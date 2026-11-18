Die Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen war im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal weiterhin leicht rückläufig (-39 000 Personen; -0,1%). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchs deutlich um 172 000 Personen (+1,4%). Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleister war nur ein kleines Plus von 1 000 Personen (+0,1%) zu verzeichnen. Dagegen ging im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe die Zahl der Erwerbstätigen weiter zurück, und zwar um 113 000 Personen (-1,1%). Bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch der Bereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört, sank die Zahl der Beschäftigten um 53 000 Personen (-0,9%). Im Bereich Information und Kommunikation nahm die Beschäftigung um 25 000 Personen (-1,6%) ab. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) gab es ein Minus von 24 000 Personen (-0,8%).