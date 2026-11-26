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Dell Technologies Aktie: Starkes Quartal, niedrigeres Kursziel – was BofA beim KI-Ausbau Sorgen macht

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:26 1 Min. BofA Securities

BofA senkt das Dell-Kursziel um 100 US-Dollar, hält aber trotz der Risiken beim KI-Ausbau an der Kaufempfehlung fest.

Bild: Its me Pravin / Unsplash

Der Analyst von BofA Securities, Wamsi Mohan, senkt das Kursziel für die Aktie von Dell Technologies (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker: DELL) von 600 auf 500 US-Dollar und bestätigt das Rating "buy". Dell Technologies habe erneut starke Quartalszahlen vorgelegt und einen überzeugenden Ausblick gegeben. Am Markt bestünden jedoch weiterhin Zweifel, ob Dell diese Entwicklung auf Dauer fortsetzen könne. BofA lege bei der Bewertung der Aktie einen niedrigeren Multiplikator auf die eigenen Schätzungen an. Damit trage Wamsi Mohan sowohl den Risiken beim Ausbau der KI-Infrastruktur als auch den Risiken aus Dells Geschäft mit sogenannten Neoclouds Rechnung. Dabei handele es sich um Cloud-Anbieter, die sich auf Rechenleistung für KI-Anwendungen spezialisiert hätten. Der Analyst von BofA, Wamsi Mohan, empfiehlt die Aktie von Dell Technologies weiterhin zum Kauf und setzt das neue Kursziel auf 500 US-Dollar. (Analyse vom 25.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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