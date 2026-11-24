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Deutsche Bank Aktie: Barclays hebt Kursziel auf 38 Euro – was sich bis 2028 ändern könnte

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:09 2 Min.

Barclays hebt das Deutsche-Bank-Kursziel auf 38 Euro an und sieht in den Zielen für 2028 einen möglichen Kurstreiber.

Bild: Leonhard Lenz / Wikimedia Commons (CC0)

Sechs Euro mehr beim Kursziel, keine Änderung beim Rating: In der Deutsche Bank-Aktienanalyse vom 20. November 2026 hebt Namita Samtani von Barclays das Kursziel für die Deutsche-Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker: DBK) von 32 auf 38 Euro an und bestätigt das Rating "equal-weight". Am 24. November notiert die Aktie bei 30,36 Euro, ein Minus von 0,17 Euro oder 0,56%. Damit liegt das neue Barclays-Kursziel 7,64 Euro über dem aktuellen Kurs. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 25,2%. Was die sechs Euro zusätzlich rechtfertigen soll Namita Samtani setze beim Kerngeschäft der Bewertung an: Die Erträge der Deutschen Bank dürften höher ausfallen als bislang von ihr erwartet. Deshalb habe die Barclays-Analystin ihre Ergebnisschätzungen bis einschließlich 2028 angehoben. Wie deutlich sich das auf ihre Bewertung auswirkt, zeigt der Vergleich mit dem bisherigen Ziel. Die alten 32 Euro hätten vom aktuellen Kurs aus nur rund 5,4% Spielraum gelassen. Mit der Anhebung auf 38 Euro wächst dieser Abstand um fast 20 Prozentpunkte. Warum Barclays trotz dieses Spielraums beim Rating "equal-weight" bleibt, erschließt sich aus dem Unterschied zwischen Kursziel und Einstufung. Die 38 Euro lassen sich unmittelbar mit dem Börsenkurs vergleichen. Das Rating ordnet die Aktie dagegen im Verhältnis zu den anderen von Barclays betrachteten Branchenwerten ein. Namita Samtani traut der Deutschen Bank also höhere Ergebnisse zu als zuvor. Eine bevorzugte Stellung unter den Bankaktien räumt Barclays ihr mit diesem Urteil weiterhin nicht ein. Warum bei der Jahresbilanz 2026 das Jahr 2028 zählt Den nächsten möglichen Kursimpuls sehe Namita Samtani bei der Vorlage der Jahresbilanz für 2026. Besonderes Gewicht könnte dabei der Ausblick erhalten: Sollte die Deutsche Bank ihre Ziele für 2028 aktualisieren, könnten Anleger die Erwartungen des Managements mit den bereits angehobenen Schätzungen von Barclays vergleichen. Für die Aktie wäre das vor allem dann interessant, wenn die neuen Angaben mehr Ertrag erkennen ließen, als der Markt dem Institut bisher zutraut. Darin liegt der entscheidende Punkt der Deutsche Bank-Aktienanalyse: Namita Samtani hat ihre Rechnung bereits angepasst. Ob der Vorstand mit der Jahresbilanz ebenfalls neue Akzente setzt, ist offen. Bis dahin lautet das Urteil von Barclays: Kursziel 38 Euro, Rating "equal-weight". Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der sich beim nächsten Abendessen auf "equal-weight" beruft, sobald die Rechnung kommt – obwohl sein Steak 38 Euro gekostet hat. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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