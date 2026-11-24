Die Dell Aktie (ISIN: US24703L2025, Ticker: DELL) hat am Montag einen der kräftigsten Tagesgewinne ihrer jüngeren Geschichte hingelegt: Plus 20,5 Prozent auf 334,91 US-Dollar zum Handelsschluss an der NYSE am 23. November 2026, nach 278,02 US-Dollar am Freitag. Auslöser war die Erholung der KI-Werte nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Heute nach US-Börsenschluss (New Yorker Zeit; in Deutschland am späten Abend) berichtet Dell über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027, vorbörslich lag die Aktie am Dienstag laut Marktberichten rund 6 Prozent im Minus. Diese Dell Aktienanalyse zeigt, was der Markt vor den Zahlen erwartet, wie die Dell Aktienprognose der Analysten aussieht und wo die Stolpersteine liegen.
Dell Aktienanalyse: 20 Prozent Kurssprung, heute Abend kommen die Zahlen – trägt der KI-Auftragsbestand von 95 Milliarden Dollar?
Die Dell Aktie sprang am Montag um 20,5 Prozent auf 334,91 US-Dollar, vorbörslich ging es wieder abwärts. Heute nach US-Börsenschluss legt Dell die Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Dell Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Dell Aktienprognose der Analysten und Chartmarken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Ticker
- DELL (NYSE)
- ISIN
- US24703L2025
- Kurs
- 334,91 USD (Schluss 23.11.2026), +20,5 % zum Vortag
- 52-Wochen-Hoch
- 595,51 USD
- KGV erwartet
- rund 13 (Kurs zur EPS-Jahresprognose von 25,50 USD, eigene Rechnung)
- Konsens-Kursziel
- rund 580 bis 590 USD (Analystenkonsens, Stand 23.11.2026)
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026 nach US-Börsenschluss
Stand: 23.11.2026, Kurs: Schlusskurs NYSE am 23.11.2026; Kurse in US-Dollar
Der Anlass
Warum sprang die Dell Aktie um 20 Prozent?
Der Montag war ein Tag der Erleichterung für alles, was an KI-Rechenzentren hängt. Die Dell Aktie war einer der größten Profiteure.
Nach dem Ausverkauf bei KI-Hardware in den Wochen zuvor griffen Anleger am Montag zu. Medienberichten zufolge war der Auslöser die Rückkehr von Jensen Huang als Chef von Nvidia, die den gesamten Sektor mitriss. Dell eröffnete bei 377,15 US-Dollar, erreichte ein Tageshoch von 379,03 US-Dollar und gab einen Teil des Gewinns bis zum Handelsschluss wieder ab. Das Muster ist typisch: Der Sprung am Morgen war größer als der Gewinn am Ende. Nachbörslich notierte die Aktie am Montag bei 338,49 US-Dollar.
Wichtig für die Einordnung: Die Dell Aktie war zuvor stark gefallen. Am 5. November ging es im KI-Hardware-Ausverkauf um 12 Prozent nach unten, auf Sicht eines Monats hatte die Aktie rund 40 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 595,51 US-Dollar, der aktuelle Kurs damit rund 44 Prozent darunter (eigene Rechnung). Der Montagssprung hat den Rückschlag also nur teilweise ausgeglichen.
Am Dienstag zeigte sich die Gegenbewegung: Vorbörslich gab die Aktie laut Marktberichten um rund 6 Prozent nach, auch weil der Wettbewerber HPE am Vorabend mit seinen Zahlen eine Warnung vor dünneren Margen bei KI-Servern verband.
Geschäftsmodell
Was macht Dell und woran verdient das Unternehmen?
Dell Technologies ist einer der weltgrößten Hersteller von Servern, Speichersystemen und PCs. Das Geschäft teilt sich im Kern in zwei Bereiche: die Infrastructure Solutions Group (ISG) mit Servern, Speicher und Netzwerktechnik für Unternehmen und Rechenzentren, und die Client Solutions Group mit PCs und Zubehör. Der Wachstumsmotor ist seit gut zwei Jahren der Verkauf von KI-Servern, die mit Beschleunigerchips von Nvidia bestückt werden. Dell baut und liefert die Systeme an Cloud-Anbieter, KI-Firmen und Großunternehmen.
Damit hängt die Dell Aktie an zwei Dingen zugleich: an der Frage, wie lange der KI-Ausbau anhält, und an der Marge, die Dell beim Weiterverkauf teurer Komponenten behält. Beides entscheidet sich zu einem guten Teil heute Abend.
Zahlen
Wie stark ist die Dell Aktie operativ aufgestellt?
Der Blick auf die letzten Berichte zeigt ein außergewöhnliches Wachstum. Im Geschäftsjahr 2026 (Ende 30. Januar 2026) steigerte Dell den Umsatz um 19 Prozent auf 113,5 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 10,30 US-Dollar. Der Umsatz mit KI-Servern erreichte 24,7 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende 31. Juli 2026, Mitteilung vom 1. September 2026) sprang der Umsatz um 58 Prozent auf 47,0 Milliarden US-Dollar, der KI-Server-Umsatz verdoppelte sich auf 16,4 Milliarden US-Dollar.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Q2 GJ 2027
|Umsatz
|113,5 Mrd. $ (+19 %)
|47,0 Mrd. $ (+58 %)
|KI-Server-Umsatz
|24,7 Mrd. $
|16,4 Mrd. $ (+100 %)
|KI-Auftragsbestand
|43 Mrd. $ (Beginn GJ 2027)
|95 Mrd. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|10,30 $
|7,04 $
|KI-Aufträge im Quartal
|–
|60,9 Mrd. $ (Rekord)
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Bereinigter Gewinn je Aktie (non-GAAP) laut Unternehmensdefinition.
Quelle: Dell Technologies, Mitteilungen vom 26.02.2026 und 01.09.2026
Besonders wichtig ist der Auftragsbestand für KI-Server: Er stieg auf 95 Milliarden US-Dollar, im zweiten Quartal kamen Aufträge über 60,9 Milliarden US-Dollar neu hinzu. Für das Gesamtjahr hob Dell im September die Prognose deutlich an: Umsatz von rund 192 Milliarden US-Dollar (zuvor 167 Milliarden), KI-Server-Umsatz von rund 74 Milliarden US-Dollar (zuvor 60 Milliarden) und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 25,50 US-Dollar (zuvor 17,90 US-Dollar).
Ausblick
Was erwartet der Markt von den Zahlen heute Abend?
Für das dritte Quartal peilt Dell einen Umsatz von rund 49,0 Milliarden US-Dollar an, ein Plus von rund 81 Prozent, bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von rund 6,50 US-Dollar. Der Analystenkonsens liegt beim Umsatz bei rund 49,3 Milliarden US-Dollar, beim Gewinn je Aktie zwischen etwa 6,3 und 6,8 US-Dollar, je nach Datenanbieter. Der KI-Server-Umsatz soll laut Prognose bei rund 19 Milliarden US-Dollar liegen.
Der Optionsmarkt rechnet mit einer starken Bewegung: Die implizierte Kursschwankung nach den Zahlen liegt je nach Berechnung bei rund 13 bis 17 Prozent nach oben oder unten. Die vier vorangegangenen Zahlentage brachten im Schnitt Bewegungen von etwa 19 Prozent. Die Dell Aktie reagiert damit traditionell heftig auf Quartalszahlen, und nach dem Montagssprung ist die Erwartungshaltung entsprechend hoch.
Bewertung
Ist die Dell Aktie noch günstig bewertet?
Rechnet man den Kurs von 334,91 US-Dollar auf die Gewinnprognose des Unternehmens von 25,50 US-Dollar je Aktie, ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 13 (eigene Rechnung). Das ist für ein Unternehmen mit zweistelligem Umsatzwachstum niedrig, spiegelt aber die Margenfrage: Der Löwenanteil des Wachstums kommt aus KI-Servern, bei denen Dell teure Chips und Speicher durchreicht und deutlich weniger verdient als im klassischen Geschäft. Der Konkurrent HPE kommt auf ein erwartetes KGV von rund 21.
Die Dividende beträgt 0,63 US-Dollar je Quartal (Auszahlung am 30. Oktober 2026), also 2,52 US-Dollar im Jahr und rechnerisch rund 0,8 Prozent Rendite. Die Verschuldung lag Ende Juli bei rund 34,5 Milliarden US-Dollar (8,5 Milliarden kurzfristig, 26,0 Milliarden langfristig), dem standen liquide Mittel von 11,6 Milliarden US-Dollar gegenüber.
Analysten
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten?
Der Analystenkonsens ist klar positiv. Nach den Daten von Ende vergangener Woche stufen rund zwei Drittel der beobachtenden Häuser die Dell Aktie mit Kaufen ein, der Rest mit Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 579 bis 589 US-Dollar, die Spanne reicht von rund 500 bis 700 US-Dollar, in einer breiteren Erhebung mit 45 Häusern von 289 bis 735 US-Dollar. Das Konsensziel liegt damit rund 75 Prozent über dem Schlusskurs von Montag. Analystenziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; mehrere Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt, bei Morgan Stanley, Citi und GF Securities lagen die Ziele Mitte November deutlich unter den früheren Werten.
|Kennzahl
|Wert
|Empfehlungen
|rund 14 bis 20 Kaufen, 7 bis 9 Halten, 0 Verkaufen
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 579 bis 589 $
|Spanne der Kursziele
|rund 500 bis 700 $ (breite Erhebung: 289 bis 735 $)
|Abstand zum Schlusskurs 23.11.
|rund +73 bis +76 %
Datenanbieter weichen bei Anzahl der Häuser und Mittelwert ab; Kursziele sind Einschätzungen Dritter.
Quelle: Analystenübersichten, Stand 23.11.2026
Chart
Was sagt der Chart der Dell Aktie vor den Zahlen?
Der Chart zeigt einen ausgeprägten Abwärtstrend seit dem Hoch im Herbst, der durch den Montagssprung nur unterbrochen wurde. Das Tageshoch von 379,03 US-Dollar wurde nicht gehalten, die Aktie schloss bei 334,91 US-Dollar. Nach Marktberichten liegt eine erste Unterstützung bei rund 335 US-Dollar, darunter bei rund 295 US-Dollar. Auf der Oberseite werden Widerstände bei rund 340, 352 und 380 US-Dollar genannt. Der Relative-Stärke-Index liegt nach diesen Berichten mit rund 55 im neutralen Bereich, die Aktie war Mitte November unter die 200-Tage-Linie gefallen. Charttechnische Marken sind beschreibend und keine Prognose.
Argumente
Was spricht für und was gegen die Dell Aktie?
Termine
Was beobachten Anleger bei der Dell Aktie jetzt?
Heute nach US-Börsenschluss: Zahlen zum dritten Quartal GJ 2027, anschließend Telefonkonferenz (15:30 Uhr Central Time, in Deutschland am späten Abend)
Umsatz und Marge im KI-Server-Geschäft gegenüber den Zielen von rund 49 Mrd. $ Umsatz und 6,50 $ Gewinn je Aktie
Ausblick für das vierte Quartal und das Gesamtjahr (aktuell rund 192 Mrd. $ Umsatz)
Entwicklung des KI-Auftragsbestands gegenüber 95 Mrd. $
Kursreaktion in der HPE- und Nvidia-Aktie als Stimmungsindikator für den gesamten Sektor
FAQ
Häufige Fragen zur Dell Aktie
Warum ist die Dell Aktie am Montag so stark gestiegen? Die KI-Werte erholten sich insgesamt, nachdem Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückgekehrt war. Dell legte um 20,5 Prozent auf 334,91 US-Dollar zu.
Wann legt Dell die Zahlen vor? Heute, am 24. November 2026, nach US-Börsenschluss. Der Konzern peilt einen Umsatz von rund 49 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 6,50 US-Dollar an.
Wie lautet die Dell Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt überwiegend bei Kaufen, das durchschnittliche Kursziel bei rund 579 bis 589 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Zahlt die Dell Aktie Dividende? Ja, 0,63 US-Dollar je Quartal, rechnerisch rund 0,8 Prozent Rendite.
Was ist das größte Risiko für die Dell Aktie? Steigende Komponentenkosten, die die Marge im KI-Server-Geschäft belasten, sowie die hohe Erwartung nach dem Kurssprung.
Fazit
Dell Aktienanalyse: Hohe Erwartungen, enge Marge
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