Deutlicher Rückgang der Ölpreise stützt die globalen Aktienmärkte

Nicht zuletzt aufgrund der dadurch nachlassenden Inflations- und Zinssorgen hätten die europäischen Aktienmärkte überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Der DAX und der EURO STOXX 50 hätten um rund 0,6% beziehungsweise 0,7% zugelegt, während der ATX ein moderates Plus von rund 0,2% verbucht habe. Die am Vormittag veröffentlichten und in Spanien besser als erwarteten PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe sowie schwächere PMI-Zahlen aus Italien hätten für die Marktentwicklung hingegen kaum eine Rolle gespielt. Auch an den US-Börsen hätten die Zeichen nach dem kräftigen Tech-Abverkauf vom Freitag zunächst auf Erholung gestanden. Im weiteren Handelsverlauf seien die Zugewinne jedoch wieder abgegeben worden, nachdem sich der Halbleitersektor erneut schwach präsentiert habe. Der zuletzt stark unter Druck geratene NASDAQ 100 habe fast 1,4% verloren und damit den erhofften Erholungskurs vorerst nicht einschlagen können. Der S&P 500 habe ebenfalls um etwa 0,5% nachgegeben, während der Dow Jones um 0,4% zugelegt habe. Die jüngsten US-ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe hätten sich zwar von 54,5 auf 55,5 Punkte verbessert und damit über den Erwartungen von 54,5 Punkten gelegen, die Auswirkungen auf das Marktgeschehen seien jedoch begrenzt geblieben.