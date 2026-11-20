In Berlin findet heute das deutsch-ukrainische Wirtschaftsforum statt, und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) treffen dort unter anderem den ukrainischen Ministerpräsidenten Serhij Korezkyj. Nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind „verschiedene Kooperationsvereinbarungen“ geplant, und der bilaterale Handel soll 2026 voraussichtlich auf rund 13 Milliarden Euro wachsen. Das Forum folgt auf den politischen Ukraine-Gipfel der Vortage. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten und startet nach Indikation von IG um 7:10 Uhr bei rund 25.122 Punkten schwächer.
Deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum: Merz, Reiche und Kiews Premier in Berlin, 13 Milliarden Euro Handel - Welche Aktien profitieren von der Wirtschaftspartnerschaft?
In Berlin treffen sich heute Kanzler Merz, Wirtschaftsministerin Reiche und Vertreter Kiews zum deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum. Der Handel soll 2026 auf rund 13 Milliarden Euro steigen. Was das für Siemens Energy, Baukonzerne und Rüstungsaktien heißt.
Das Forum
Was passiert heute beim Wirtschaftsforum in Berlin?
Laut dpa-AFX geht es um Kooperation und Partnerschaften deutscher Unternehmen mit der Ukraine, vor dem Hintergrund des anhaltenden russischen Angriffskriegs. Genaue Abkommen, ein Programm und die Uhrzeit nennt die Meldung nicht. Christian Bruch, stellvertretender Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und Vorstandschef von Siemens Energy, sagt nach der Darstellung der Agentur, deutsche Unternehmen blieben in der Ukraine engagiert und bauten ihre Partnerschaften aus. Konkrete Investitionssummen oder Wiederaufbau-Beträge nennen die geprüften Quellen nicht.
Zahlen
Wie wichtig ist die Ukraine für deutsche Unternehmen?
Mit rund 13 Milliarden Euro Handel 2026 bleibt die Ukraine ein relevanter, aber kein dominanter Partner; der Wert stammt vom DIHK und ist eine Erwartung, kein Endergebnis. Für Anleger zählt weniger die Zahl als die Richtung: Je stabiler die politische Lage, desto eher lassen sich Projekte in Energie, Infrastruktur und Bau planen. Die Teilnehmer deuten auf diese Felder, doch eine Auftragsliste gibt es nicht.
|Punkt
|Angabe
|Ort und Tag
|Berlin, Freitag, 20.11.2026
|Politik
|Merz, Reiche, Korezkyj
|Wirtschaft
|Ost-Ausschuss, DIHK, Siemens Energy (Bruch)
|Handel 2026 (erwartet)
|rund 13 Mrd. Euro
|Vereinbarungen
|verschiedene Kooperationen geplant, keine Details
Keine Programmdetails und keine Vertragssummen veröffentlicht.
Quelle: dpa-AFX via onvista und ariva, 20.11.2026
Börse
Welche Aktien stehen im Fokus?
Namentlich genannt wird nur Siemens Energy. Das Unternehmen gehörte am Donnerstag zu den DAX-Gewinnern, laut DER AKTIONÄR zusammen mit Deutsche Bank, Siemens, Infineon, Airbus und Qiagen. Als Einschätzung der Redaktion kommen bei einem Wiederaufbau grundsätzlich Energietechnik, Bau- und Baustoffwerte wie die Heidelberg Materials Aktie sowie Rüstungswerte wie die Rheinmetall Aktie in Betracht; ein belegter Auftrag oder Kurseffekt liegt dazu nicht vor. Die Rheinmetall Aktie lag laut Tradegate-Liste von DER AKTIONÄR vorbörslich bei minus 4,41 Prozent, ohne Zeitangabe.
FAQ
Wer nimmt am Wirtschaftsforum teil?
Laut dpa-AFX Kanzler Merz, Wirtschaftsministerin Reiche und der ukrainische Premier Korezkyj, dazu Vertreter der Wirtschaft.
Wie hoch ist der Handel mit der Ukraine?
Nach Angaben des DIHK soll er 2026 auf rund 13 Milliarden Euro steigen.
Gibt es schon Verträge?
Der DIHK spricht von geplanten Kooperationsvereinbarungen, Details nennt die Meldung nicht.
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