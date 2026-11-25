aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:13 10 Min.

Dell verdoppelt den Umsatz und meldet 132,3 Milliarden Dollar an offenen KI-Aufträgen – doch die Aktie verliert fast 12%.

Dell Technologies-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker: DELL) – Dell hat den Quartalsumsatz mehr als verdoppelt, den Gewinn je Aktie fast vervierfacht und den KI-Auftragsbestand auf 132,3 Mrd. USD ausgebaut. An der Börse steht daneben ein sattes Minus. Am 24. November schloss die Aktie bei 295,28 USD, ein Verlust von 39,63 USD oder 11,83%. Die Gegenüberstellung ist spektakulär, die zeitliche Einordnung entscheidend. Der Schlusskurs allein verrät weder, welcher Teil der Zahlen zu diesem Zeitpunkt bereits gehandelt wurde, noch, was den Rückgang ausgelöst hat. Die Bilanz des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2027 liefert aber reichlich Stoff für die Frage, die sich Anleger nach einem solchen Handelstag stellen: Wie viel ist Dells neues Gewinnpotenzial wert?

54,9 Mrd. USD Umsatz – und der Gewinn wächst noch schneller

Dell Technologies meldete am 24. November 2026 einen Rekordumsatz von 54,9 Mrd. USD, 103% mehr als ein Jahr zuvor. Noch deutlicher fiel der Anstieg beim verwässerten Gewinn je Aktie aus. Er erreichte nach US-Rechnungslegung (GAAP) 8,82 USD, ein Plus von 287%. Bereinigt um bestimmte Posten verdiente Dell 9,45 USD je Aktie, 265% mehr als im Vorjahresquartal. Beide Werte markieren Rekorde. Für Aktionäre zählt vor allem das Verhältnis dieser Zahlen zueinander. Dell verkauft erheblich mehr und verdient derzeit an jedem zusätzlichen Umsatzdollar im Konzern so gut, dass der Gewinn je Aktie wesentlich schneller steigt als die Erlöse.

Wer Dell vor allem als Hersteller von Notebooks und Büro-PCs kennt, findet die Erklärung im Infrastrukturgeschäft. Die Infrastructure Solutions Group (ISG) setzte 42,0 Mrd. USD um und erzielte damit rund 76,5% des Konzernumsatzes. Allein der Umsatz dieser Sparte übertraf den gesamten Dell-Umsatz des Vorjahresquartals deutlich. Jeff Clarke, Vice Chairman und Chief Operating Officer, beschreibt Dell inzwischen als ein anderes Unternehmen. Das ist mehr als die übliche Begleitmusik zu Rekordzahlen. Für die wirtschaftliche Entwicklung eines Dell-Aktionärs spielt heute die Ausstattung von Rechenzentren eine weit größere Rolle als der Austauschzyklus für Arbeitsplatzrechner.

Der KI-Boom hat bei Dell einen zweiten Gewinner

Mit KI-optimierten Servern setzte Dell 22,0 Mrd. USD um, ein Plus von 291%. Damit entfielen rund 40% des Konzernumsatzes auf diese eine Produktkategorie. Die zweite Überraschung steckt in einer Zeile, die angesichts des KI-Rekords leicht übersehen wird. Klassische Server und Netzwerktechnik brachten zusammen 15,0 Mrd. USD ein, 235% mehr als im Vorjahr. Auch das Speichergeschäft legte zu und erreichte mit 4,9 Mrd. USD ein Plus von 24% sowie einen Höchstwert für ein drittes Quartal.

Das eröffnet Dell mehrere Möglichkeiten, an Investitionen in Rechenzentren zu verdienen. Ein Auftrag für KI-Rechenleistung ist besonders wertvoll, wenn der Kunde zugleich Netzwerk- oder Speichertechnik von Dell bezieht. Der Anbieter kann dann einen größeren Teil des Projekts bedienen. Wie häufig dieser zusätzliche Verkauf tatsächlich gelingt, schlüsselt die Meldung allerdings nicht auf. Ebenso wenig lässt sich aus dem kräftigen Wachstum klassischer Server und Netzwerktechnik ableiten, dass dieser Bereich von einer möglichen Abkühlung der KI-Investitionen verschont bliebe. Verschiedene Produkte können letztlich am selben Investitionsbudget hängen.

132,3 Mrd. USD im Auftragsbuch: Was davon zählt für Aktionäre?

Dell verbuchte im Quartal KI-Aufträge über 60,2 Mrd. USD. Am Quartalsende lag der entsprechende Auftragsbestand bei 132,3 Mrd. USD. Um die Größenordnung einzuordnen: Das entspricht ungefähr dem Sechsfachen des jüngsten Quartalsumsatzes mit KI-optimierten Servern. Aus diesem Verhältnis lassen sich jedoch keine sechs fest gebuchten Umsatzquartale ableiten. Dafür müsste bekannt sein, wann welche Systeme ausgeliefert und abgenommen werden, wie sich die Konfigurationen unterscheiden und in welchem Umfang weitere Bestellungen hinzukommen.

Interessant ist deshalb, worauf Dell nach Angaben von Jeff Clarke vor der Aufnahme eines Auftrags achtet. Das Unternehmen prüfe die Qualität der Kunden und deren Zugang zu Kapital, Grundstücken und Strom. Damit benennt der operative Vorstand selbst drei Bedingungen, die bei der Beurteilung des Auftragsbuchs wichtiger sein können als dessen bloße Größe. Ein finanzierter Server kann erst dann produktiv arbeiten, wenn auch das Gebäude und der Netzanschluss bereitstehen. Schon eine verspätete Inbetriebnahme auf Kundenseite könnte Umsätze zwischen Quartalen verschieben, selbst wenn der Kunde an seinem Projekt festhält.

An einer anderen Stelle kann Dell das Tempo stärker selbst bestimmen. Der Konzern testet laut Clarke das komplette Server-Rack vor dem Versand und stellt es innerhalb von sechs Stunden nach der Anlieferung auf. Für den Betreiber zählt, wie schnell aus teurer Hardware nutzbare Rechenleistung wird. Die sechs Stunden beziehen sich dabei auf das Aufstellen des gelieferten Racks. Bis zur Fertigstellung eines gesamten Rechenzentrums können ganz andere Arbeiten erforderlich sein. Gelingt es Dell, den von ihm verantworteten Teil wiederholt schneller abzuwickeln, hat das einen konkreten wirtschaftlichen Wert für den Kunden. Mehr als 7.500 Kunden setzen nach Unternehmensangaben bereits Dell AI Factories ein. Welcher Anteil des Auftragsvolumens auf einzelne Großkunden entfällt, geht aus dieser Zahl nicht hervor.

Die wichtigste Zahl für die Profitabilität steht unter dem Umsatz

Die Infrastructure Solutions Group erwirtschaftete einen operativen Gewinn von 7,1 Mrd. USD. Das waren 308% mehr als im Vorjahresquartal, bei einem Umsatzplus von 198%. Aus den gerundeten Angaben ergibt sich für die Sparte eine operative Marge von rund 16,9%. Im Vorjahresquartal hatte sie rechnerisch bei gut 12% gelegen. Dell hat das Infrastrukturgeschäft damit binnen eines Jahres beinahe verdreifacht und zugleich aus jedem Dollar Spartenumsatz im Schnitt deutlich mehr operativen Gewinn erzielt.

Das ist eines der stärksten Argumente für die Aktie. Gerade bei KI-Servern lohnt sich der Blick auf den Ertrag, weil bereits der Wert kostspieliger Komponenten den ausgewiesenen Umsatz in die Höhe treiben kann. Ein großes Verkaufsvolumen allein sagt wenig darüber aus, welcher Betrag nach dem Einkauf der Hardware und der Abwicklung des Auftrags bei Dell bleibt. Der Sprung beim operativen Ergebnis zeigt, dass die Expansion im abgelaufenen Quartal für die Infrastruktursparte insgesamt profitabel war. Dell veröffentlicht hier allerdings keine eigenständige Marge für KI-Server. Die 16,9% gelten für das gesamte Segment einschließlich klassischer Server, Netzwerktechnik und Speicher.

Finanzchef David Kennedy verweist auf einen weiteren Hebel. Die bereinigten operativen Aufwendungen sanken auf 7% des Konzernumsatzes, laut Dell der niedrigste Anteil in der 42-jährigen Unternehmensgeschichte. Wächst das Geschäftsvolumen schneller als die damit verbundenen Aufwendungen, kommt ein größerer Teil des zusätzlichen Ertrags im Ergebnis an. Eine sinkende Kostenquote bedeutet allerdings nicht zwingend, dass Dell in absoluten Zahlen weniger ausgibt. Für die kommenden Quartale wird deshalb interessant, wie viel von diesem Vorteil bestehen bleibt, wenn das Umsatzwachstum eines Tages wieder langsamer ausfällt.

Das PC-Geschäft zeigt die andere Seite der Rechnung

In der Client Solutions Group (CSG) stieg der Umsatz um 3% auf 12,9 Mrd. USD, während der operative Gewinn um 6% auf 704 Mio. USD sank. Daraus ergibt sich eine operative Marge von rund 5,5%. Die Gegenüberstellung macht die Verschiebung im Konzern besonders deutlich. Das Infrastrukturgeschäft setzte gut dreimal so viel um wie die Clientsparte und erzielte rund das Zehnfache ihres operativen Gewinns. Das Geschäft mit Arbeitsplatzrechnern bleibt eine bedeutende Erlösquelle. Seine Fähigkeit, einen möglichen Ergebnisrückgang im Infrastrukturgeschäft aufzufangen, ist bei den heutigen Größenverhältnissen jedoch begrenzt.

Für Anleger liegt darin eine Stärke und zugleich ein Risiko. Dell hat sich ein zweites Geschäft aufgebaut, das den früher prägenden Bereich beim Ertrag weit überholt hat. Zugleich hängt ein immer größerer Teil des wirtschaftlichen Erfolgs davon ab, dass Betreiber von Rechenzentren weiter investieren, bestellte Systeme abnehmen und Dell bei der nächsten Bestellung erneut berücksichtigen. Je erfolgreicher der Umbau verläuft, desto genauer muss man bei der Bewertung der Aktie auf diesen Kundenkreis schauen.

202 Mrd. USD Jahresumsatz: Was der Kurs bereits verlangt

Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management 202,0 Mrd. USD Umsatz, ein Plus von 78%. Der verwässerte Gewinn je Aktie soll nach GAAP um 225% auf 28,24 USD steigen. Bereinigt stellt Dell 29,68 USD je Aktie in Aussicht, 188% mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen sind Prognosen. Am Schlusskurs vom 24. November ergibt sich daraus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10,5 auf GAAP-Basis und rund 9,9 auf bereinigter Basis. Die Rechnung bezieht sich auf das laufende Geschäftsjahr und setzt voraus, dass Dell seine Ziele erreicht.

Ein knapp zweistelliges Gewinnvielfaches wirkt angesichts dreistelliger Zuwachsraten auf den ersten Blick niedrig. Die eigentliche Bewertungsfrage lautet, wie repräsentativ die für dieses Jahr erwarteten Gewinne für die kommenden Jahre sind. Bleiben die Margen der Infrastruktursparte hoch und wandelt Dell den Auftragsbestand zügig in profitable Verkäufe um, erhält ein Käufer zu diesem Kurs bereits eine beträchtliche laufende Ertragskraft. Sollte sich das Geschäft dagegen auf ein niedrigeres Gewinnniveau einpendeln, würde dieselbe Aktie bei unverändertem Kurs auf Basis dieses niedrigeren Gewinns deutlich teurer aussehen. Das rechnerische KGV lässt beide Möglichkeiten offen.

Neben dem Schlusskurs liegt eine vorbörsliche Indikation von 284,01 USD um 4:08 Uhr US-Ostküstenzeit vor. Das entspricht einem weiteren Abschlag von 11,27 USD oder 3,82% gegenüber 295,28 USD. Für diese vorbörsliche Momentaufnahme ist kein eigener Kalendertag angegeben. Sie ist deshalb vom Schlussstand des 24. November zu unterscheiden. Was beide Kursangaben für die Analyse interessant macht: Selbst Rekorde bei Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand liefern keinen verlässlichen Maßstab dafür, welche Ergebnisse Käufer und Verkäufer vorher erwartet hatten. Ohne belastbare Vergleichsschätzungen lässt sich der Abschlag keiner einzelnen Kennzahl zuschreiben.

Cashflow und Rückkäufe: Was tatsächlich an die Aktionäre fließt

Dell erzielte mit 4,5 Mrd. USD den höchsten operativen Cashflow seiner Geschichte für ein drittes Quartal. Seit Beginn des Geschäftsjahres summierte er sich auf 10,8 Mrd. USD, ebenfalls ein Rekord. An die Aktionäre flossen im Quartal durch Aktienrückkäufe und Dividenden zusammen 4,9 Mrd. USD. Damit lag die Kapitalrückführung in diesen drei Monaten rund 400 Mio. USD über dem operativen Mittelzufluss. Aus einem einzelnen Quartal lässt sich wenig über die nachhaltige Ausschüttungskraft ableiten. Außerdem sind vom operativen Cashflow die Investitionsausgaben noch nicht abgezogen.

Der Verwaltungsrat hat den genehmigten Rahmen für Rückkäufe von Stammaktien der Klasse C um weitere 25,0 Mrd. USD erhöht. Das verschafft Dell beträchtlichen Spielraum. Für den einzelnen Aktionär hängt der Nutzen davon ab, zu welchen Kursen Dell tatsächlich kauft und wie viele Aktien anschließend dauerhaft weniger im Umlauf sind. Die Genehmigung selbst löst weder einen Kauf über 25 Mrd. USD aus noch legt sie fest, wann das Geld eingesetzt wird. Gerade in einem schnell wachsenden Hardwaregeschäft bleibt zudem relevant, wie viel Kapital zwischen Komponentenbeschaffung, Auslieferung und Zahlungseingang gebunden ist.

Unter dem Strich hat Dell im dritten Quartal den wirtschaftlich anspruchsvolleren Teil seiner KI-Geschichte belegt: Der Konzern kann den Absatz massiv steigern und dabei die operative Marge seiner größten Sparte ausbauen. Der nächste Prüfstein liegt in den 132,3 Mrd. USD an offenen KI-Aufträgen. Werden daraus planbar Umsätze, Gewinne und frei verfügbarer Cashflow, gewinnt das niedrige Gewinnvielfache an Aussagekraft. Verzögern sich Projekte oder sinkt die Marge, dürfte der Markt stärker auf diese Abweichungen achten als auf den nächsten Umsatzrekord. Genau darin liegt die Spannung der Dell-Aktie nach diesem Quartal.

Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der bei Dell immer noch an seinen alten Büro-PC denkt. Sein Rechner braucht vielleicht ein Update – sein Bild von Dell ganz sicher.

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 24. November 2026

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