Die Berichte erschienen am Dienstag, den 17. November. Ausgewertet wurden nach Angaben der beteiligten Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente. Laut Berichten sind unter anderem Financial Times, Spiegel, New York Times und ZDF beteiligt. Der Kern der Vorwürfe: Die Bank habe über Jahre interne Kontrollen bei Geldwäscheprävention und im Umgang mit problematischen Kunden zugunsten des Geschäfts vernachlässigt. Genannt wird auch ein Versuch, das Russland-Geschäft kurz vor dem Angriff auf die Ukraine auszubauen. Kritisiert wird außerdem der Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing.

Wichtig für die Einordnung: Das sind Vorwürfe von Medien, keine festgestellten Verstöße. Aufsichtsrechtliche Verfahren oder Strafen sind in den geprüften Quellen nicht dokumentiert.