Umsatz im Quartal, +103 % zum Vorjahr (Erwartung rund 49,3 Mrd. $) 54,9 Mrd. $

Bereinigter Gewinn je Aktie (Erwartung rund 6,60 $) 9,45 $

KI-Backlog, Rekord (zuvor 95 Mrd. $) 132,3 Mrd. $