalistennetzwerk veröffentlichte Auswertungen von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten, unter anderem zu Epstein-Zahlungen, Trump-Steuerunterlagen und dem Russland-Geschäft.
Wie tief fiel der Kurs? Laut ZDF in der Spitze um 6,2 Prozent auf 30,88 Euro; um 15:53 Uhr notierte die Aktie auf Xetra bei 31,40 Euro.
Erwartet die Bank finanzielle Folgen? Finanzchef Raja Akram rechnet laut Bloomberg mit keinen nennenswerten finanziellen Auswirkungen.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten? Laut MarketScreener im Schnitt 35,25 Euro bei 18 Analysten, ermittelt vor dem Leak.
Wie lief das dritte Quartal? Mit 1,9 Milliarden Euro Nettogewinn erzielte die Bank das dritte Rekordquartal in Folge.
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