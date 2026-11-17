Die Delta Air Lines Aktie (Ticker: DAL, ISIN: US2473617023) bekommt prominenten Rückenwind: Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an der US-Fluggesellschaft im dritten Quartal um 12 Prozent auf 64,5 Millionen Aktien aufgestockt, das zeigt die am Montag veröffentlichte Pflichtmeldung 13F. Die Aktie notierte am Montagvormittag in New York bei 87,40 Dollar und damit 1,39 Prozent im Plus – während der Nasdaq 100 im KI-Ausverkauf um 2,67 Prozent einbrach. In dieser Delta Air Lines Aktienanalyse zeigen wir, warum Berkshire ausgerechnet jetzt nachlegt, obwohl die Treibstoffkosten den Gewinn halbiert haben – und was die Delta Air Lines Aktienprognose der Analysten hergibt.
Delta Air Lines Aktienanalyse: Berkshire kauft nach, Kerosin frisst den Gewinn – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an Delta Air Lines im dritten Quartal um 12 Prozent auf 64,5 Millionen Aktien aufgestockt – mitten in einer Phase, in der hohe Treibstoffkosten den Gewinn halbieren. Unsere Delta Air Lines Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Delta Air Lines Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Delta Air Lines, Inc., Atlanta
- ISIN
- US2473617023
- Ticker
- DAL (NYSE)
- Index
- S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 55,28 – 95,68 $
- Aktien im Umlauf
- rund 654 Mio.
- Kurs in Euro
- 78,49 € (Tradegate, 13.11.2026)
- Kursplus 12 Monate
- +47,7 %
Stand: 16.11.2026, NYSE-Kurs intraday 10:09 Uhr New York laut Fox Business; EUR-Kurs Tradegate vom 13.11.2026 laut finanzen.net
Berkshire legt nach
Plus 12 Prozent auf 64,5 Mio. Aktien im Wert von 5,38 Mrd. Dollar zum 30. September – rechnerisch knapp 10 Prozent an Delta.
Rekordumsatz
Umsatz im dritten Quartal +21 Prozent auf 20,2 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie leicht über Vorjahr.
Kerosin als Bremse
Treibstoffaufwand +69 Prozent, der Nettogewinn nach US-GAAP fiel um 47 Prozent.
Analysten optimistisch
24 von 25 Analysten raten laut S&P Global zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 101,07 Dollar.
Der Auslöser
Warum steht die Delta Air Lines Aktie heute im Fokus – was hat Berkshire gekauft?
Die 13F-Meldungen der großen Investoren gehören zu den meistbeachteten Terminen an der Wall Street. Bei Berkshire Hathaway ist Delta diesmal eine der wenigen Positionen, die ausgebaut wurden.
Laut der Meldung, über die investing.com berichtet, hielt Berkshire zum 30. September 64,5 Millionen Delta-Aktien im Wert von 5,38 Milliarden Dollar, 12 Prozent mehr als drei Monate zuvor. Gleichzeitig trennte sich die Holding von 6 Prozent ihrer Bank-of-America-Aktien und reduzierte Capital One um 62 Prozent. Neu bzw. ausgebaut wurden unter anderem Positionen beim Hausbauer Lennar und bei der Softwaregruppe Bending Spoons. Insgesamt kaufte Berkshire im Quartal Aktien für 2,37 Milliarden Dollar und verkaufte für 2,79 Milliarden Dollar – Delta gehört damit zu den wenigen Werten, bei denen die Holding unterm Strich Geld investiert hat.
Gemessen an rund 654 Millionen ausstehenden Delta-Aktien entspricht das nach unserer Rechnung einem Anteil von knapp 10 Prozent. Bemerkenswert ist die Vorgeschichte: Berkshire hatte sich während der Corona-Krise 2020 komplett aus US-Airlines zurückgezogen und war erst im Frühjahr 2026 mit einer Milliardenposition bei Delta zurückgekehrt. Dass die Position nun weiter wächst, werten viele Marktbeobachter als Vertrauensbeweis für das Geschäftsmodell. Aus den 5,38 Milliarden Dollar Positionswert ergibt sich rechnerisch ein Kurs von rund 83 Dollar zum Quartalsende – der aktuelle Kurs liegt etwas darüber.
Our resilience reflects the structural durability we've built over many years.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Delta Air Lines sein Geld – und was unterscheidet die Airline?
Delta mit Sitz in Atlanta ist eine der drei großen Netzwerk-Fluggesellschaften der USA neben United Airlines und American Airlines. Der Konzern betreibt mehrere große Drehkreuze, fliegt im In- und Auslandsverkehr und setzt seit Jahren konsequent auf das Premium-Segment: Business-Class, Premium-Economy und Lounges tragen einen wachsenden Anteil zum Umsatz bei. Hinzu kommen margenstarke Erlöse außerhalb des reinen Ticketverkaufs, vor allem aus dem Vielfliegerprogramm und dem Kreditkarten-Partnerschaftsgeschäft.
Eine Besonderheit ist die eigene Raffinerie, die Delta teilweise gegen steigende Kerosinpreise absichert. In den Annahmen für das vierte Quartal rechnet das Management mit einem Vorteil von rund 0,40 Dollar je Gallone aus diesem Geschäft. Gerade in einem Umfeld, in dem Brent-Öl laut dpa-AFX am Dienstagmorgen bei knapp 92 Dollar je Barrel lag, ist das ein relevanter Puffer.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Delta Air Lines Aktie?
Das dritte Quartal zeigt die zwei Gesichter der Branche. Der Umsatz stieg nach US-GAAP um 21 Prozent auf 20,19 Milliarden Dollar, bereinigt um 16 Prozent auf 17,59 Milliarden Dollar – ein Rekord. Die Nachfrage ist also intakt, die Auslastung lag wie im Vorjahr bei 86 Prozent. Auf der Kostenseite schlug jedoch der Treibstoff voll durch: Der Aufwand dafür sprang um 69 Prozent auf 4,35 Milliarden Dollar, der durchschnittliche Preis je Gallone stieg von 2,26 auf 3,80 Dollar. Die operative Marge sank nach GAAP von 10,1 auf 7,2 Prozent, der Nettogewinn brach um 47 Prozent auf 756 Millionen Dollar ein. Bereinigt hielt Delta den Gewinn je Aktie mit 1,72 Dollar dagegen knapp über dem Vorjahreswert von 1,70 Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatz (GAAP)
|20,19 Mrd. $
|16,67 Mrd. $
|+21 %
|Umsatz bereinigt
|17,59 Mrd. $
|15,20 Mrd. $
|+16 %
|Operative Marge (GAAP)
|7,2 %
|10,1 %
|–2,9 Pkt.
|Treibstoffaufwand
|4,35 Mrd. $
|2,57 Mrd. $
|+69 %
|Nettogewinn (GAAP)
|756 Mio. $
|1,42 Mrd. $
|–47 %
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|1,15 $
|2,17 $
|–47 %
|Gewinn je Aktie bereinigt
|1,72 $
|1,70 $
|+1 %
|Freier Cashflow bereinigt
|463 Mio. $
|833 Mio. $
|–44 %
Quelle: Delta Air Lines, Mitteilung zum dritten Quartal vom 09.10.2026
Positiv: Die Bilanz wird solider. Die Finanzschulden einschließlich Leasingverpflichtungen sanken binnen eines Jahres von 14,88 auf 12,85 Milliarden Dollar, die bereinigte Nettoverschuldung lag Ende September bei 13,35 Milliarden Dollar. Die Stückkosten ohne Treibstoff stiegen allerdings um 7,3 Prozent – auch das drückt auf die Marge.
Für das vierte Quartal stellt Delta rund 20 Prozent Umsatzwachstum, eine operative Marge von 7 bis 9 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,65 Dollar in Aussicht – bei einem angenommenen Kerosinpreis von rund 4,25 Dollar je Gallone. Für das Gesamtjahr 2026 lautet das Ziel 5,10 bis 5,60 Dollar Gewinn je Aktie und rund 2,5 Milliarden Dollar freier Cashflow; mehr als 2 Milliarden Dollar Schulden sollen getilgt werden.
Wie teuer ist die Aktie? Auf Basis des Konsens-Gewinns je Aktie für 2026 von 5,41 Dollar ergibt sich beim Kurs von 87,40 Dollar nach unserer Rechnung ein KGV von gut 16. Für 2027 erwarten die Analysten laut S&P Global einen Sprung auf 7,33 Dollar je Aktie – darauf bezogen sinkt das KGV auf knapp 12. Die Dividende ist mit einer Rendite von knapp 1 Prozent eher symbolisch; Delta nutzt den Cashflow vorrangig zum Schuldenabbau.
|Kennzahl
|Management-Ziel 2026
|Konsens 2026
|Konsens 2027
|Gewinn je Aktie
|5,10 – 5,60 $
|5,41 $
|7,33 $
|Umsatz
|–
|74,9 Mrd. $
|77,3 Mrd. $
|Freier Cashflow
|rund 2,5 Mrd. $
|2,8 Mrd. $
|–
Quelle: Delta Air Lines (09.10.2026); S&P Global via stockanalysis.com (Stand 19.10.2026)
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Delta Air Lines Aktienprognose?
Die Wall Street ist bei Delta nahezu einhellig optimistisch. Von 25 Analysten, die S&P Global erfasst, stufen laut stockanalysis.com (Stand 19. Oktober) 19 die Aktie mit „Strong Buy“ und 5 mit „Buy“ ein, nur einer rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 101,07 Dollar, der Median bei 101,50 Dollar. Die Spanne ist allerdings breit: Sie reicht von 53 bis 125 Dollar. Nach den Quartalszahlen bestätigten mehrere Häuser ihre Kaufeinstufungen, teils mit leicht gesenkten Zielen – ein Hinweis darauf, dass die Kerosinlast die Erwartungen dämpft, aber nicht das Grundvertrauen.
|Einstufung
|Anzahl Analysten
|Strong Buy
|19
|Buy
|5
|Hold
|0
|Sell / Strong Sell
|1
|Kursziel Durchschnitt / Median
|101,07 $ / 101,50 $
|Kursziel-Spanne
|53 – 125 $
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung und keine Prognose von aktiencheck.de. Kurs zum Vergleich: 87,40 $ (NYSE, 16.11.2026, 10:09 Uhr New York).
Quelle: S&P Global via stockanalysis.com, Stand 19.10.2026
Charttechnik
Wie steht die Delta Air Lines Aktie im Chart?
Charttechnisch hat sich das Bild seit Mitte Oktober deutlich aufgehellt. Damals notierte die Aktie nach den Quartalszahlen noch bei rund 75 Dollar, seither ging es binnen eines Monats um gut 14 Prozent nach oben. Auf Jahressicht steht ein Plus von fast 48 Prozent, über drei Monate dagegen noch ein leichtes Minus von 3,5 Prozent – die Aktie hat damit einen Teil der Verluste seit dem Sommer wieder aufgeholt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 95,68 Dollar und bildet die nächste große Hürde; das Tief der vergangenen zwölf Monate bei 55,28 Dollar ist weit entfernt. Als erste Unterstützung sieht die Redaktion den Bereich um 83 bis 84 Dollar, wo die Aktie zuletzt Ende September und am vergangenen Freitag nachbörslich notierte.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Delta Air Lines Aktie?
Szenarien
Delta Air Lines Aktienprognose: drei Wege, die der Markt diskutiert
Optimistisches Szenario
Der Ölpreis entspannt sich, die Gewinnerwartung für 2027 von 7,33 Dollar je Aktie wird erreicht. Das höchste von S&P Global erfasste Kursziel liegt bei 125 Dollar.
Mittleres Szenario
Die Nachfrage bleibt robust, die Kerosinlast hält an. Der Analystenkonsens bündelt sich mit Durchschnitt und Median um 101 Dollar.
Vorsichtiges Szenario
Konjunkturdelle und teures Kerosin drücken Umsätze und Margen. Das niedrigste erfasste Kursziel liegt bei 53 Dollar.
Wichtig: Diese Szenarien fassen Einschätzungen von Analysten zusammen. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Termine
Was sollten Anleger der Delta Air Lines Aktie jetzt beobachten?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf den Ölpreis: Jede Bewegung bei Brent und Kerosin schlägt direkt auf die Gewinnerwartungen durch. Dazu kommt die allgemeine Marktstimmung – mit den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend und dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag dürfte die Wall Street unruhig bleiben, auch wenn Airlines zuletzt als Ausweichsegment abseits der Technologie profitierten. Die Zahlen zum vierten Quartal legt Delta traditionell als eine der ersten großen US-Airlines im Januar vor; einen bestätigten Termin nennen unsere Quellen noch nicht. Spannend wird außerdem, ob Berkshire im nächsten 13F-Bericht weiter zukauft.
Häufige Fragen zur Delta Air Lines Aktienanalyse
Warum ist die Delta Air Lines Aktie gerade so gefragt?
Berkshire Hathaway hat laut 13F-Meldung seine Beteiligung im dritten Quartal um 12 Prozent auf 64,5 Millionen Aktien erhöht. Gleichzeitig gilt die Aktie im aktuellen KI-Ausverkauf als Alternative abseits der Technologiewerte.
Wie viel verdient Delta Air Lines aktuell?
Im dritten Quartal sank der Nettogewinn wegen hoher Treibstoffkosten um 47 Prozent auf 756 Millionen Dollar. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 1,72 Dollar, für 2026 peilt Delta 5,10 bis 5,60 Dollar an.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Delta Air Lines Aktie?
Laut S&P Global (Stand 19. Oktober) liegt das durchschnittliche Kursziel von 25 Analysten bei 101,07 Dollar, die Spanne reicht von 53 bis 125 Dollar.
Wie viel von Delta gehört Berkshire Hathaway?
64,5 Millionen Aktien entsprechen bei rund 654 Millionen ausstehenden Aktien nach unserer Rechnung knapp 10 Prozent.
Wovon hängt die Delta Air Lines Aktienprognose am stärksten ab?
Vor allem vom Kerosinpreis und von der Reisenachfrage, besonders im Premium-Segment. Beides entscheidet, ob der Gewinnsprung 2027 gelingt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.