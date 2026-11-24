Die Ausgangslage ist ungewöhnlich. Der Konzern hat 2026 geliefert wie kaum ein anderer Technologiewert: Nach Angaben von Admirals Markets lag der Schlusskurs zum Jahresende 2025 bei 125,88 Dollar, im September erreichte die Dell-Aktie mit 588,40 Dollar ihren Höhepunkt. Seitdem ging es kräftig abwärts. Am 20. November schloss das Papier bei 278,02 Dollar, wie MEXC und TipRanks berichten – gut 53 Prozent unter dem Septemberhoch, aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie zum Jahresstart.