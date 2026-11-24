Dell Technologies ist einer der weltgrößten Hersteller von Servern, Speichersystemen und PCs. Das Geschäft teilt sich im Kern in zwei Bereiche: die Infrastructure Solutions Group (ISG) mit Servern, Speicher und Netzwerktechnik für Unternehmen und Rechenzentren, und die Client Solutions Group mit PCs und Zubehör. Der Wachstumsmotor ist seit gut zwei Jahren der Verkauf von KI-Servern, die mit Beschleunigerchips von Nvidia bestückt werden. Dell baut und liefert die Systeme an Cloud-Anbieter, KI-Firmen und Großunternehmen.

Damit hängt die Dell Aktie an zwei Dingen zugleich: an der Frage, wie lange der KI-Ausbau anhält, und an der Marge, die Dell beim Weiterverkauf teurer Komponenten behält. Beides entscheidet sich zu einem guten Teil heute Abend.