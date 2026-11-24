Der Anstoß kam von Nvidia: Nach der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Vorstandschef sprang die Nvidia Aktie um gut 31 Prozent, und KI-Hardwarewerte zogen mit. Hinzu kamen Berichte über Preiserhöhungen für Rechenzentrums-Hardware, teils bis zu 45 Prozent, wegen gestiegener Speicherkosten. Super Micro und Hewlett Packard Enterprise legten intraday zweistellig zu. Der S&P 500 gewann am Montag etwa 4,7 Prozent, der Nasdaq Composite 6,5 Prozent.

Die Vorgeschichte erklärt die Wucht: Seit dem Rekordhoch von rund 595 Dollar hatte die Aktie fast die Hälfte verloren; Anfang November war sie bereits einmal um 43 Prozent gegenüber dem Oktoberhoch gefallen, hatte sich nach der Prognose von CoreWeave am 11. November um 12 Prozent erholt und war danach erneut abgerutscht.