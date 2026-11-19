Die Deutsche-Bank-Aktie (Handelssymbol DBK, ISIN DE0005140008) hat sich an einem einzigen Tag um rund 6 Prozent verbilligt: Ein internationaler Rechercheverbund wertet mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Instituts aus und erhebt Vorwürfe zu schwachen Kontrollen. Für Frankfurts größte Bank kommt das zur Unzeit, denn sie hatte gerade ein Rekordquartal gemeldet und die Aktie auf den höchsten Stand seit 2014 getrieben.
Deutsche-Bank-Aktie: 15 Millionen Dokumente, minus 6 Prozent – wie teuer wird das Datenleck?
Deutsche-Bank-Aktie: Nach der Datenleck-Recherche mit mehr als 15 Millionen Dokumenten fiel der Kurs um 6 Prozent. Was steht im Raum, was sagt Sewing, was die Zahlen?
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- Handelssymbol
- DBK (Xetra)
- ISIN
- DE0005140008
- Nächster Termin
- Zahlen zum Gesamtjahr 2026 am 28. Januar 2027
Stand: 19.11.2026, Kurs: Xetra-Schluss 17.11.
Am Mittwoch setzte sich die Schwäche laut Berichten fort. Der Kurs notierte bei etwa 30,40 bis 30,60 Euro, mehr als 10 Prozent unter dem November-Hoch. Und die Frage, die jetzt Anleger, Aufseher und Kunden beschäftigt, lautet: Ist das ein Reputationsschaden der Vergangenheit oder der Beginn einer teuren Aufarbeitung?
Die Recherche
Was steht im Datenleck der Deutschen Bank – und was ist belegt?
Die Berichte erschienen am Dienstag, den 17. November. Ausgewertet wurden nach Angaben der beteiligten Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente. Laut Berichten sind unter anderem Financial Times, Spiegel, New York Times und ZDF beteiligt. Der Kern der Vorwürfe: Die Bank habe über Jahre interne Kontrollen bei Geldwäscheprävention und im Umgang mit problematischen Kunden zugunsten des Geschäfts vernachlässigt. Genannt wird auch ein Versuch, das Russland-Geschäft kurz vor dem Angriff auf die Ukraine auszubauen. Kritisiert wird außerdem der Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing.
Wichtig für die Einordnung: Das sind Vorwürfe von Medien, keine festgestellten Verstöße. Aufsichtsrechtliche Verfahren oder Strafen sind in den geprüften Quellen nicht dokumentiert.
Wie reagiert die Bank – und was sagt Sewing?
Die Bank weist darauf hin, dass die Vorgänge viele Jahre zurückliegen, teils zwei Jahrzehnte. Seit 2018 habe sich das Institut „fundamental verändert“. Rund 7 Milliarden Euro seien von 2019 bis 2025 in Kontrollen und Compliance geflossen, die Zahl der Beschäftigten in Geldwäscheprävention und Compliance sei um 40 Prozent auf 3.000 gestiegen.
Sewing räumte im Handelsblatt-Interview am 18. November ein: „Ich bin nicht fehlerfrei.“ Zugleich betont er, Kundendaten wie Kontonummern, Salden oder Zugangsdaten seien nicht betroffen. Das Rating-Haus Scope bestätigte die Note „A“ mit stabilem Ausblick und sieht Fortschritte bei der Aufarbeitung früherer Mängel.
Wie stark ist das Fundament – was sagen die Quartalszahlen?
Vor der Recherche stand die Bank so gut da wie lange nicht. Im dritten Quartal 2026 meldete sie laut einem Bericht auf aktiencheck.de einen Rekord-Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro bei 8,3 Milliarden Euro Erträgen (plus 4 Prozent). Der Gewinn vor Steuern lag bei 2,6 Milliarden Euro, die Kernkapitalquote bei 14,0 Prozent, die Eigenkapitalrendite (RoTE) bei 10,6 Prozent, das Ziel für 2028 liegt bei mehr als 13 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Nettogewinn Q3
|1,9 Mrd. €
|Erträge Q3
|8,3 Mrd. € (+4 %)
|Gewinn vor Steuern Q3
|2,6 Mrd. € (+8 %)
|Kernkapitalquote CET1
|14,0 %
|Eigenkapitalrendite RoTE
|10,6 % (Ziel 2028: über 13 %)
Zahlen laut Bericht auf aktiencheck.de; eine Primärquelle ist dort nicht verlinkt.
Quelle: aktiencheck.de-Recherche, Stand 18.11.2026
Auch technisch ist die Lage heikel: Der Kurs fiel unter die 50-Tage-Linie (rund 31,5 Euro) und die 100-Tage-Linie (rund 31,9 Euro). Die 200-Tage-Linie verläuft laut Berichten bei etwa 30 Euro, dort setzte der Kurs am Mittwoch zeitweise an.
Was erwarten die Analysten von der Deutsche Bank Aktie?
Die Einschätzungen stammen von den genannten Häusern, nicht von aktiencheck.de. JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein erwartet laut dpa-AFX nur „überschaubare“ finanzielle Folgen und beobachtet die angekündigten weiteren Berichte genau; die Bank bleibt bei „Overweight“ mit einem Kursziel von 41 Euro. RBC bestätigte „Outperform“ (Ziel 40 Euro). Goldman Sachs hob das Ziel am 4. November von 44,25 auf 47,75 Euro an („Buy“). Im Durchschnitt von 21 Analysten liegt das Kursziel bei rund 36,85 Euro, die Spanne reicht von 31,00 bis 47,75 Euro. Die meisten Ziele stammen aus der Zeit vor dem Leck.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum fällt die Deutsche-Bank-Aktie? Wegen einer Medienrecherche auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten, die Schwächen bei Kontrollen und Geldwäscheprävention behauptet.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die Deutsche Bank Aktie? Laut einer Zusammenstellung auf aktiencheck.de im Schnitt rund 36,85 Euro bei 21 Analysten, Spanne 31,00 bis 47,75 Euro.
Zahlt die Deutsche Bank eine Dividende? Für 2025 zahlte die Bank laut Bericht 1,00 Euro je Aktie; zur nächsten Dividende liegen keine belastbaren Angaben vor.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor? Am 28. Januar 2027 mit den Gesamtjahreszahlen 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.