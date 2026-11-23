Aussagekräftiger als die Schlagzeilen sei die Kursentwicklung. Die wahllosen, an einen Flash-Crash erinnernden Verkäufe über alle Anlageklassen hinweg würden eher auf erzwungene Liquidationen als auf eine besonnene Neubewertung der Fundamentaldaten hindeuten. Selbst Gold, das eigentlich als Krisenabsicherung gelte, sei abgestoßen worden. Die Terminkontrakte würden darauf hindeuten, dass sich eine Erholung anbahne, doch diesen Aufschwung mitzunehmen, sei eine Aufgabe für kampferprobte Händler. Anlegern sei besser gedient, wenn sie abwarten würden, bis sich ein Tiefpunkt gebildet und die Lage beruhigt habe. Bargeld und kurzfristige Staatsanleihen würden den sichersten Schutz bieten, während längerfristige Staatsanleihen ein Rezessionsszenario abfedern könnten. Attraktive Chancen würden sich ergeben, doch sie zu erkennen und zu nutzen seien zwei verschiedene Dinge. Erst einmal sollten Anleger den Sturm vorüberziehen lassen.