Dermapharm Aktie: Wachstumsdelle im Quartal, Kurs nahe Jahrestief – Aktienanalyse: Schnäppchen oder Value-Falle?

Nach neun Monaten stieg der Konzernumsatz um 1,7 Prozent auf 884,4 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 5,1 Prozent auf 248,1 Millionen Euro. Die bereinigte Marge verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 28,0 Prozent. So weit, so solide. Das Problem: Im dritten Quartal trat der Umsatz auf der Stelle. Bei Markenarzneimitteln wuchs er nur noch um rund 1,7 Prozent auf 164 Millionen Euro – nach rund 12 Prozent im zweiten Quartal. Unter dem Strich sank der Nettogewinn wegen eines schwächeren Finanzergebnisses leicht. Positiv: Der freie Cashflow stieg nach neun Monaten um 17 Prozent.