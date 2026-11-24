Die Zahlen fallen in eine nervöse Woche. Am Montag war der Technologiesektor nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze explodiert, die Nasdaq 100 gewann laut dpa-AFX 6,9 Prozent. Am Dienstag fehlen die Anschlusskäufe, die Chipwerte geben deutlich nach. Hinzu kommt, dass die Dell-Aktie schon vor der Bilanz schwer angeschlagen ist: Anfang November, nach dem Abverkauf im Zuge der US-Zwischenwahlen, verlor sie binnen zwei Tagen gut 22 Prozent.