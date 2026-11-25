Warum fällt die Dell Aktie trotz guter Zahlen? Der Rückgang geht vor allem auf den breiten Ausverkauf bei KI- und Chipwerten zurück; hinzu kommen Sorgen um Margen und Speicherkosten sowie die extrem starken Kursausschläge der Vortage. Eine negative Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Wie hoch ist der Auftragsbestand für KI-Server? Laut Unternehmensmitteilung vom 24. November 2026 lag der KI-Auftragsbestand zum Quartalsende bei 132,3 Milliarden US-Dollar, nach rund 95 Milliarden US-Dollar im Vorquartal.

Wie sieht die Dell Aktienprognose der Analysten aus? Die am 25. November genannten Kursziele liegen laut vorliegenden Berichten zwischen 400 und 580 US-Dollar, im Mittel bei rund 508 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.

Wie hoch ist das KGV der Dell Aktie? Auf Basis der Gewinn-Prognose des Unternehmens von 29,68 US-Dollar je Aktie ergibt sich bei einem Kurs von rund 272 US-Dollar ein KGV von etwa 9 (eigene Rechnung).

Wann legt Dell die nächsten Zahlen vor? Nach vorliegenden Angaben Ende Februar 2027; ein offizieller Termin war zum Redaktionsschluss nicht bestätigt.