Charttechnisch hat sich das Bild seit Mitte Oktober deutlich aufgehellt. Damals notierte die Aktie nach den Quartalszahlen noch bei rund 75 Dollar, seither ging es binnen eines Monats um gut 14 Prozent nach oben. Auf Jahressicht steht ein Plus von fast 48 Prozent, über drei Monate dagegen noch ein leichtes Minus von 3,5 Prozent – die Aktie hat damit einen Teil der Verluste seit dem Sommer wieder aufgeholt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 95,68 Dollar und bildet die nächste große Hürde; das Tief der vergangenen zwölf Monate bei 55,28 Dollar ist weit entfernt. Als erste Unterstützung sieht die Redaktion den Bereich um 83 bis 84 Dollar, wo die Aktie zuletzt Ende September und am vergangenen Freitag nachbörslich notierte.