Welche Aktien profitieren von den Nvidia-Zahlen?

Vor allem Speicherhersteller wie SK Hynix, Samsung und Micron, Chipfertiger und Ausrüster sowie Zulieferer für KI-Rechenzentren. Auch der Anthropic-Börsengang könnte Rückenwind erhalten.

Warum sind die Nvidia-Zahlen für den ganzen Markt wichtig?

Nvidia gilt als Gradmesser für die KI-Investitionen. Steigende Umsätze zeigen, dass Cloudkonzerne und KI-Labore weiter massiv in Rechenzentren investieren.

Was bedeuten die Zahlen für den DAX?

Technologiewerte wie Infineon könnten am Mittwoch Rückenwind erhalten, nachdem die Sorge vor einer Nvidia-Enttäuschung sie zuletzt belastet hatte.