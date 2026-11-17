Drei Stränge prägen die Berichte. Erstens Jeffrey Epstein: Laut Financial Times wickelte die Bank verdächtige Zahlungen mit Epstein-Bezug im Volumen von rund 582 Millionen Dollar ab; Epstein blieb trotz auffälliger Transaktionen jahrelang Kunde. Zweitens Donald Trump: Nach FT-Darstellung schickte die Bank 2017 versehentlich Steuerunterlagen Trumps an einen Externen. Drittens Russland: Laut Spiegel wollte das Institut sein Russland-Geschäft noch kurz vor dem Angriff auf die Ukraine ausbauen. Dazu kommen umstrittene Steuermodelle für vermögende Kunden.

Die Bank hält dagegen: Die Vorgänge lägen viele Jahre, teils rund zwei Jahrzehnte zurück und seien damals eng mit den Aufsehern aufgearbeitet worden. Zwischen 2019 und 2025 habe man 7 Milliarden Euro direkt in Kontrollsysteme investiert. Finanzchef Raja Akram sagte Bloomberg, er rechne mit keinen nennenswerten finanziellen Folgen – wenn überhaupt. Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich ausdrücklich hinter Vorstandschef Christian Sewing.