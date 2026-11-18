Im 3. Quartal 2026 waren rund 45,67 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) erwerbstätig, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Destatis: Deutschland verliert Jobs - EU legt zu
Der deutsche Arbeitsmarkt kommt nicht aus dem Abwärtstrend. Im 3. Quartal 2026 ist die Zahl der Erwerbstätigen erneut gesunken, saisonbereinigt bereits zum sechsten Mal in Folge. Im Produzierenden Gewerbe fallen binnen eines Jahres 164.000 Jobs weg, während EU und Euroraum zulegen. Nur ein Bereich stellt weiter kräftig ein.
Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl damit im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 57 000 Personen beziehungsweise 0,1%. Seit dem 2. Quartal 2025 war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt ebenfalls um jeweils 0,1% gegenüber dem jeweiligen Vorquartal gesunken.
Ohne Bereinigung um saisonale Effekte sank die Zahl der Erwerbstätigen im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 2. Quartal 2026 um 19 000 Personen (0,0%). Im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war dagegen noch ein leichter saisonaler Anstieg der Erwerbstätigkeit um 36 000 Personen (+0,1%) zu verzeichnen.
Weiterer Rückgang der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahr
Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 3. Quartal 2025 um 222 000 Personen (-0,5%). Damit setzte sich der Rückgang der Erwerbstätigkeit mit gleichbleibendem Tempo fort (2. Quartal 2026 gegenüber 1. Quartal 2026: ‑211 000 Personen; -0,5%).
Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Dienstleistungsbereichen
Die Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen war im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal weiterhin leicht rückläufig (-39 000 Personen; -0,1%). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchs deutlich um 172 000 Personen (+1,4%). Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleister war nur ein kleines Plus von 1 000 Personen (+0,1%) zu verzeichnen. Dagegen ging im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe die Zahl der Erwerbstätigen weiter zurück, und zwar um 113 000 Personen (-1,1%). Bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch der Bereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört, sank die Zahl der Beschäftigten um 53 000 Personen (-0,9%). Im Bereich Information und Kommunikation nahm die Beschäftigung um 25 000 Personen (-1,6%) ab. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) gab es ein Minus von 24 000 Personen (-0,8%).
Abwärtstrend im Produzierenden Gewerbe setzt sich fort
Außerhalb der Dienstleistungsbereiche sank die Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich, und zwar um insgesamt 183 000 Personen (‑1,7%). Im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe schrumpfte die Erwerbstätigenzahl erneut kräftig (-164 000 Personen; -2,1%). Im Baugewerbe sank die Beschäftigung ebenfalls, und zwar um 12 000 Personen (-0,5%) und in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei nahm sie um 7 000 Personen (-1,2%) ab.
Weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und weniger Selbstständige
Im 3. Quartal 2026 setzte sich der Abwärtstrend bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit fort. Beschäftigungsverluste gab es auch bei der Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten). Insgesamt verringerte sich die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 3. Quartal 2026 im Vergleich zum 3. Quartal 2025 um 167 000 (-0,4%) auf 42,07 Millionen Personen. Auch die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger ging weiter zurück. Ihre Zahl sank im Vorjahresvergleich um 55 000 Personen (-1,5%) auf 3,60 Millionen.
Arbeitsvolumen geht um 0,3% zurück
Die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person stiegen nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 3. Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,1% auf 340,7 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus der gesunkenen Erwerbstätigenzahl und den gestiegenen geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person - sank im gleichen Zeitraum auf 15,6 Milliarden Stunden (-0,3%).
Erwerbstätigenzahlen in der EU
Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat vom 13. November 2026 stieg die nach europäisch harmonisierten Methoden berechnete Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2026 in den 27 Staaten der Europäischen Union (EU) und im Euroraum jeweils durchschnittlich um 0,4% gegenüber dem Vorjahresquartal.
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