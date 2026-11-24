Die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, FSE: 12DA, NYSE: DELL) ist am Montag, 23. November 2026, um rund 20,5 Prozent auf etwa 335 US-Dollar gestiegen, rechnerisch rund 306 Euro. Zuvor hatte sie am Freitag 11 Prozent auf 278,02 Dollar verloren. Heute, am Dienstag, 24. November, legt Dell nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor; der Call ist nach Unternehmensangaben für 22:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Diese Dell Aktienanalyse zeigt, was der Markt erwartet, wie belastbar der KI-Boom bei Servern ist und was die Dell Aktienprognose der Analysten hergibt.
Dell Aktienanalyse: Plus 20 Prozent vor den Zahlen – trägt der 95-Milliarden-Auftragsbestand den Rebound?
Die Dell Aktie sprang am Montag um rund 20 Prozent, heute Abend nach US-Börsenschluss kommen die Quartalszahlen. Die Dell Aktienanalyse zeigt Erwartungen, Bewertung, Risiken und die Dell Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc., Round Rock, Texas
- ISIN
- US24703L2025
- Ticker
- DELL (NYSE)
- Zahlen
- Q3 FY2027, 24.11.2026 nach US-Börsenschluss
- Dividende
- 0,63 $ je Quartal
- 52-Wochen-Spanne
- 110,22 bis 595,51 $
Stand: 23.11.2026, NYSE-Kurs vom 23.11.2026, Schlusskurs abgeleitet
Die Tageswerte sind abgeleitet: Intraday lagen die Gewinne zeitweise sogar bei 23 bis 30 Prozent.
Der Auslöser
Was ist bei der Dell Aktie passiert?
Dell stand am Freitag noch 47 Prozent unter dem Hoch, am Montag zog der Kurs mit dem gesamten KI-Sektor an.
Der Anstoß kam von Nvidia: Nach der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Vorstandschef sprang die Nvidia Aktie um gut 31 Prozent, und KI-Hardwarewerte zogen mit. Hinzu kamen Berichte über Preiserhöhungen für Rechenzentrums-Hardware, teils bis zu 45 Prozent, wegen gestiegener Speicherkosten. Super Micro und Hewlett Packard Enterprise legten intraday zweistellig zu. Der S&P 500 gewann am Montag etwa 4,7 Prozent, der Nasdaq Composite 6,5 Prozent.
Die Vorgeschichte erklärt die Wucht: Seit dem Rekordhoch von rund 595 Dollar hatte die Aktie fast die Hälfte verloren; Anfang November war sie bereits einmal um 43 Prozent gegenüber dem Oktoberhoch gefallen, hatte sich nach der Prognose von CoreWeave am 11. November um 12 Prozent erholt und war danach erneut abgerutscht.
Das Geschäft
Wie gut läuft das KI-Geschäft hinter der Dell Aktie?
Dell verdient sein Geld in zwei Segmenten: Die Infrastructure Solutions Group (ISG) mit KI-Servern, klassischen Servern, Netzwerken und Speicher erzielte im zweiten Quartal 68 Prozent des Umsatzes, die Client Solutions Group (CSG) mit PCs und Laptops 32 Prozent. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Juli, Mitteilung vom 1. September) stieg der Konzernumsatz um 58 Prozent auf 46,97 Milliarden Dollar, ISG wuchs um 89 Prozent auf 31,78 Milliarden Dollar. Allein die KI-optimierten Server brachten 16,40 Milliarden Dollar (+100 Prozent). Die KI-Bestellungen im Quartal beliefen sich auf 60,9 Milliarden Dollar, der KI-Auftragsbestand lag Ende Juli bei 95 Milliarden Dollar.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 7,04 Dollar, die bereinigte operative Marge 12,6 Prozent. Für das Gesamtjahr hob Dell die Prognose kräftig an: Umsatz 192 Milliarden Dollar (zuvor 167 Milliarden), davon 74 Milliarden Dollar KI-Server, bereinigtes Ergebnis je Aktie 25,50 Dollar (zuvor 17,90).
|Kennzahl
|Q2 FY2027 (Ist)
|Q3 FY2027 (Prognose Dell / Konsens)
|Umsatz
|46,97 Mrd. $
|49,0 Mrd. $ / 49,2–50,6 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|7,04 $
|6,50 $ / 6,59–6,63 $
|davon KI-Server-Umsatz
|16,40 Mrd. $
|rund 19 Mrd. $ (Prognose laut Sekundärquelle)
|ISG-Umsatz
|31,78 Mrd. $
|–
|Gesamtjahr FY2027
|–
|192 Mrd. $ Umsatz, 25,50 $ Ergebnis je Aktie
Geschäftsjahr endet am 31.1.2027. Q3-Konsens je nach Datenanbieter abweichend; für KI-Server liegt der Redaktion kein Konsens vor.
Quelle: Dell-Mitteilung vom 1.9.2026; Analystenübersichten, Stand 9.–23.11.2026
Ein Schönheitsfehler im Zahlenwerk: Der operative Cashflow sank im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar, der Free Cashflow betrug knapp eine Milliarde Dollar. Eine unternehmenseigene Kennzahl "bereinigter Free Cashflow" lag mit 8,1 Milliarden Dollar deutlich höher; die Definition sollten Anleger prüfen.
Am Abend zählt vor allem, ob die Bestellungen schneller in Umsatz umgesetzt werden als die Kosten für Speicher und Komponenten steigen.
Die Bewertung
Ist die Dell Aktie nach dem Sprung noch günstig?
Vor dem Sprung, beim Kurs von 278,02 Dollar, lagen das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei 16,2 und das erwartete KGV bei 9,8. Beim Kurs von rund 335 Dollar entspricht die Jahresprognose von 25,50 Dollar je Aktie einem KGV von etwa 13; das ist eine eigene Rechnung. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt auf Basis der Jahresprognose bei rund 1,1. Eine belegte EV/EBITDA-Kennzahl liegt der Redaktion nicht vor. Die Dividende beträgt 0,63 Dollar je Quartal, das sind rund 0,75 Prozent Rendite. Dell hat laut der letzten Bilanz (31. Juli) 11,6 Milliarden Dollar Barmittel und rund 34,5 Milliarden Dollar Schulden, die Nettoverschuldung liegt bei etwa 23 Milliarden Dollar; Finanzierungsverbindlichkeiten der Dell-Finanzsparte können darin enthalten sein.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Dell
|ca. 13
|Hewlett Packard Enterprise
|9,6
|Lenovo
|7,0
|Super Micro Computer
|3,4
Dell: eigene Rechnung auf Basis des Kurses vom 23.11. und der Jahresprognose. Peers: Stand teils 6.–20.11.2026, vor dem Kurssprung vom 23.11.
Quelle: Analystenübersichten, Stand 6.–23.11.2026; eigene Berechnung
Die Analysten
Wie sieht die Dell Aktienprognose der Analysten aus?
Die Dell Aktienprognose der Analysten fällt auf dem Papier deutlich aus: Laut der jüngsten verfügbaren Übersicht (Stand 9. November) raten von 29 Analysten 20 zum Kauf, neun zum Halten und niemand zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 590 Dollar, die Spanne reicht von 490 bis 700 Dollar. Dazu muss man wissen: Diese Ziele stammen aus der Zeit vor dem Rückgang, der Kurs liegt heute rund 43 Prozent unter dem Durchschnitt, und Anpassungen nach dem 10. November konnte die Redaktion nicht belegen. Ein Haus stufte Mitte Oktober auf Halten ab, mehrere hoben im Oktober und November ihre Ziele an. Wie stark Anleger den Zielen derzeit trauen, zeigt die Lücke zwischen Kurs und Konsens.
Die Zahlen sind Konsens- und Drittangaben; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Dell Aktie?
Charttechnisch war die Aktie vor dem Sprung überverkauft: Der RSI lag Ende der Vorwoche bei rund 33. Als Unterstützung nennen Marktbeobachter Marken um 295 sowie 258 Dollar, als Widerstand 352 Dollar und darüber rund 427 bis 431 Dollar, wo zwei gleitende Durchschnitte verlaufen. Diese Angaben stammen aus der Zeit vor dem Montag; Rückeroberung der 300-Dollar-Zone und Annäherung an 352 Dollar sind die ersten Tests. Die Optionsmärkte rechnen laut Quellen mit einem Ausschlag von sieben bis 16 Prozent nach den Zahlen; in den letzten Quartalen fiel die Bewegung teils größer aus als eingepreist.
Aktuelle Indikatoren liegen nach dem 20-Prozent-Sprung noch nicht belegt vor.
Was jetzt zählt
Was sollten Anleger bei der Dell Aktie jetzt beobachten?
Die Zahlen am Dienstagabend
Trifft Dell die Prognose von 49 Milliarden Dollar Umsatz und 6,50 Dollar je Aktie, und wie viel KI-Umsatz steckt darin?
Der Ausblick
Bestätigt oder erhöht Dell die Jahresprognose von 192 Milliarden Dollar Umsatz?
Der Auftragsbestand
Wächst das Backlog über 95 Milliarden Dollar hinaus, oder verzögert sich die Auslieferung?
Marge und Cashflow
Wie entwickeln sich Bruttomarge, Speicherkosten und Free Cashflow?
Reaktionstag Mittwoch
Die Kursreaktion zeigt sich im US-Handel am 25. November; am 26. November bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Warum ist die Dell Aktie am Montag so stark gestiegen? Die Nvidia-Rückkehr von Jensen Huang löste eine Erholung bei KI-Werten aus; dazu kamen Berichte über Preiserhöhungen bei Server-Hardware.
Wann legt Dell Zahlen vor? Am Dienstag, 24. November 2026, nach US-Börsenschluss; der Handel reagiert am Mittwoch.
Was ist die Dell Aktienprognose der Analysten? Laut der jüngsten Übersicht (Stand 9. November) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 590 Dollar bei Zielen von 490 bis 700 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der Dell Aktie? Auf die Jahresprognose gerechnet etwa 13 beim Kurs von rund 335 Dollar; vor dem Sprung lag das erwartete KGV bei 9,8.
Zahlt die Dell Aktie eine Dividende? Ja, 0,63 Dollar je Quartal, zuletzt gezahlt am 30. Oktober 2026.
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