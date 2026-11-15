Die Zahlen bestätigten den Kurs, die Börse sah es anders: Nach den Neunmonatszahlen am Donnerstag fiel die Dermapharm Aktie um gut 7 Prozent auf rund 35,80 Euro. Die leichte Erholung am Freitag änderte wenig, unter dem Strich steht ein Wochenminus von 7,24 Prozent und Platz zehn der SDAX-Verlierer. Die Aktie notiert damit nahe dem unteren Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 33 bis knapp 52 Euro. Unsere Dermapharm Aktienanalyse zeigt, warum Anleger enttäuscht sind – und was die Dermapharm Aktienprognose bestimmt.
Dermapharm Aktie: Wachstumsdelle im Quartal, Kurs nahe Jahrestief – Aktienanalyse: Schnäppchen oder Value-Falle?
Minus 7,24 Prozent in einer Woche: Die Dermapharm Aktie gehört zu den Verlierern im SDAX. Der Arzneimittelhersteller aus Grünwald bestätigt zwar seine Jahresziele und steigert die Marge, doch das Wachstum bei Markenarzneimitteln bricht im dritten Quartal ein. Unsere Dermapharm Aktienanalyse zeigt, wie ernst die Delle ist, wie günstig die Aktie bewertet ist und was die Dermapharm Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dermapharm Holding SE
- Sitz
- Grünwald bei München
- Ticker
- DMP (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 36 Euro
- Börsenwert
- rund 1,9 Milliarden Euro
- 52-Wochen-Spanne
- 33 bis 51,90 Euro
- Geschäft
- Markenarzneimittel, Gesundheitsprodukte, Parallelimport
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäft
Pharma made in Europe: drei Segmente, ein Motor
Dermapharm stellt Markenarzneimittel her, vertreibt andere Gesundheitsprodukte wie Nahrungsergänzungsmittel und betreibt ein Parallelimportgeschäft. Der Motor ist das Segment Markenarzneimittel: Hier stieg der Umsatz nach neun Monaten um 8,1 Prozent auf 486,2 Millionen Euro, getragen vom Bestandsgeschäft und den jüngsten Übernahmen Mucos und F. Trenka. Die beiden anderen Bereiche schrumpfen dagegen: andere Gesundheitsprodukte um 2,6 Prozent, der Parallelimport im Zuge einer Portfoliobereinigung um 9,5 Prozent.
Die Quartalszahlen
Marge rauf, Wachstum runter: die Delle im dritten Quartal
Für die Dermapharm Aktienanalyse entscheidend ist die Frage, wie nachhaltig das Wachstum bei Markenarzneimitteln ist.
Nach neun Monaten stieg der Konzernumsatz um 1,7 Prozent auf 884,4 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 5,1 Prozent auf 248,1 Millionen Euro. Die bereinigte Marge verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 28,0 Prozent. So weit, so solide. Das Problem: Im dritten Quartal trat der Umsatz auf der Stelle. Bei Markenarzneimitteln wuchs er nur noch um rund 1,7 Prozent auf 164 Millionen Euro – nach rund 12 Prozent im zweiten Quartal. Unter dem Strich sank der Nettogewinn wegen eines schwächeren Finanzergebnisses leicht. Positiv: Der freie Cashflow stieg nach neun Monaten um 17 Prozent.
Dermapharm: Wachstum Markenarzneimittel
Prozent
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal, gerundet.
Quelle: Investing.com, Telefonkonferenz zu den Zahlen vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Wachstum
|Q2 2026
|12
|Q3 2026
|1,7
Der Ausblick
Prognose bestätigt: was das Schlussquartal liefern muss
Der Vorstand bestätigte die Prognose für 2026: einen Umsatz von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Millionen Euro. Rechnerisch muss das vierte Quartal damit rund 298 bis 334 Millionen Euro Umsatz und 83 bis 93 Millionen Euro bereinigtes EBITDA liefern. Das ist erreichbar, setzt aber voraus, dass das Markengeschäft wieder Fahrt aufnimmt. Für die Dermapharm Aktienprognose ist das Schlussquartal deshalb ein wichtiger Prüfstein.
Die Analysten
Zwischen 44 und 60 Euro: alle Ziele über dem Kurs
Die Analysten sind uneins, aber alle liegen über dem aktuellen Kurs. Jefferies bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Hold“ mit einem Kursziel von 44 Euro. Die Privatbank Berenberg rät zum Kauf und sieht die Aktie bei 60 Euro – mehr als 65 Prozent über dem aktuellen Niveau. Gemessen am erwarteten bereinigten EBITDA ist Dermapharm im Branchenvergleich moderat bewertet. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Dermapharm Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Markengeschäft zieht wieder an
Ein starkes viertes Quartal zeigt, dass die Delle nur vorübergehend war. Dann könnte die Aktie Richtung des Jefferies-Ziels von 44 Euro steigen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Prognose wird erreicht, ohne Überraschung. Die Aktie stabilisiert sich zwischen 33 und 40 Euro.
Szenario 3: Die Schwäche hält an
Das Markengeschäft bleibt schwach, die übrigen Segmente schrumpfen weiter. Dann droht der Bruch des Jahrestiefs bei 33 Euro.
Häufige Fragen zur Dermapharm Aktienanalyse
Warum ist die Dermapharm Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Das Wachstum bei Markenarzneimitteln schwächte sich im dritten Quartal deutlich ab, der Quartalsumsatz stagnierte. Die Aktie verlor in der Woche 7,24 Prozent.
Was erwartet Dermapharm für 2026?
Einen Umsatz von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Millionen Euro.
Welche Kursziele haben Analysten?
Jefferies nennt 44 Euro bei „Hold“, Berenberg 60 Euro bei „Buy“. Das sind Einschätzungen Dritter.
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