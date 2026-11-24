Die Dell-Aktie (ISIN: US24703L2025, FSE: 12DA, NYSE: DELL) steht heute Abend vor dem wichtigsten Termin seit Monaten: Nach US-Börsenschluss legt der Server-Konzern aus Round Rock seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Es geht um viel mehr als um ein einzelnes Quartal – es geht um die Frage, ob der KI-Boom bei Hardware echte Gewinne liefert oder vor allem Umsatz mit dünnen Margen.
Dell-Aktie: Zahlen heute Abend mit 95 Mrd. Dollar Auftragsbestand – hält der KI-Rausch?
Dell-Aktie vor den Q3-Zahlen am 24.11. nach US-Schluss: 95 Mrd. Dollar KI-Auftragsbestand, rund 49 Mrd. Dollar Umsatzziel – und ein Kurs, der 53 Prozent unter dem Septemberhoch liegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Handelssymbol
- DELL (NYSE)
- ISIN
- US24703L2025
- Kurs
- 278,02 US-Dollar
- Zahlen
- 24.11.2026 nach US-Börsenschluss
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE, letzter belegter Stand
Die Ausgangslage ist ungewöhnlich. Der Konzern hat 2026 geliefert wie kaum ein anderer Technologiewert: Nach Angaben von Admirals Markets lag der Schlusskurs zum Jahresende 2025 bei 125,88 Dollar, im September erreichte die Dell-Aktie mit 588,40 Dollar ihren Höhepunkt. Seitdem ging es kräftig abwärts. Am 20. November schloss das Papier bei 278,02 Dollar, wie MEXC und TipRanks berichten – gut 53 Prozent unter dem Septemberhoch, aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie zum Jahresstart.
Die Erwartungen
Was erwartet der Markt von den Dell-Zahlen?
Dell selbst hat die Latte am 1. September gelegt: Für das dritte Quartal peilte der Konzern einen Umsatz von rund 49 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,50 Dollar an, davon rund 19 Milliarden Dollar aus KI-optimierten Servern (Quelle: Zusammenfassung von Admirals Markets und Yahoo Finance/Zacks). Die Analysten liegen leicht darüber, die Zahlen weichen je nach Datenanbieter ab.
|Quelle
|Umsatz
|Gewinn je Aktie
|Dell-Prognose (1.9.)
|rund 49 Mrd. $
|6,50 $
|Zacks-Konsens
|50,87 Mrd. $
|6,76 $
|TipRanks
|49,32 Mrd. $
|6,62 $
|Earnings Whispers
|50,63 Mrd. $
|6,63 $
Konsens je Anbieter unterschiedlich; Vorjahresquartal: Umsatz 27,01 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 2,59 Dollar.
Quelle: Yahoo Finance/Zacks, TipRanks, Admirals Markets
Dahinter steckt die größte Wachstumsstory der Hardware-Branche. Im zweiten Quartal verbuchte Dell laut Admirals Markets und MEXC Rekordbestellungen für KI-Server über 60,9 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand sprang auf 95 Milliarden Dollar – nach 51,3 Milliarden im Vorquartal. Für das Gesamtjahr hob der Konzern sein Umsatzziel auf 192 Milliarden Dollar an, davon 74 Milliarden aus KI-Servern.
Die Chancen
Warum glauben Analysten an die Dell-Aktie?
Für den Optimismus gibt es Argumente. Die Dell-Aktie hat laut Admirals Markets in elf der letzten zwölf Berichte den Gewinnkonsens übertroffen. Nach den vergangenen drei Zahlen sprang der Kurs am Folgetag um 15,8, 32,8 und 21,9 Prozent. Dazu kommt eine niedrige Bewertung: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis der Zukunftsumsätze liegt laut Yahoo Finance/Zacks bei 0,79 – der Sektor bei 4,27.
Kursreaktion der Dell-Aktie am Tag nach den Quartalszahlen
Prozent
Quelle: Admirals Markets unter Berufung auf ApexVol; Sekundärquelle
Daten als Tabelle
|Bericht
|Veränderung
|Q3 GJ25 (Nov. 2024)
|-12,2
|Q4 GJ25
|-4,7
|Q1 GJ26
|-2,1
|Q2 GJ26
|-8,9
|Q3 GJ26 (Nov. 2025)
|+5,8
|Q4 GJ26 (Feb. 2026)
|+21,9
|Q1 GJ27 (Mai 2026)
|+32,8
|Q2 GJ27 (Sep. 2026)
|+15,8
Auch die Analystenhäuser sind mehrheitlich positiv. Laut TipRanks stufen 14 von 21 Analysten die Aktie mit „Kaufen" ein, der durchschnittliche Zielkurs liegt bei 589,32 Dollar.
|Bank
|Analyst
|Urteil
|Kursziel
|Citi
|Asiya Merchant
|Buy
|550 $ (zuvor 600 $)
|Goldman Sachs
|Katherine Murphy
|Buy
|590 $ (zuvor 570 $)
|Barclays
|Tim Long
|Equal Weight
|–
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: TipRanks; Barclays laut Admirals Markets (AI Weekly)
Die Risiken
Was spricht gegen die Dell-Aktie?
Die Sorgen sind konkret. Erstens die Speicherkosten: Dell nannte DRAM und NAND als anhaltende Engpässe, TrendForce erwartet laut MEXC für das vierte Quartal weiter steigende Vertragspreise bei Speicherchips. KI-Server tragen zudem geringere Margen als das Speichergeschäft. Barclays-Analyst Tim Long argumentierte laut Admirals Markets, der Umsatz spiegele eher Speicher-Preisinflation als einen echten Unternehmens-KI-Schub wider.
Dazu kommt die Marktlage: Die Dell-Aktie verlor am 16. November 7 Prozent ohne Unternehmensnachricht, am 20. November weitere 11 Prozent. Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat zuletzt den gesamten KI-Sektor gestützt – wie belastbar diese Erholung ist, zeigt sich auch an Dells Zahlen.
Der Termin
Wie stark kann die Dell-Aktie nach den Zahlen schwanken?
Die Optionsmärkte erwarten Bewegung, nur das Ausmaß ist umstritten. TipRanks beziffert den eingepreisten Ausschlag auf rund 17 Prozent, Admirals Markets mit Stand 18. November auf 9,7 Prozent; die Spanne der letzten vier Reaktionen reichte laut TipRanks von 5,8 bis 32,8 Prozent. Die Telefonkonferenz beginnt laut Admirals Markets um 22:30 Uhr deutscher Zeit; der genaue Veröffentlichungszeitpunkt der Zahlen ist nicht bestätigt.
Wichtiger als das einzelne Quartal dürfte der Ausblick sein. Citi erwartet laut TipRanks für das vierte Quartal einen Umsatz von 53,7 Milliarden Dollar. Entscheidend wird, ob Dell sein Jahresziel von 74 Milliarden Dollar KI-Umsatz anhebt – oder ob die Aussicht auf fallende Speicherpreise die Revisionen deckelt, wie Goldman laut TipRanks als Debatte nennt.
Häufige Fragen zur Dell-Aktie
Wann legt Dell die Quartalszahlen vor? Am 24. November 2026 nach US-Börsenschluss; die Telefonkonferenz ist laut Admirals Markets für 22:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.
Was erwarten Analysten vom dritten Quartal? Je nach Anbieter einen Umsatz von rund 49,3 bis 50,9 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 6,62 bis 6,76 Dollar.
Wie hoch ist der Auftragsbestand für KI-Server? Zum Ende des zweiten Quartals lag er laut Admirals Markets und MEXC bei 95 Milliarden Dollar.
Was sagen Analysten zum Dell-Kursziel? Citi nennt laut TipRanks 550 Dollar, Goldman Sachs 590 Dollar; der Durchschnitt aller Analysten liegt bei 589,32 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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