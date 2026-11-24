Die Dell Aktie (Ticker DELL, ISIN US24703L2025, NYSE) hat am Dienstagabend, dem 24. November 2026, geliefert, was Anleger nach dem Novemberabverkauf sehen wollten: Der Umsatz des dritten Geschäftsquartals stieg um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 9,45 US-Dollar, beides weit über den Erwartungen. Zuvor war die Dell Aktie im regulären Handel um rund 12 Prozent auf etwa 295 US-Dollar gefallen, nach 334,91 US-Dollar am Vortag. Nach Medienberichten legte sie nach Handelsschluss zu; eine belegte Prozentzahl liegt noch nicht vor. Diese Dell Aktienanalyse ordnet die Zahlen ein.
Dell Aktienanalyse: Umsatz verdoppelt, Jahresprognose auf 202 Milliarden Dollar angehoben – ist der KI-Boom nach dem Absturz zurück?
Dell hat die Erwartungen im dritten Quartal weit übertroffen: 54,9 Milliarden Dollar Umsatz, KI-Backlog von 132 Milliarden Dollar, neue Prognose. Die Dell Aktie (DELL) war vor den Zahlen um 11 Prozent gefallen – was die Dell Aktienanalyse und die Dell Aktienprognose jetzt zeigen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc., Round Rock (Texas)
- Ticker / ISIN
- DELL / US24703L2025
- Börse
- NYSE (USD)
- Kurs 24.11.2026
- rund 295 $ (Vortag 334,91 $)
- 52-Wochen-Hoch
- rund 596 $
- KGV (erwartet)
- rund 10 bei 295 $ auf Basis der neuen Gewinnprognose (eigene Rechnung)
- Konsens-Kursziel
- rund 590 $ (vor den Zahlen)
- Nächste Zahlen
- Q4 Geschäftsjahr 2027, voraussichtlich Ende Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Kurs: Stand 11:04 Uhr New Yorker Zeit; übrige Angaben laut Unternehmen bzw. Analystenkonsens vor den Zahlen
Der Anlass
Was ist bei der Dell Aktie passiert?
Dell hat die Frage beantwortet, die die ganze KI-Hardwarebranche in dieser Woche umtreibt: Wird aus dem Auftragsberg tatsächlich Umsatz und Gewinn? Die Antwort fällt eindeutig aus – und wirft doch neue Fragen zur Qualität des Wachstums auf.
Dell hat seine Zahlen am 24. November um 16:05 Uhr New Yorker Zeit veröffentlicht, das entspricht 22:05 Uhr MEZ. Der Gesamtumsatz lag bei 54,937 Milliarden US-Dollar nach 27,005 Milliarden im Vorjahr. Dell hatte selbst rund 49 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, der Analystenkkonsens lag bei gut 49 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 2,59 auf 9,45 US-Dollar, erwartet waren rund 6,60 US-Dollar. Der bereinigte operative Gewinn betrug 7,826 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 213 Prozent.
Der Treiber ist das Geschäft mit Infrastruktur, bei Dell ISG genannt: Der Segmentumsatz stieg um 198 Prozent auf 41,974 Milliarden US-Dollar. Darin machen KI-optimierte Server 22,031 Milliarden US-Dollar aus (plus 291 Prozent), Dell hatte rund 19 Milliarden in Aussicht gestellt. Klassische Server und Netzwerke wuchsen um 235 Prozent auf 15,013 Milliarden US-Dollar, der Speicherbereich um 24 Prozent auf 4,93 Milliarden. Das Geschäft mit PCs und Zubehör, CSG, stagnierte praktisch: plus 3 Prozent auf 12,886 Milliarden US-Dollar, mit schrumpfendem Privatkundengeschäft.
|Kennzahl
|Q3 2027
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|54.937 Mio. $
|27.005 Mio. $
|+103 %
|ISG (Infrastruktur)
|41.974 Mio. $
|14.107 Mio. $
|+198 %
|davon KI-optimierte Server
|22.031 Mio. $
|5.641 Mio. $
|+291 %
|CSG (PCs)
|12.886 Mio. $
|12.478 Mio. $
|+3 %
|Operatives Ergebnis (bereinigt)
|7.826 Mio. $
|2.503 Mio. $
|+213 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|9,45 $
|2,59 $
|+265 %
|Operativer Cashflow
|4.459 Mio. $
|1.172 Mio. $
|+280 %
Bereinigt = non-GAAP. Q3 Geschäftsjahr 2027 = Quartal bis 30.10.2026.
Quelle: Dell-Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026
Der Ausblick
Wie sieht die Dell Aktienprognose des Managements aus?
Für das vierte Quartal stellt Dell einen Umsatz von rund 56,3 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ein Plus von 69 Prozent, und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,40 US-Dollar. Für das Gesamtjahr hebt das Unternehmen die Prognose zum zweiten Mal in Folge an: auf 202 Milliarden US-Dollar Umsatz statt 192 Milliarden, auf 78 Milliarden US-Dollar KI-Server-Umsatz statt 74 Milliarden und auf 29,68 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie statt 25,50. Der KI-Auftragseingang betrug im Quartal 60,2 Milliarden US-Dollar, der Backlog stieg damit auf einen Rekord von 132,3 Milliarden US-Dollar nach 95 Milliarden im Vorquartal.
|Prognose
|Bisher
|Neu
|Umsatz Geschäftsjahr 2027
|192 Mrd. $
|202 Mrd. $
|KI-Server-Umsatz Geschäftsjahr 2027
|74 Mrd. $
|78 Mrd. $
|Gewinn je Aktie bereinigt, Geschäftsjahr 2027
|25,50 $
|29,68 $
|Gewinn je Aktie GAAP, Geschäftsjahr 2027
|24,37 $
|28,24 $
|Umsatz viertes Quartal
|–
|rund 56,3 Mrd. $
|Gewinn je Aktie bereinigt, viertes Quartal
|–
|8,40 $
Bereinigt = non-GAAP. Geschäftsjahr 2027 endet am 29.01.2027.
Quelle: Dell-Unternehmensmitteilungen vom 01.09.2026 und 24.11.2026
Die Qualität
Wie profitabel ist das Wachstum bei der Dell Aktie?
Das ISG-Segment erzielte eine operative Marge von 17,0 Prozent nach 12,4 Prozent im Vorjahr und trägt damit 91 Prozent des Segmentergebnisses. Die bereinigten Betriebskosten lagen bei 7 Prozent des Umsatzes, so niedrig wie nie in der 42-jährigen Firmengeschichte. Die Bruttomarge blieb nach Unternehmensangaben mit gut 21 Prozent stabil, obwohl der Anteil der margenschwächeren Server steigt. Das PC-Geschäft verdient mit 5,5 Prozent operativer Marge deutlich weniger.
Gleichzeitig wächst die Bilanz mit. Die Vorräte stiegen auf rund 29,4 Milliarden US-Dollar (Ende Januar: 10,4 Milliarden), die Lieferantenverbindlichkeiten auf rund 57,8 Milliarden. Die Schulden liegen bei etwa 37,7 Milliarden US-Dollar, flüssige Mittel bei 13,6 Milliarden, das Eigenkapital ist weiterhin leicht negativ. Im Quartal flossen rund 4,9 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück, ein Rekord, der Verwaltungsrat genehmigte zusätzliche Rückkäufe von 25 Milliarden US-Dollar.
Das Management betont, die Aufträge seien sorgfältig geprüft und die Systeme würden vor Auslieferung beim Kunden im Rack getestet; die Nachfrage beschleunige sich weltweit, mehr als 7.500 Kunden nutzten Dell AI Factories.
Die Bewertung
Wie günstig ist die Dell Aktie jetzt?
Vor den Zahlen lag das erwartete KGV bei rund 11, im August noch bei 26. Mit der neuen Gewinnprognose von 29,68 US-Dollar ergibt sich bei einem Kurs von rund 295 US-Dollar nach eigener Rechnung ein KGV von rund 10. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei etwa 596 US-Dollar, die Aktie notierte also zuletzt rund die Hälfte darunter. Der Abverkauf der KI-Hardware begann Anfang November, als die Dell Aktie binnen zwei Tagen gut 22 Prozent verlor. Am Dienstag belastete zusätzlich der Wettbewerber HPE, dessen Aktie nach einer Margenwarnung bis zu 16 Prozent einbrach.
Die Profis
Was sagen Analysten zur Dell Aktienprognose?
Die Dell Aktienprognose der Analysten war schon vor den Zahlen optimistisch. Zuletzt zählten Datenanbieter 14 Kaufempfehlungen, 7 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung, das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 590 US-Dollar und damit etwa doppelt so hoch wie der Kurs. Nach den Zahlen vom Dienstag dürften viele Häuser ihre Schätzungen deutlich anheben. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
|Kennzahl
|Wert
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|14 / 7 / 0
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 590 $
|Umsatz-Erwartung Q3 (Konsens)
|rund 49,3 Mrd. $
|Gewinn je Aktie Q3 (Konsens)
|rund 6,60 $
|Kurs 24.11.2026, 11:04 Uhr New Yorker Zeit
|295,22 $
Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de. Stand 24.11.2026 vor Veröffentlichung der Zahlen.
Quelle: Analystenkonsens
Der Chart
Was zeigt die Charttechnik der Dell Aktie?
Belegbare Werte für die gleitenden Durchschnitte liegen nicht vor. Beschreibend: Am Vortag schloss die Dell Aktie bei 334,91 US-Dollar, am Dienstag fiel sie bis auf eine Tagestiefstmarke von rund 291 US-Dollar. Die Zone zwischen rund 290 und 295 US-Dollar war damit kurzfristig die Unterstützung, rund 335 US-Dollar der nächste Widerstand. Die Spitze von rund 596 US-Dollar liegt im Herbst.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Dell Aktie jetzt?
Reaktion im US-Handel
Wie schlägt sich die Dell Aktie am Mittwoch, nachdem sie vor den Zahlen stark gefallen war?
Telefonkonferenz
Aussagen des Managements zu Lieferfähigkeit, Speicherkosten und Konzentration der KI-Kunden.
Cashflow und Lager
Ob sich die aufgeblähte Bilanz in den kommenden Quartalen in freien Cashflow verwandelt.
Nächste Zahlen
Das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 mit dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Wie hat Dell im dritten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 54,9 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 9,45 US-Dollar. Beides lag klar über den Erwartungen.
Wie lautet die Dell Aktienprognose des Unternehmens? Dell erwartet im Gesamtjahr 202 Milliarden US-Dollar Umsatz, davon 78 Milliarden aus KI-Servern, und 29,68 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten? Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel bei rund 590 US-Dollar bei 14 Kauf- und 7 Halteempfehlungen. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist der KI-Backlog von Dell? Der Auftragsbestand für KI-Systeme stieg auf 132,3 Milliarden US-Dollar nach 95 Milliarden im Vorquartal.
Warum fiel die Dell Aktie vor den Zahlen? Der Abverkauf der KI-Hardwarewerte und die Margenwarnung des Wettbewerbers HPE belasteten die Dell Aktie am Dienstag um rund 12 Prozent.
Fazit
Dell Aktienanalyse: Die Zahlen sind stark, die Bilanz wächst mit
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