Namentlich genannt wird nur Siemens Energy. Das Unternehmen gehörte am Donnerstag zu den DAX-Gewinnern, laut DER AKTIONÄR zusammen mit Deutsche Bank, Siemens, Infineon, Airbus und Qiagen. Als Einschätzung der Redaktion kommen bei einem Wiederaufbau grundsätzlich Energietechnik, Bau- und Baustoffwerte wie die Heidelberg Materials Aktie sowie Rüstungswerte wie die Rheinmetall Aktie in Betracht; ein belegter Auftrag oder Kurseffekt liegt dazu nicht vor. Die Rheinmetall Aktie lag laut Tradegate-Liste von DER AKTIONÄR vorbörslich bei minus 4,41 Prozent, ohne Zeitangabe.