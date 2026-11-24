Die Dell-Aktie (Handelssymbol: DELL, NYSE) steht vor dem wichtigsten Termin des Herbstes: Der Computerkonzern aus Round Rock in Texas legt am Dienstag, dem 24. November 2026, die Zahlen für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2027 vor. Nach dem Ausverkauf der KI-Hardwarewerte Anfang November und dem erneuten Rückschlag der Chipaktien zum Wochenstart ist die Spannung groß. Die Dell-Aktie wird zum Prüfstein für eine einfache Frage: Verwandelt sich der gewaltige Auftragsberg bei KI-Servern in Gewinn und Cashflow?
Dell-Aktie vor den Zahlen: 95 Milliarden Dollar KI-Backlog – wird daraus heute Abend Cash?
Dell meldet heute Abend die Quartalszahlen: 95 Milliarden Dollar KI-Backlog, rund 49 Milliarden Umsatzziel. Die Dell-Aktie steht nach dem Novemberabverkauf unter Druck – worauf es jetzt ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dell Technologies Inc.
- Ticker
- DELL (NYSE)
- Nächste Zahlen
- 24. November 2026 (Q3 Geschäftsjahr 2027)
- 52-Wochen-Hoch
- 596 $
- Durchschnittliches Kursziel (TIKR)
- 595 $
- KGV auf erwartete Gewinne
- rund 12
Stand: 24.11.2026, Kurs- und Bewertungsangaben von TIKR, Stand 5./6. November 2026
Der Anlass
Dell-Aktie: Warum dieser Termin so wichtig ist
Wenn Dell berichtet, schaut die ganze KI-Branche zu: Der Konzern gilt als Gradmesser dafür, ob die Milliarden für Rechenzentren tatsächlich bei Serverbauern ankommen.
Die Zahlen fallen in eine nervöse Woche. Am Montag war der Technologiesektor nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze explodiert, die Nasdaq 100 gewann laut dpa-AFX 6,9 Prozent. Am Dienstag fehlen die Anschlusskäufe, die Chipwerte geben deutlich nach. Hinzu kommt, dass die Dell-Aktie schon vor der Bilanz schwer angeschlagen ist: Anfang November, nach dem Abverkauf im Zuge der US-Zwischenwahlen, verlor sie binnen zwei Tagen gut 22 Prozent.
Laut TIKR schloss die Dell-Aktie am 5. November 14,9 Prozent tiefer bei 317 US-Dollar, nach minus 9,1 Prozent am Tag zuvor. Das Papier lag damit rund 47 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 596 US-Dollar. Auch HPE, Super Micro und Micron gaben damals zweistellig nach.
Die Ausgangslage
Was hat Dell zuletzt geliefert?
Der Rückblick fällt glänzend aus. Im zweiten Quartal, das Dell am 1. September meldete, sprang der Umsatz um 58 Prozent auf einen Rekordwert von 47,0 Milliarden US-Dollar, die Analysten hatten laut TIKR mit 44,9 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 7,04 US-Dollar nach erwarteten 4,91 US-Dollar. Treiber war das Geschäft mit Servern und Speicher: Die Sparte Infrastructure Solutions wuchs um 89 Prozent auf 31,8 Milliarden US-Dollar, das PC-Geschäft legte um 15 Prozent auf 13,5 Milliarden US-Dollar zu.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q2
|47,0 Mrd. $ (+58 %)
|Bereinigter Gewinn je Aktie Q2
|7,04 $
|KI-Aufträge Q2
|60,9 Mrd. $ (Rekord)
|KI-Backlog
|95 Mrd. $
|Umsatzprognose Q3
|ca. 49 Mrd. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie Q3
|ca. 6,50 $
|Umsatz mit KI-Servern Q3
|ca. 19 Mrd. $
|Umsatzprognose Geschäftsjahr 2027
|192 Mrd. $ (KI-Server: 74 Mrd. $)
|Gewinnziel je Aktie Geschäftsjahr 2027
|25,50 $
Q3-Werte werden von TIKR als Prognose genannt; ob Unternehmensziel oder Konsens, ist dort nicht eindeutig.
Quelle: TIKR, 5./6.11.2026
Die Rechnung
Dell-Aktie: Warum die zweite Jahreshälfte die Messlatte ist
Aus den Zahlen ergibt sich eine anspruchsvolle Rechnung. Nach 90,8 Milliarden US-Dollar Umsatz im ersten Halbjahr müsste Dell für die Jahresprognose von 192 Milliarden US-Dollar im zweiten Halbjahr rund 101 Milliarden US-Dollar erlösen. Genau deshalb wird der Bericht heute Abend so genau gelesen: Bestätigt oder erhöht das Management die Jahresziele, oder schleichen sich Lieferverzögerungen ein?
Die Risiken
Was kann bei der Dell-Aktie schiefgehen
Der Konzern verdient an Servern deutlich weniger pro Dollar Umsatz als an Software. Die Bruttomarge der vergangenen zwölf Monate lag laut TIKR bei 19,9 Prozent, bei Konkurrent Super Micro zuletzt sogar nur bei 12,7 Prozent nach 17,5 Prozent im Vorquartal. Hinzu kommen die knappen und teuren Speicherchips: Dells starke Marge im zweiten Quartal profitierte nach TIKR-Einschätzung auch von Preiserhöhungen in der Knappheit. Fallen die Preise, schrumpft zugleich der PC-Markt.
Die Analysten
Dell-Aktie: Was die Profis erwarten
Laut TIKR liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Dell-Aktie bei 595 US-Dollar und damit weit über dem Kurs von Anfang November. Einzelne Banken mit Einstufungen wurden in den ausgewerteten Quellen nicht genannt. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Das KGV auf Basis der erwarteten Gewinne beträgt laut TIKR rund 12 und liegt damit in der Nähe des Fünfjahresdurchschnitts von 12.
Die Termine
Was Anleger bei der Dell-Aktie jetzt beobachten
Heute Abend
Umsatz, KI-Server-Umsatz und Gewinn je Aktie im Vergleich zu rund 49 Milliarden und 6,50 US-Dollar sowie die Jahresprognose.
Cashflow und Marge
Freier Cashflow und Bruttomarge im Servergeschäft, dazu Aussagen zur Speicherknappheit.
Telefonkonferenz
Kommentare zu Backlog, Lieferfähigkeit bei Nvidia- und AMD-Systemen und Nachfrage nach Rechenzentren.
FAQ
Häufige Fragen zur Dell-Aktie
Wann legt Dell seine Quartalszahlen vor? Am Dienstag, dem 24. November 2026, für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027. Die Uhrzeit ist bitte bei Dell Investor Relations zu prüfen.
Warum ist die Dell-Aktie so stark gefallen? Anfang November löste der Technologieabverkauf nach den US-Zwischenwahlen Verluste bei KI-Hardwarewerten aus. Die Dell-Aktie verlor laut TIKR binnen zwei Tagen 22,6 Prozent.
Wie hoch ist der KI-Auftragsbestand? Der Backlog lag nach dem zweiten Quartal bei 95 Milliarden US-Dollar.
Welches Kursziel haben Analysten für die Dell-Aktie? Laut TIKR im Schnitt 595 US-Dollar. Das ist eine Einschätzung Dritter.
Fazit
Dell-Aktie: Der Beweis steht noch aus
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