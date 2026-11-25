Die Dell Aktie (ISIN US24703L2025, Ticker DELL) verliert am Mittwoch, 25. November 2026, im NYSE-Handel weiter: Um 10:36 Uhr New York (16:36 Uhr MEZ) notiert sie bei rund 272 US-Dollar und damit etwa 8 Prozent unter dem Vortagesschluss von 295,28 US-Dollar – im Tagesverlauf pendelt sie zwischen rund 265 und 283 US-Dollar. Das überrascht, denn Dell hat am Dienstagabend Rekordzahlen und eine deutlich höhere Jahresprognose vorgelegt. Diese Dell Aktienanalyse ordnet ein, warum der Markt trotzdem verkauft und was die Dell Aktienprognose der Analysten hergibt.
Dell Aktienanalyse: 55 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, 132 Milliarden Dollar KI-Auftragsbestand – warum fällt die Aktie trotzdem?
Dell hat Umsatz und Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und die Jahresprognose kräftig angehoben – und doch gibt die Dell Aktie im KI-Ausverkauf weiter nach. Die Dell Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Analysten-Stimmen und der Frage nach der Dell Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc., Round Rock (Texas)
- Ticker
- DELL (NYSE)
- ISIN
- US24703L2025
- 52-Wochen-Spanne
- 110,22 bis 595,51 USD
- Geschäftsjahr
- endet Ende Januar (Geschäftsjahr 2027)
Stand: 25.11.2026, Kurs: NYSE, 25.11.2026, 10:36 Uhr New York (Tagesspanne 265,00 bis 283,20 USD)
Der Auslöser
Warum fällt die Dell Aktie trotz Rekordzahlen?
Der Kursverlauf der Woche erklärt viel: Am Montag sprang die Dell Aktie um gut 20 Prozent auf 334,91 US-Dollar, am Dienstag fiel sie vor Veröffentlichung der Zahlen um knapp 12 Prozent auf 295,28 US-Dollar. Nach Börsenschluss meldete Dell sein drittes Quartal – nachbörslich reagierte der Kurs nur mit einem Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Am Mittwoch zieht nun der breite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten auch Dell mit nach unten: Der Nasdaq 100 verliert rund 4 Prozent, der Halbleiterindex mehr als 6 Prozent. Eine firmenspezifisch negative Nachricht gibt es nicht.
Hinzu kommen Sorgen, die Marktbeobachter benennen: der wachsende Anteil margenschwächerer KI-Server, steigende Speicherchip-Kosten, ein schwaches Geschäft mit Verbraucher-PCs und die Frage, wie lange die Rechenzentrums-Investitionen der Kunden in dieser Höhe anhalten. Auch der Zinsdruck – die Inflationsdaten vom Mittwoch und die weitgehend eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember – belastet Wachstumswerte.
Das Geschäft
Womit verdient Dell sein Geld?
Dell Technologies ist einer der größten Hersteller von Servern, Speichersystemen und PCs. Das Geschäft gliedert sich in zwei Segmente: Die Infrastructure Solutions Group (ISG) verkauft KI-Server, klassische Server, Netzwerk und Speicher an Rechenzentren und Unternehmen. Die Client Solutions Group (CSG) liefert Notebooks, Desktops und Monitore für Firmen- und Privatkunden. In den vergangenen Quartalen hat sich der Schwerpunkt klar zur KI-Infrastruktur verschoben – dort entsteht inzwischen der größte Teil des Wachstums.
Die Zahlen
Wie stark sind die Quartalszahlen – und was sagt die Bewertung der Dell Aktie aus?
Laut Unternehmensmitteilung vom 24. November 2026 stieg der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 54,94 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit rund 49,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie (non-GAAP) kletterte auf 9,45 US-Dollar nach 2,59 US-Dollar im Vorjahresquartal; erwartet worden waren rund 6,6 US-Dollar. Der Umsatz mit KI-Servern lag bei 22,03 Milliarden US-Dollar (+291 Prozent), die KI-Bestellungen des Quartals bei 60,2 Milliarden US-Dollar. Der KI-Auftragsbestand wuchs damit auf 132,3 Milliarden US-Dollar nach rund 95 Milliarden US-Dollar im Vorquartal.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|54,94 Mrd. USD
|+103 %
|Segment ISG (Infrastruktur)
|41,97 Mrd. USD
|+198 %
|davon KI-Server
|22,03 Mrd. USD
|+291 %
|Segment CSG (PCs)
|12,89 Mrd. USD
|+3 %
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|9,45 USD
|2,59 USD im Vorjahr
|Operative Marge (non-GAAP)
|14,2 %
|–
|Freier Cashflow
|3,47 Mrd. USD
|–
Gewinn je Aktie bereinigt (non-GAAP). Konsens vor den Zahlen: Umsatz rund 49,3 Mrd. USD, Gewinn je Aktie rund 6,6 USD.
Quelle: Dell Technologies, Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026
Der Ausblick fällt deutlich besser aus als zuvor: Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 erwartet Dell nun 202 Milliarden US-Dollar Umsatz (vorher 192 Milliarden), davon 78 Milliarden US-Dollar aus KI-Servern (vorher 74 Milliarden), und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29,68 US-Dollar (vorher 25,50). Für das vierte Quartal peilt das Unternehmen 56,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und 8,40 US-Dollar Gewinn je Aktie an. Dazu kommt eine um 25 Milliarden US-Dollar erhöhte Aktienrückkauf-Ermächtigung. Die Verschuldung bleibt mit rund 37,7 Milliarden US-Dollar gegen 13,55 Milliarden US-Dollar liquide Mittel spürbar.
Zur Bewertung: Teilt man den Kurs von rund 272 US-Dollar durch die Gewinn-Prognose des Unternehmens von 29,68 US-Dollar, ergibt sich ein KGV von rund 9 – für ein Unternehmen mit verdoppeltem Umsatz ein niedriger Wert, der aber die Skepsis des Marktes zeigt, ob die Gewinne auf diesem Niveau bleiben. Die Marktkapitalisierung liegt je nach Kurs im Bereich von 180 bis 190 Milliarden US-Dollar. Auf den Jahresumsatz bezogen beträgt das Kurs-Umsatz-Verhältnis weniger als 1.
Die Experten
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten?
Die Analystenhäuser reagieren überwiegend mit gekürzten Kurszielen: Nach den Zahlen am 25. November senkten mehrere Häuser ihre Ziele, vor allem mit dem Verweis auf die Bewertungsabschläge im gesamten KI-Sektor, nicht auf schwächere Fundamentaldaten. Die genannten Ziele liegen laut vorliegenden Berichten zwischen 400 und 580 US-Dollar, im Mittel bei rund 508 US-Dollar (eigene Rechnung aus acht Zielen) – und damit weit über dem aktuellen Kurs. Konkret senkte Mizuho am 25. November das Kursziel von 650 auf 500 US-Dollar und bestätigte das Rating Outperform. Ein offizieller Konsens mit Zahl der Kauf-, Halten- und Verkaufsempfehlungen lag zum Redaktionsschluss nicht vor. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der ausgewerteten Kursziele
|8
|Niedrigstes Kursziel
|400 USD
|Höchstes Kursziel
|580 USD
|Mittelwert (eigene Rechnung)
|rund 508 USD
|Mizuho (25.11.2026)
|Outperform, Kursziel 500 USD (vorher 650 USD)
Aggregierte Angabe aus acht Studien; kein offizieller Konsens. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien vom 25.11.2026, Zusammenstellung aktiencheck.de
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Mizuho Securities wird hier unverändert als Einschätzung eines Dritten wiedergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten des Hauses finden sich in dessen Research-Offenlegungen. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Dell Aktie?
Technisch ist das Bild nach dem Zick-Zack der Woche angeschlagen. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 595,51 US-Dollar (September 2026), das Tief bei 110,22 US-Dollar – seit einem Monat hat die Aktie rund 36 bis 40 Prozent verloren. Der Relative-Stärke-Index (RSI) stand zum Schluss am Dienstag bei rund 37 und signalisiert eine Annäherung an überverkaufte Zonen. Die Marke bei 295 US-Dollar, die am Dienstag als Unterstützung diente, ist am Mittwoch unterschritten worden. Chartbeobachter nennen als nächste Referenzen rund 265,7 US-Dollar (nahe dem heutigen Tagestief von 265,00) und rund 231,9 US-Dollar.
|Unternehmen
|Jüngstes Quartal
|Kursreaktion
|Dell Technologies
|Umsatz 54,9 Mrd. USD (+103 %)
|rund -8 % am Mittwoch
|Hewlett Packard Enterprise
|Umsatz 14,55 Mrd. USD (+50 %)
|-13 bis -16 % am Dienstag
|HP Inc.
|Umsatz 16,0 Mrd. USD
|rund +10 % am Mittwoch
|Super Micro Computer
|–
|rund -3,6 % am Mittwoch
Kursreaktionen ungefähr, Stand 25.11.2026.
Quelle: Unternehmensmitteilungen und Börsenkurse, 24./25.11.2026
Die Szenarien
Wohin kann sich die Dell Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden zwei Lesarten diskutiert. In der ersten beruhigt sich der KI-Sektor, die Anleger fokussieren wieder auf Auftragsbestand und Gewinnprognose, und die Aktie nähert sich den von Analysten genannten Zielen von 400 bis 580 US-Dollar. In der zweiten setzt sich der Abbau der KI-Bewertungen fort; dann rücken die Zonen um 265 und 232 US-Dollar in den Blick, und die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Margen wird wichtiger als das Umsatzwachstum.
Die Termine
Was Anleger bei der Dell Aktie jetzt beobachten
Die Stimmung im KI-Sektor, vor allem Nvidia und die Chipwerte, wenn die Wall Street nach Thanksgiving wieder öffnet. Am Donnerstag, 26. November, ruht der US-Handel, am Freitag endet er um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Die Unterstützungszonen bei rund 265 und 232 US-Dollar.
Die Entwicklung der Marge im KI-Servergeschäft; Dell nannte zuletzt für das vierte Quartal eine ISG-Marge knapp unter 15 Prozent.
Die nächsten Quartalszahlen: nach vorliegenden Angaben Ende Februar 2027, ein Termin ist nicht bestätigt.
Häufige Fragen
FAQ zur Dell Aktie und zur Dell Aktienanalyse
Warum fällt die Dell Aktie trotz guter Zahlen? Der Rückgang geht vor allem auf den breiten Ausverkauf bei KI- und Chipwerten zurück; hinzu kommen Sorgen um Margen und Speicherkosten sowie die extrem starken Kursausschläge der Vortage. Eine negative Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie hoch ist der Auftragsbestand für KI-Server? Laut Unternehmensmitteilung vom 24. November 2026 lag der KI-Auftragsbestand zum Quartalsende bei 132,3 Milliarden US-Dollar, nach rund 95 Milliarden US-Dollar im Vorquartal.
Wie sieht die Dell Aktienprognose der Analysten aus? Die am 25. November genannten Kursziele liegen laut vorliegenden Berichten zwischen 400 und 580 US-Dollar, im Mittel bei rund 508 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der Dell Aktie? Auf Basis der Gewinn-Prognose des Unternehmens von 29,68 US-Dollar je Aktie ergibt sich bei einem Kurs von rund 272 US-Dollar ein KGV von etwa 9 (eigene Rechnung).
Wann legt Dell die nächsten Zahlen vor? Nach vorliegenden Angaben Ende Februar 2027; ein offizieller Termin war zum Redaktionsschluss nicht bestätigt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Dell Technologies Inc. (DELL): Kaufen, Kursziel 500,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho Securities USA, Analystenstudie vom 25.11.2026 vom 25.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 19:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 19:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho Securities USA, Analystenstudie vom 25.11.2026.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.