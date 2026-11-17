Für die KI-Börse war der Dienstagabend ein Befreiungsschlag. Nach Wochen voller Zweifel, Führungschaos und Kursverlusten hat Nvidia gezeigt, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur ungebrochen ist: 115,8 Milliarden Dollar Umsatz im Quartal, 107,6 Milliarden davon aus dem Rechenzentrumsgeschäft, und eine Prognose von 130 Milliarden Dollar für das Schlussquartal – fünf Milliarden mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Nvidia-Aktie stieg nachbörslich. Doch die eigentliche Botschaft richtet sich an den gesamten Sektor: Die Investitionen in KI-Rechenzentren laufen auf Hochtouren weiter.
Der Nvidia-Effekt: Was die Rekordzahlen für Micron, SK Hynix, Infineon und den Anthropic-Börsengang bedeuten – die KI-Börse bekommt ihr Fundament zurück
Nvidia hat die Zweifel am KI-Boom mit Zahlen beantwortet: 115,8 Milliarden Dollar Umsatz, 130 Milliarden Dollar Prognose. Die Wirkung reicht weit über die Nvidia-Aktie hinaus – zu Speicherherstellern, Chipfertigern, Zulieferern in Europa und zum größten Börsengang aller Zeiten am Donnerstag. Die große Analyse: Gewinner, Verlierer und das große Bild für die KI-Börse.
Die Speicherhersteller
Micron, SK Hynix, Samsung: die direkten Profiteure
Am deutlichsten profitieren die Hersteller von Hochleistungsspeicher. Jeder KI-Beschleuniger von Nvidia benötigt große Mengen HBM-Speicher, den vor allem SK Hynix, Samsung und Micron liefern. Nvidia hat seine Rohmaterialvorräte seit Januar von 3,8 auf 15,8 Milliarden Dollar vervierfacht – ein Hinweis auf kräftige Bestellungen bei den Zulieferern. Die Kehrseite für Nvidia ist die Chance für die Speicherhersteller: Kress hatte die stark gestiegenen Speicherpreise als einen Grund für die sinkende Marge genannt. Die Micron-Aktie hatte am Montag noch mehr als fünf Prozent verloren – die Nvidia-Zahlen liefern nun ein Gegenargument.
Europa
Infineon, ASML und Co.: Rückenwind für die DAX-Chipwerte
Auch in Europa dürften die Zahlen Spuren hinterlassen. Infineon, das Halbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren liefert, gehörte am Montag zu den Verlierern im DAX – vor allem aus Sorge vor einer Enttäuschung bei Nvidia. Diese Sorge ist nun vom Tisch. Ähnliches gilt für den Lithografie-Spezialisten ASML, dessen Anlagen am Anfang der Wertschöpfungskette für KI-Chips stehen, und für Zulieferer aus den Bereichen Kühlung, Netzwerktechnik und Energie. Für den deutschen Markt könnte die Bilanz am Mittwoch einen freundlicheren Handelsstart in den Technologiewerten bedeuten.
Der Börsengang
Rückenwind für Anthropic – genau zur richtigen Zeit
Besonders wichtig ist das Timing. Am Mittwochabend soll der Preis für den Börsengang von Anthropic festgelegt werden, am Donnerstag beginnt der Handel unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. Angeboten werden 825 Millionen Aktien in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar, die Nachfrage liegt Berichten zufolge fast beim Siebenfachen des Angebots. Nvidias Zahlen belegen, dass Cloudkonzerne und KI-Labore weiter massiv in Rechenleistung investieren. Das stärkt das Umfeld für den größten Börsengang aller Zeiten.
Das große Bild
Vom Vertrauensverlust zur Neubewertung?
Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie nervös die KI-Börse ist. Die Nvidia-Zahlen liefern ein Gegengewicht.
Die Korrektur bei KI-Aktien hatte viele Gründe: die Führungskrise bei Nvidia, Zinssorgen, neue US-Exportregeln für KI-Chips und Warnungen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vor fallenden Bewertungen nach dem Investitionsboom. Die Nvidia-Zahlen beantworten davon nur eine Frage, aber die wichtigste: Die Nachfrage ist da. Ob daraus eine nachhaltige Erholung wird, hängt von Zinsen, Politik und dem Start von Anthropic ab. Für Anleger bleibt Selektivität entscheidend: Unternehmen, die direkt an den KI-Investitionen verdienen, stehen nach dieser Bilanz besser da als reine Hoffnungswerte.
Häufige Fragen zum Nvidia-Effekt
Welche Aktien profitieren von den Nvidia-Zahlen?
Vor allem Speicherhersteller wie SK Hynix, Samsung und Micron, Chipfertiger und Ausrüster sowie Zulieferer für KI-Rechenzentren. Auch der Anthropic-Börsengang könnte Rückenwind erhalten.
Warum sind die Nvidia-Zahlen für den ganzen Markt wichtig?
Nvidia gilt als Gradmesser für die KI-Investitionen. Steigende Umsätze zeigen, dass Cloudkonzerne und KI-Labore weiter massiv in Rechenzentren investieren.
Was bedeuten die Zahlen für den DAX?
Technologiewerte wie Infineon könnten am Mittwoch Rückenwind erhalten, nachdem die Sorge vor einer Nvidia-Enttäuschung sie zuletzt belastet hatte.
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