Ein deutlicher Rückgang der Ölpreise stützte gestern die globalen Aktienmärkte, sodass die anhaltenden Sorgen rund um den Technologie- und KI-Sektor zumindest zeitweise etwas in den Hintergrund traten, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Deutlicher Rückgang der Ölpreise stützt die globalen Aktienmärkte
Der Fokus richtet sich heute auf die US-Midterm-Wahlen
Auslöser seien neue Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des aktuellen Konflikts im Nahen Osten gewesen. Demnach habe Irans oberster Führer Modschtaba Chamenei laut Präsident Massud Peseschkian seiner Regierung grünes Licht für Gespräche mit den USA gegeben. Welche konkreten Befugnisse damit verbunden seien, bleibe jedoch offen. Auf US-Seite habe Donald Trump dem israelischen Premierminister Netanjahu signalisiert, dass er einer diplomatischen Lösung mit dem Iran weiterhin offen gegenüberstehe. Der Ölpreis sei daraufhin im Vergleich zum vergangenen Freitag um fast 11 % auf knapp USD 105 gefallen.
Nicht zuletzt aufgrund der dadurch nachlassenden Inflations- und Zinssorgen hätten die europäischen Aktienmärkte überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Der DAX und der EURO STOXX 50 hätten um rund 0,6% beziehungsweise 0,7% zugelegt, während der ATX ein moderates Plus von rund 0,2% verbucht habe. Die am Vormittag veröffentlichten und in Spanien besser als erwarteten PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe sowie schwächere PMI-Zahlen aus Italien hätten für die Marktentwicklung hingegen kaum eine Rolle gespielt. Auch an den US-Börsen hätten die Zeichen nach dem kräftigen Tech-Abverkauf vom Freitag zunächst auf Erholung gestanden. Im weiteren Handelsverlauf seien die Zugewinne jedoch wieder abgegeben worden, nachdem sich der Halbleitersektor erneut schwach präsentiert habe. Der zuletzt stark unter Druck geratene NASDAQ 100 habe fast 1,4% verloren und damit den erhofften Erholungskurs vorerst nicht einschlagen können. Der S&P 500 habe ebenfalls um etwa 0,5% nachgegeben, während der Dow Jones um 0,4% zugelegt habe. Die jüngsten US-ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe hätten sich zwar von 54,5 auf 55,5 Punkte verbessert und damit über den Erwartungen von 54,5 Punkten gelegen, die Auswirkungen auf das Marktgeschehen seien jedoch begrenzt geblieben.
An den Rohstoffmärkten habe der deutliche Rückgang des Ölpreises im Mittelpunkt gestanden. Heute Morgen habe sich dieser vorerst stabilisiert, sodass ein Barrel der Sorte Brent nun bei gut USD 105 notiere. Angesichts der dadurch nachlassenden Inflationssorgen habe sich Gold etwas fester gezeigt. Eine Feinunze des Edelmetalls werde aktuell bei etwa USD 3.925 gehandelt. Nach dem Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance stehe der Bitcoin weiterhin unter Druck und notiere inzwischen unter USD 77.000.
Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute Morgen überwiegend schwächer. Lediglich der Hang Seng aus Hongkong und der indische SENSEX würden derzeit im positiven Bereich gehandelt.
Inmitten weiterer Unternehmenszahlen aus der Berichtssaison richte sich der Fokus heute klar auf die US-Midterm-Wahlen. Erste belastbare Ergebnisse dürften Europa voraussichtlich erst in der Nacht beziehungsweise am frühen Mittwochmorgen erreichen, weshalb eine unmittelbare Marktreaktion zunächst ausbleiben könnte. Den Wettmärkten zufolge würden die Demokraten als klare Favoriten für die Kontrolle des Repräsentantenhauses gehandelt. Auch hinsichtlich des Senats würden ihre Chancen derzeit auf rund 75% geschätzt. Ein sogenannter "Democratic Sweep", also die Kontrolle sowohl des Repräsentantenhauses als auch des Senats, könnte Branchen wie erneuerbare Energien, Wohnungsbau und den Gesundheitssektor begünstigen. Für Teile des KI-Sektors könnte eine strengere politische Begleitung des Infrastrukturausbaus hingegen Gegenwind bedeuten. Historisch betrachtet hätten sich die US-Aktienmärkte nach Midterm-Wahlen zumeist positiv entwickelt, was unter anderem auf die erhöhte politische Planbarkeit nach dem Wahlausgang zurückgeführt werde. Dies habe in der Vergangenheit häufig unabhängig davon gegolten, welche Partei letztlich die Kontrolle über den Kongress erlangt habe.
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