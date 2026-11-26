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Dell Technologies Aktie: 60,2 Milliarden US-Dollar an KI-Aufträgen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:58 1 Min. RBC Capital Markets

RBC Capital senkt das Dell-Kursziel auf 550 US-Dollar und sieht bei stabiler Nachfrage weiter Spielraum für höhere Margen.

Bild: Dell Technologies Inc.

Die Analysten von RBC Capital Markets haben nach den Ergebnissen des dritten Quartals ihr Kursziel für die Dell Technologies-Aktie (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker: DELL) von 640 auf 550 US-Dollar gesenkt und ihr Rating "outperform" bestätigt. Dell Technologies sei gut positioniert, um den Umsatz zu steigern und die Margen auszuweiten. Die Nachfrage bleibe stabil. Die anspruchsvollen Kunden des Unternehmens würden ihren Bedarf über mehrere Jahre hinweg planen. Das Volumen der KI-Aufträge belaufe sich auf 60,2 Milliarden US-Dollar. Die Senkung des Kursziels spiegele das niedrigere Bewertungsniveau im gesamten Sektor wider. Für die Dell-Aktie würden die Analysten nun das 16-Fache des erwarteten Gewinns je Aktie ansetzen. Zuvor hätten sie mit dem 21-Fachen gerechnet. Die Analysten von RBC Capital bewerten die Dell Technologies-Aktie weiterhin mit "outperform" und setzen das Kursziel auf 550 US-Dollar. (Analyse vom 25.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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