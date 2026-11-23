Der Sturm ist da, so Christian Gattiker, Head of Research bei Julius Bär.
Den Sturm aussitzen!
Ist der Höhepunkt der Volatilität bereits überschritten ?
Auch wenn der Höhepunkt der Volatilität vielleicht bereits überschritten sei - für Anleger zähle Geduld mehr als Mut.
Der Markteinbruch am Freitag habe alle Merkmale einer Kapitulation aufgweisen. Die Entlassung des NVIDIA-Chefs - sozusagen der "Zentralbanker" des KI-Universums - und eine Federal Reserve, die unerbittlich die Zinsen entlang einer vermeintlichen Inflationswand hochschraube, hätten für Schlagzeilen gesorgt. Die Situation erinnere in unheimlicher Weise an den Weihnachtscrash von 2018, als der personifizierte Aktienmarkt "Mr. Market" dem neuen FED-Vorsitzenden Jerome Powell gegenübergestanden habe. Wer blinzele diesmal zuerst?
Aussagekräftiger als die Schlagzeilen sei die Kursentwicklung. Die wahllosen, an einen Flash-Crash erinnernden Verkäufe über alle Anlageklassen hinweg würden eher auf erzwungene Liquidationen als auf eine besonnene Neubewertung der Fundamentaldaten hindeuten. Selbst Gold, das eigentlich als Krisenabsicherung gelte, sei abgestoßen worden. Die Terminkontrakte würden darauf hindeuten, dass sich eine Erholung anbahne, doch diesen Aufschwung mitzunehmen, sei eine Aufgabe für kampferprobte Händler. Anlegern sei besser gedient, wenn sie abwarten würden, bis sich ein Tiefpunkt gebildet und die Lage beruhigt habe. Bargeld und kurzfristige Staatsanleihen würden den sichersten Schutz bieten, während längerfristige Staatsanleihen ein Rezessionsszenario abfedern könnten. Attraktive Chancen würden sich ergeben, doch sie zu erkennen und zu nutzen seien zwei verschiedene Dinge. Erst einmal sollten Anleger den Sturm vorüberziehen lassen.
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